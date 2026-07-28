Spark Compass dimulai dengan insight dasar: platform intelijen pelanggan yang ada dirancang untuk lingkungan digital. Namun, lokasi fisik bisnis beroperasi secara berbeda. Konteks, lokasi, waktu, kepadatan kerumunan, dan dinamika acara berubah secara konstan. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan real-time yang memahami kebutuhan saat ini setiap pelanggan.

Solusi ini membutuhkan arsitektur yang berbeda. Spark Compass menyatukan lebih dari 100 modul dengan sumber data, aplikasi mobile, sistem loyalitas, layanan lokasi, data transaksi, dan sinyal real-time ke dalam satu tampilan pelanggan yang koheren. Alih-alih memaksa lokasi bisnis memasuki sistem berpemilik, platform ini dibangun di API terbuka dan infrastruktur hybrid cloud, memastikan lokasi bisnis mempertahankan kepemilikan dan kontrol atas data mereka. Sistem terus menangkap data saat pengguna berinteraksi dengannya. Dalam satu contoh, lebih dari 140 juta titik data perilaku di dunia nyata ditangkap dari audiens pengguna yang hanya terdiri dari 22.000 pengguna aktif di seluruh kampus universitas.

Alih-alih mengganti sistem lokasi bisnis yang ada, Spark Compass membangun platform modular terbuka yang menghubungkan dan mengintegrasikan data di seluruh perjalanan pelanggan sambil memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kendali atas investasi teknologi mereka. Arsitektur ini memungkinkan lokasi bisnis menyatukan data yang terbagi-bagi, menerapkan AI secara real-time, dan mengaktifkan insight tanpa membangun kembali ekosistem yang ada.

Begini cara kerjanya:



Bayangkan seorang penggemar tiba di stadion. Sebelum mereka masuk, data tiket dan loyalitas membentuk profil mereka. Saat mereka berpindah ke berbagai lokasi di stadion, sinyal lokasi dan aktivitas memperbarui profil itu secara real-time. AI merekomendasikan rute tercepat ke tempat duduk mereka, memberikan penawaran camilan yang dipersonalisasi selama istirahat paruh waktu, dan membantu staf stadion mengantisipasi kebutuhan operasional berdasarkan pergerakan pengunjung. Setiap interaksi ditangkap, diukur, dan digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada masa depan.

Melalui aplikasi penggemar yang diaktifkan Spark Compass, lokasi bisnis yang diaktifkan, dan modul manajemen kampanye, IBM watsonx.data menyediakan fondasi terpadu, mengonsolidasikan data pelanggan yang terbagi-bagi ke dalam sumber kebenaran tunggal real-time. IBM watsonx.ai mendukung lapisan intelijen, menyarankan rekomendasi yang dipersonalisasi yang disampaikan melalui platform Spark Compass, memprediksi perilaku pelanggan, dan memungkinkan pengambilan keputusan real-time. IBM watsonx Orchestrate memungkinkan panduan percakapan dan orkestrasi alur kerja otomatis. Ketika rekomendasi dibuat, sistem Spark Compass secara otomatis memicu tindakan yang tepat (mengirim penawaran, memperbarui papan nama, memberi tahu staf). Dan IBM watsonx.governance yang terintegrasi membantu memastikan bahwa pengalaman berbasis AI ini tetap transparan, patuh, dan dapat dipercaya, dengan pengawasan model AI, penggunaan data pelanggan, dan keputusan otomatis. Ini memberi Spark Compass fondasi yang diatur untuk meningkatkan kecerdasan real-time sekaligus membantu lokasi bisnis mempertahankan kedaulatan digital atas data pelanggan mereka.

Tumpukan teknologi IBM memungkinkan Spark Compass untuk berfokus pada kecerdasan pelanggan sekaligus menyediakan skala, tata kelola, dan orkestrasi tingkat perusahaan yang diperlukan untuk mendukung lingkungan fisik yang kompleks. Hasilnya adalah platform yang menghilangkan silo, memungkinkan personalisasi real-time, dan yang terpenting, memberi lokasi bisnis kontrol atas aset mereka yang paling berharga: kecerdasan pelanggan komprehensif yang dapat mereka ukur, miliki, dan segera ditindaklanjuti.