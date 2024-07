ULMA Packaging

IBM Business Partner LKS FS&C (tautan berada di luar ibm.com), yang berbasis di Bilbao, Bizkaia, Spanyol, menawarkan layanan keuangan komprehensif yang dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan skala menengah dan besar dalam memanfaatkan keuntungan dari era digital yang baru. Tim konsultannya menggabungkan pengetahuan strategis dan fungsional yang mendalam tentang proses manajemen keuangan dengan kemampuan teknis yang penting untuk memberikan solusi global. LKS FS&C adalah bagian dari grup LKS Next, salah satu perusahaan layanan profesional terbesar di Spanyol utara. Didirikan 30 tahun yang lalu, LKS Next mempekerjakan lebih dari 600 orang dan memperoleh pendapatan penjualan tahun 2019 sebesar EUR 50 juta.