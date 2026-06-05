AI agen merampingkan alur kerja perawatan kesehatan

ViClinic berkolaborasi dengan IBM untuk menanamkan AI agen yang diatur langsung ke alur kerja perawatan kesehatan. Menggunakan IBM watsonx Orchestrate, ViClinic mengembangkan beberapa agen AI yang mendukung tahapan kunci perjalanan pasien, mulai dari pencatatan data awal pra-kunjungan hingga dokumentasi klinis, koordinasi perawatan, pra-otorisasi, pengodean, penagihan, dan tindak lanjut.

Agen-agen ini berjalan pada model dasar yang dikelola melalui IBM watsonx.ai dan diatur dengan IBM watsonx.governance untuk mendukung kepatuhan, auditabilitas, dan pengawasan oleh manusia. Hal ini membantu memastikan AI beroperasi dalam alur kerja klinis sambil menjaga dokter tetap mengendalikan pengambilan keputusan.

Untuk mengaktifkan alur kerja real-time dan sesuai konteks, Sistem Operasi Agentic Healthcare ViClinic, atau AHOS, mengintegrasikan data klinis dan operasional melalui arsitektur hybrid yang menggabungkan kemampuan IBM watsonx.data dan layanan data eksklusif ViClinic, di samping infrastruktur di IBM Cloud dan Microsoft Azure. Lapisan terpadu ini menghubungkan proses pasien, penyedia, dan pembayar, mengubah alur kerja manual yang terfragmentasi menjadi operasi yang terkoordinasi dan dibantu AI.