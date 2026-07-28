Membangun platform keterlibatan cerdas yang memberikan lokasi kendali penuh atas insight pelanggan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang terukur
Stadion, bandara, dan tempat hiburan menghasilkan jutaan interaksi pelanggan setiap hari. Namun tidak seperti bisnis digital, mereka jarang memahami apa yang terjadi antara pembelian tiket dan keberangkatan. Setelah pelanggan memasuki area, hubungan antara identitas, lokasi, transaksi, dan acara operasional terputus, membatasi personalisasi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan pendapatan. Audiens yang lebih muda mengharapkan pengalaman yang dipersonalisasi, penawaran real-time, dan navigasi tanpa hambatan. Seperti kecerdasan yang lancar di dunia online. Namun sebagian besar operator lokasi tidak memiliki visibilitas tentang pelanggan mereka sendiri di dunia nyata. Sistem loyalitas, platform tiket, terminal POS, dan aplikasi mobile beroperasi secara terpisah. Seorang pelanggan dapat memesan tiket melalui satu sistem, menerima penawaran promosi melalui sistem lain, dan melakukan check-in melalui sistem ketiga, membeli hot dog menggunakan sistem lain tanpa pemahaman terpadu tentang siapa mereka, di mana mereka berada, atau apa yang mereka butuhkan.
Dampaknya nyata. Lokasi bisnis kehilangan peluang pendapatan: mereka tidak dapat melakukan personalisasi penawaran pada tiap pelanggan, memprediksi siapa yang mungkin menghadiri acara, atau mengukur apa yang mendorong kunjungan berulang. Staf beroperasi secara reaktif, bukan proaktif. Sponsor menerima impresi tetapi tidak ada bukti dampaknya. Dan semua lokasi bisnis tersebut terikat pada hubungan dengan vendor, sehingga tidak dapat memiliki data pelanggan yang mereka hasilkan.
Seiring peningkatan persaingan antara layanan streaming, hiburan di rumah, dan lokasi bisnis lain, kemampuan untuk memberikan pengalaman yang cerdas dan dipersonalisasi saat ini telah menjadi keharusan bisnis.
Spark Compass melihat kemungkinan yang berbeda: bagaimana jika lokasi fisik bisnis dapat memberikan personalisasi yang sama, kecerdasan real-time, dan pemahaman pelanggan yang telah dicapai saluran digital?
Spark Compass dimulai dengan insight dasar: platform intelijen pelanggan yang ada dirancang untuk lingkungan digital. Namun, lokasi fisik bisnis beroperasi secara berbeda. Konteks, lokasi, waktu, kepadatan kerumunan, dan dinamika acara berubah secara konstan. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan real-time yang memahami kebutuhan saat ini setiap pelanggan.
Solusi ini membutuhkan arsitektur yang berbeda. Spark Compass menyatukan lebih dari 100 modul dengan sumber data, aplikasi mobile, sistem loyalitas, layanan lokasi, data transaksi, dan sinyal real-time ke dalam satu tampilan pelanggan yang koheren. Alih-alih memaksa lokasi bisnis memasuki sistem berpemilik, platform ini dibangun di API terbuka dan infrastruktur hybrid cloud, memastikan lokasi bisnis mempertahankan kepemilikan dan kontrol atas data mereka. Sistem terus menangkap data saat pengguna berinteraksi dengannya. Dalam satu contoh, lebih dari 140 juta titik data perilaku di dunia nyata ditangkap dari audiens pengguna yang hanya terdiri dari 22.000 pengguna aktif di seluruh kampus universitas.
Alih-alih mengganti sistem lokasi bisnis yang ada, Spark Compass membangun platform modular terbuka yang menghubungkan dan mengintegrasikan data di seluruh perjalanan pelanggan sambil memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kendali atas investasi teknologi mereka. Arsitektur ini memungkinkan lokasi bisnis menyatukan data yang terbagi-bagi, menerapkan AI secara real-time, dan mengaktifkan insight tanpa membangun kembali ekosistem yang ada.
Begini cara kerjanya:
Bayangkan seorang penggemar tiba di stadion. Sebelum mereka masuk, data tiket dan loyalitas membentuk profil mereka. Saat mereka berpindah ke berbagai lokasi di stadion, sinyal lokasi dan aktivitas memperbarui profil itu secara real-time. AI merekomendasikan rute tercepat ke tempat duduk mereka, memberikan penawaran camilan yang dipersonalisasi selama istirahat paruh waktu, dan membantu staf stadion mengantisipasi kebutuhan operasional berdasarkan pergerakan pengunjung. Setiap interaksi ditangkap, diukur, dan digunakan untuk meningkatkan pengalaman pada masa depan.
