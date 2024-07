"India adalah negara demokrasi terbesar di dunia," demikian laporan Bank Dunia (tautan berada di luar ibm.com). “Selama dekade terakhir, integrasi negara ini ke dalam perekonomian global dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. India kini telah muncul sebagai pemain global.”

Selama lebih dari 200 tahun, State Bank of India (SBI) telah menjadi bank sektor publik terbesar di negara ini, dan fondasi keuangannya. Seiring dengan meningkatnya kekayaan nasabah dalam beberapa tahun terakhir, Bank melihat bahwa masyarakat memiliki kebebasan finansial baru dan mencari peluang baru. Mereka juga tahu bahwa pertumbuhan ini dapat memberdayakan masa depan India sebagai kekuatan keuangan global.

Namun kunci masa depan tersebut adalah digital, terutama saat ini. "Inklusi keuangan digital merupakan prioritas pembangunan sebelum keadaan darurat COVID-19; sekarang, inklusi keuangan digital sangat diperlukan baik untuk bantuan jangka pendek maupun sebagai elemen utama dalam upaya pemulihan berkelanjutan yang berbasis luas," lapor Bank Dunia (tautan berada di luar ibm.com).

"Di India, 60% dari populasi berusia kurang dari 35 tahun," kata Amit Saxena, Global Deputy Chief Technology Officer di SBI. Dan setiap hari, katanya, populasi itu online untuk berbelanja.

Oleh karena itu, SBI membentuk visi tentang sesuatu yang lebih dari sekadar bank digital—SBI membayangkan platform online yang komprehensif dengan empat pilar: bank digital untuk kenyamanan, superstore keuangan yang menawarkan investasi dan layanan keuangan lainnya, pasar online dengan produk gaya hidup dari mitra, dan transformasi digital secara keseluruhan dengan analitik yang menghubungkan opsi-opsi ini dari menyeluruh.

"Kami menginginkan transformasi pengalaman pelanggan, dan kami menyebutnya 'YONO,'—'You Only Need One,'" kata Saxena. YONO akan memberi bank keuntungan pasar yang sangat besar, menggabungkan layanan, produk, dan fitur ke dalam satu aplikasi seluler dengan platform yang dapat mengintegrasikan data di seluruh produk pihak ketiga dan merampingkan pengalaman pelanggan.

Namun pertama-tama, bank perlu melakukan beberapa pekerjaan di balik layar—perlu menyelaraskan beberapa sistem untuk mendukung jutaan layar.

Bank ini memiliki 491 juta nasabah. Memiliki 260.000 karyawan; 22.500 cabang di seluruh dunia yang dikelola oleh kantor pusat; 17 kantor pusat lokal; 101 kantor regional dan 208 kantor asing di 36 negara. "Sekitar 76 unit bisnis menjadi bagian dari diskusi ketika kami mulai membangun YONO," kata Saxena.

"Merupakan hal yang sangat besar ketika kami memulai—untuk mencoba transformasi digital seperti ini, untuk bank lama seperti kami. Saya masih merinding ketika memikirkan tentang permulaannya."