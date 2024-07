Setelah bermigrasi ke versi Db2 Analytics Accelerator yang lebih baru, Mohammed mengatakan bahwa "Kueri berjalan jauh lebih cepat. Kueri yang biasanya memakan waktu 20 menit selesai dalam hitungan detik. Program batch yang biasanya memakan waktu berjam-jam kini selesai dalam hitungan menit."

Kecepatan ini membantu Mohammed dan timnya menanggapi permintaan Kementerian lebih cepat. Banyak laporan memerlukan beberapa iterasi, dan jika setiap iterasi membutuhkan waktu 20 menit, diperlukan beberapa jam hingga satu hari bagi staf untuk menyelesaikan satu laporan. "Sekarang, jika manajer meminta laporan dalam satu jam, saya bisa mengirimkannya," kata Mohammed. "Kecepatan Db2 Analytics Accelerator for z/OS benar-benar menakjubkan."

Fitur Sinkronisasi Terpadu telah mengurangi latensi data replication dari tiga menit menjadi sekitar tiga detik. Ini berarti bahwa dasbor yang menggunakan Db2 Analytics Accelerator sekarang menampilkan data hampir real-time. Karena teknologi Sinkronisasi Terpadu bergantung pada teknologi IBM z Systems Integrated Information Processor (ZiiP), pemanfaatan CPU prosesor umum pada sistem z/OS Kementerian telah menurun, mengurangi biaya pemrosesan.

Kementerian berencana untuk terus memanfaatkan kecepatan dan performa Db2 Analytics Accelerator for z/OS dengan menambahkan lebih banyak tabel dan kueri di masa mendatang. Sangat penting bagi Kementerian untuk menjaga agar database Db2 for z/OS berjalan dengan lancar. Ketika ditanya tentang jenis beban kerja yang bisa mendapatkan manfaat dari database Db2 for z/OS dan Db2 Analytics Accelerator, Azeem menjawab, "Database Db2 for z/OS kami mampu melakukan segalanya." Ia mengatakan bahwa Kementerian sedang menjajaki penggunaan Db2 Analytics Accelerator untuk analisis data dan beban kerja machine learning.