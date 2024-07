Berkantor pusat di Stratford, London, The Insolvency Service (tautan berada di luar ibm.com) adalah lembaga eksekutif dari Department for Business, Energy and Industrial Strategy (Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri) untuk pemerintah Inggris Raya. Salah satu tujuan dan tanggung jawabnya adalah mendukung bisnis dan individu yang mengalami masalah keuangan, menyelidiki kesalahan dan pelanggaran terkait keuangan, memaksimalkan pengembalian bagi kreditur, mengelola kebangkrutan, dan kegiatan lainnya. Agensi ini beroperasi di 22 lokasi di seluruh Britania Raya dan mempekerjakan sekitar 1.500 orang.