Melalui aplikasi penggemar yang diaktifkan Spark Compass, lokasi bisnis yang diaktifkan, dan modul manajemen kampanye, IBM watsonx.data menyediakan fondasi terpadu, mengonsolidasikan data pelanggan yang terbagi-bagi ke dalam sumber kebenaran tunggal real-time. IBM watsonx.ai mendukung lapisan intelijen, menyarankan rekomendasi yang dipersonalisasi yang disampaikan melalui platform Spark Compass, memprediksi perilaku pelanggan, dan memungkinkan pengambilan keputusan real-time. IBM watsonx Orchestrate memungkinkan panduan percakapan dan orkestrasi alur kerja otomatis. Ketika rekomendasi dibuat, sistem Spark Compass secara otomatis memicu tindakan yang tepat (mengirim penawaran, memperbarui papan nama, memberi tahu staf). Dan IBM watsonx.governance yang terintegrasi membantu memastikan bahwa pengalaman berbasis AI ini tetap transparan, patuh, dan dapat dipercaya, dengan pengawasan model AI, penggunaan data pelanggan, dan keputusan otomatis. Ini memberi Spark Compass fondasi yang diatur untuk meningkatkan kecerdasan real-time sekaligus membantu lokasi bisnis mempertahankan kedaulatan digital atas data pelanggan mereka.
Tumpukan teknologi IBM memungkinkan Spark Compass untuk berfokus pada kecerdasan pelanggan sekaligus menyediakan skala, tata kelola, dan orkestrasi tingkat perusahaan yang diperlukan untuk mendukung lingkungan fisik yang kompleks. Hasilnya adalah platform yang menghilangkan silo, memungkinkan personalisasi real-time, dan yang terpenting, memberi lokasi bisnis kontrol atas aset mereka yang paling berharga: kecerdasan pelanggan komprehensif yang dapat mereka ukur, miliki, dan segera ditindaklanjuti.
Hasilnya melampaui ekspektasi. Lokasi bisnis mencapai tingkat keterlibatan lebih dari 75%, lebih dari tiga kali lipat tolok ukur industri umumnya. Konversi sebesar 88% di mana pengunjung benar-benar mendatangi lokasi bisnis sebagai tanggapan atas penawaran yang dikirimkan dari kampanye berbasis lokasi, membuktikan kemampuan platform ini untuk mendorong perilaku di dunia nyata. Di lokasi bisnis lain, kehadiran meningkat 21%, dengan tambahan produk sponsor di dalam toko meningkat lebih dari 15%.
Akan tetapi transformasi operasional sama pentingnya. Staf lokasi bisnis sekarang dapat mengantisipasi preferensi pelanggan sebelum kedatangan. Tim camilan mengoptimalkan inventaris berdasarkan prediksi permintaan. Tim operasi menggunakan insight aliran massa untuk menyesuaikan staf dan meningkatkan pengalaman tamu. Pemasaran bergeser dari personalisasi berbasis kampanye ke personalisasi berbasis data yang berkelanjutan. Sponsor mencapai ROI terukur dikaitkan dengan perilaku pelanggan aktual, bukan impresi.
Tim yang sebelumnya beroperasi secara terpisah, pemasaran, operasi, camilan, dan keamanan, sekarang berbagi gambaran terpadu tentang perjalanan pelanggan. Keputusan menjadi lebih cepat dan lebih yakin.
Saat ini, Spark Compass telah diaktifkan dan diterapkan di berbagai lokasi fisik, acara, dan digunakan dalam banyak kampanye: stadion, turnamen, untuk tim dan liga, merek dan produk, di berbagai bandara, area retail, dan lokasi perhotelan, membuktikan bahwa kecerdasan real-time, komunikasi berbasis tindakan-acara, dan kepemilikan akan pengguna akhir dapat hidup berdampingan di skala perusahaan. Dengan memberi perusahaan kepemilikan atas kecerdasan pelanggan mereka, tidak menguncinya di dalam sistem yang tidak terhubung, Spark Compass telah menciptakan fondasi untuk inovasi berkelanjutan seiring peran AI sebagai inti dari setiap pengalaman pelanggan fisik.
Spark Compass adalah perusahaan teknologi didukung AI yang mengubah pengalaman pelanggan di dunia fisik melalui kecerdasan kontekstual. Berbasis di California, Spark Compass membantu organisasi di bidang olahraga, perhotelan, retail, dan pariwisata dengan menghadirkan keterlibatan real-time yang dipersonalisasi berdasarkan posisi tempat pelanggan berada, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka butuhkan saat ini. Platform ini memungkinkan lokasi bisnis untuk mengukur, mengoptimalkan, dan memiliki seluruh perjalanan pelanggan.
© Hak Cipta IBM Corporation Juli 2026
IBM, logo IBM, watsonx, watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate, dan watsonx.governanceare merek dagang dari IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh hanya disajikan sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.