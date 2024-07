Pada tahun 2015, The Co-operative Bank menghadapi situasi seperti itu.Bank telah tumbuh sebagai bagian dari The Co-op Group, sebuah keluarga dari beragam bisnis dengan minat di bidang ritel, asuransi, dan pasar lainnya.Strategi grup untuk berbagi aplikasi, penyimpanan informasi, dan manajemen teknologi berarti sistem IT bank telah terjalin erat dengan jaringan grup lainnya.

Karena bank menjadi entitas terpisah dari The Co-op Group, strategi ini berubah.Bank perlu mengurangi ketergantungannya pada layanan IT grup dan mengendalikan sistem IT miliknya sendiri.Program transformasi besar diperlukan untuk mewujudkan pemisahan ini secara efektif.

Bank mengakui bahwa tingkat pengawasan peraturan pada program tersebut akan sangat tinggi, menyusul masalah IT profil tinggi baru-baru ini di perbankan Inggris.Akibatnya, setiap aspek perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan perlu dikelola secara efektif untuk memitigasi risiko.

Tim IT The Co-operative Bank mengetahui aplikasi dan infrastruktur mereka sendiri, tetapi keahlian mereka terutama bersifat operasional.Dalam membangun, memelihara, dan mendokumentasikan sistem mereka, mereka berfokus untuk memastikan bahwa sistem tersebut akan mengatasi tekanan besar dari operasi perbankan sehari-hari.

Program transformasi menimbulkan tantangan tambahan.Memisahkan sistem dan jaringan bank dari infrastruktur The Co-op Group lainnya berarti memindahkannya ke lingkungan yang benar-benar baru: pusat data baru, server baru, jaringan baru, dan model operasional baru.Cakupan perubahan ini meningkatkan risiko perilaku yang tidak terdefinisi dan efek yang tidak dapat diprediksi.Dengan data keuangan dari ratusan ribu pelanggan yang dipertaruhkan, bank tidak dapat membiarkan apa pun terjadi.

“Meskipun proyek pemisahan IT sangat penting untuk masa depan bank, tanggung jawab kami kepada nasabah selalu menjadi yang terpenting,” jelas Chris Davis, Chief Operating Officer The Co-operative Bank.“Kami harus benar-benar yakin bahwa kami dapat mewujudkan transformasi ini tanpa berdampak apa pun pada pengalaman pelanggan.Itulah mengapa kami memilih untuk bermitra dengan IBM: mereka adalah satu-satunya organisasi dengan keahlian yang cukup dalam proyek migrasi perbankan skala besar yang memberi kami kepastian itu.”