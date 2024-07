Tentang Tomago Aluminium Company Pty. Limited

Terletak di New South Wales, Australia, Tomago (tautan berada di luar ibm.com) telah beroperasi 24 jam setiap hari sejak memulai produksi pada tahun 1983. Didukung oleh 1.100 karyawan dan kontraktor, smelter ini memproduksi 580.000 ton aluminium setiap tahun dan menyumbang 1,5 miliar AUD untuk ekonomi Australia setiap tahun. Tomago adalah perusahaan patungan yang dikelola secara independen di bawah kepemilikan Rio Tinto Alcan, CSR, dan Hydro Aluminium. Tentang Advent One Berbasis di Melbourne, Australia, Mitra Bisnis IBM, Advent One (tautan berada di luar ibm.com) telah menyediakan konsultasi TI dan layanan terkelola selama 20 tahun. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada teknologi cloud, keamanan siber, pusat data, serta teknologi antipenipuan dan antipencucian uang. Advent One juga menawarkan kemampuan mendalam terkait penyimpanan perusahaan, virtualisasi, UNIX, IBM-i, Linux, dan Microsoft Windows untuk memungkinkan migrasi cloud dan transformasi TI.