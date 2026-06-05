AI agen merampingkan alur kerja perawatan kesehatan

ViClinic menggunakan IBM watsonx Orchestrate untuk menghubungkan perawatan, data, dan operasi di seluruh perjalanan pasien
Sistem layanan kesehatan bergantung pada proses yang terpisah-pisah di berbagai tahapan, mulai dari penerimaan pasien, dokumentasi, otorisasi, koordinasi perawatan, hingga penagihan. Bagi penyedia, hal ini menimbulkan beban administrasi yang signifikan; bagi pasien, hal ini menunda akses ke perawatan. ViClinic, sebuah perusahaan teknologi layanan kesehatan, memulai proses untuk mengatasi tantangan industri yang penting: merampingkan seluruh alur kerja perawatan tanpa mengorbankan pengambilan keputusan klinis atau kepatuhan. Dalam industri yang diatur ketat seperti perawatan kesehatan, bahkan inefisiensi kecil, seperti data awal yang tidak lengkap atau kesalahan pengodean, dapat menyebabkan penundaan, klaim yang ditolak, dan pengalaman pasien yang buruk. Ketika adopsi AI makin cepat, tantangannya tidak hanya menerapkan kecerdasan tetapi juga mengoperasionalkannya dengan aman dan dalam skala besar di seluruh alur kerja klinis nyata.
ViClinic berkolaborasi dengan IBM untuk menanamkan AI agen yang diatur langsung ke alur kerja perawatan kesehatan. Menggunakan IBM watsonx Orchestrate, ViClinic mengembangkan beberapa agen AI yang mendukung tahapan kunci perjalanan pasien, mulai dari pencatatan data awal pra-kunjungan hingga dokumentasi klinis, koordinasi perawatan, pra-otorisasi, pengodean, penagihan, dan tindak lanjut.
Agen-agen ini berjalan pada model dasar yang dikelola melalui IBM watsonx.ai dan diatur dengan IBM watsonx.governance untuk mendukung kepatuhan, auditabilitas, dan pengawasan oleh manusia. Hal ini membantu memastikan AI beroperasi dalam alur kerja klinis sambil menjaga dokter tetap mengendalikan pengambilan keputusan.
Untuk mengaktifkan alur kerja real-time dan sesuai konteks, Sistem Operasi Agentic Healthcare ViClinic, atau AHOS, mengintegrasikan data klinis dan operasional melalui arsitektur hybrid yang menggabungkan kemampuan IBM watsonx.data dan layanan data eksklusif ViClinic, di samping infrastruktur di IBM Cloud dan Microsoft Azure. Lapisan terpadu ini menghubungkan proses pasien, penyedia, dan pembayar, mengubah alur kerja manual yang terfragmentasi menjadi operasi yang terkoordinasi dan dibantu AI.
Dengan menanamkan agen AI yang diatur langsung ke alur kerja klinis, ViClinic memungkinkan penyedia untuk melanjutkan proses lebih cepat dari pencatatan data awal ke pelaksanaan perawatan sekaligus mengurangi beban administrasi. Agen pra-kunjungan meningkatkan kelengkapan data awal dan kesiapan untuk otorisasi, yang membantu mempercepat waktu pelaksanaan perawatan pasien. Selama kunjungan, dokumentasi yang dibantu AI membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat catatan manual, sehingga memungkinkan dokter untuk lebih fokus pada pasien.
Dalam proses siklus pendapatan, pengodean medis yang dibantu AI dan dokumentasi terstruktur membantu mengurangi elemen yang tidak tersedia dalam pengajuan klaim, sehingga mendukung penggantian biaya yang lebih akurat dan lebih sedikit penolakan. Indikator awal menunjukkan peningkatan dalam perolehan pendapatan dan pengurangan inefisiensi administrasi. Yang paling penting, AHOS ViClinic menghubungkan alur kerja pasien, penyedia, dan pembayar melalui konteks klinis bersama. Integrasi ini memungkinkan perawatan yang lebih terkoordinasi dan sesuai konteks—secara efisien merampingkan pencatatan data awal, dokumentasi, otorisasi, penagihan, dan tindak lanjut—yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman pasien dan mendukung hasil klinis yang lebih baik. Dengan IBM sebagai mitra teknologi, ViClinic terus mengembangkan platformnya untuk menskalakan kemampuan ini di seluruh sistem perawatan kesehatan.
ViClinic adalah perusahaan teknologi layanan kesehatan yang mengembangkan solusi AI agen untuk merampingkan alur kerja klinis. Platform ini menghubungkan pasien, penyedia, dan pembayar melalui lapisan eksekusi terintegrasi yang dirancang untuk lingkungan perawatan kesehatan yang diatur.
© Hak Cipta IBM Corporation. Mei 2026.
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