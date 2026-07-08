Bagaimana Spark Compass mengubah venue fisik menjadi sistem data real-time

Spark Compass menggunakan IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx.governance, dan watsonx Orchestrate untuk mengubah lokasi, identitas, waktu, dan sinyal aktivitas menjadi tindakan yang diatur. Tindakan ini memandu wisatawan, melibatkan penggemar, dan memungkinkan operator venue untuk mendorong peningkatan interaksi pelanggan.
Bagi wisatawan, perubahan pintu keberangkatan bandara bisa menjadi ketidaknyamanan. Bagi seorang arsitek perusahaan, ini juga masalah data real-time: pelanggan bergerak dan kondisinya telah berubah. Pelanggan membutuhkan bimbingan dan sistem hanya memiliki beberapa menit untuk memilih langkah terbaik berikutnya.
Spark Compass membangun platformnya untuk mengatasi kesenjangan visibilitas dunia fisik dengan mengubah sinyal venue menjadi panduan kontekstual, alur kerja operasional, dan hasil yang terukur. Spark Compass membangun platformnya untuk momen semacam ini.
Spark Compass adalah perusahaan teknologi AI yang berbasis di San Diego yang berfokus pada kecerdasan kontekstual untuk ruang fisik. Platformnya mendukung industri seperti retail, olahraga, perhotelan, transportasi, pariwisata, dan acara langsung. Spark Compass beroperasi pada titik di mana pengalaman pelanggan beralih dari saluran digital ke lingkungan fisik.
Tantangan desain umum dijumpai oleh siapa pun yang membangun AI perusahaan di luar browser. Sistem digital mencatat informasi pelanggan yang lengkap ketika pelanggan mengklik, melakukan pencarian, atau membeli secara online. Visibilitas itu sering berkurang ketika orang yang sama memasuki lokasi fisik seperti stadion, bandara, hotel, atau toko. Spark Compass menutup celah visibilitas itu dengan menghubungkan aplikasi mobile, sistem loyalitas, penjualan tiket, sistem point-of-sale, layanan lokasi, sensor, petunjuk, dan platform perusahaan ke dalam lapisan kecerdasan bersama.
Artikel ini menjelajahi contoh penggunaan, arsitektur, dan pilihan produk IBM yang membantu Spark Compass mengubah sinyal fisik dengan volume tinggi menjadi tindakan AI yang diatur.
Spark Compass mengatasi tantangan penting bagi operator venue: bagaimana berinteraksi dengan pelanggan pada saat yang tepat ketika konteks penting, yaitu ketika panduan, penawaran yang dipersonalisasi, hadiah loyalitas, atau tindakan operasional paling berguna. Seorang pelancong mungkin membutuhkan rute yang paling efisien melalui keamanan bandara. Seorang penggemar di stadion mungkin memerlukan bantuan berupa petunjuk arah ke tempat duduk mereka. Seorang pembeli mungkin memerlukan rekomendasi yang relevan saat berdiri di dekat produk.
Contoh bandara menunjukkan mengapa konteks mengubah arsitektur. Bandara bersifat dinamis: pintu keberangkatan berubah, antrean memanjang, kendaraan antar-jemput bergerak, toilet terisi, pemindai gagal, dan wisatawan bepergian ke tujuan yang berbeda. Di Bandara Internasional San Diego, Spark Compass menghubungkan peta bandara, data antrean, informasi penerbangan, visibilitas lokasi bus antar-jemput, dan navigasi dalam ruangan untuk membantu wisatawan berpindah dari tempat parkir ke terminal ke pintu keberangkatan dengan panduan yang lebih baik.
Konteks yang sama membantu suatu lokasi beroperasi lebih efisien. Spark Compass menggambarkan kemampuan ini sebagai “mengaktifkan” lokasi. Dalam istilah teknis itu berarti peristiwa dunia fisik dapat memicu respons digital. Alat penghitung di toilet dapat memberi tahu staf kebersihan bahwa sudah ada 100 pengguna, sehingga saatnya tiba untuk menjadwalkan pembersihan. Pemindai yang rusak dapat memberikan penugasan kepada pekerja TI terdekat melalui perangkat wearable.
Loop umpan balik penuh mendorong nilai yang lebih besar. Platform tidak berhenti setelah mengirim pesan. Platform tersebut mengukur apakah pesan berlanjut ke tindakan di dunia fisik, seperti kunjungan, pembelian, tindakan layanan, atau peningkatan operasional. Atribusi loop tertutup tersebut menghubungkan suatu interaksi dengan hasil yang terukur, yang membantu operator memahami apa yang berhasil, di mana hal itu berhasil, dan apakah penerapan tersebut mengurangi hambatan atau meningkatkan pendapatan.
Diagram berikut paling baik dibaca dari kiri ke kanan. Di sebelah kiri, di kotak biru, Spark Compass mulai bekerja dengan menyerap data dari saluran pelanggan, layanan lokasi dan konektivitas, sistem perdagangan, dan platform perusahaan.
Lapisan penyerapan data (dalam kotak merah muda pada diagram) mendukung API, streaming peristiwa, dan pemrosesan real time. Untuk Spark Compass, peristiwa aliran mungkin mewakili perubahan lokasi, status antrean, ambang batas sensor, pemindaian tiket, peristiwa pembayaran, atau pembaruan preferensi pengguna. Lapisan penyerapan memvalidasi peristiwa tersebut dan mempersiapkannya untuk seluruh platform.
Mesin konteks diposisikan di bawah penyerapan dalam diagram. Mesin ini melengkapi setiap peristiwa dengan empat sinyal inti: identitas, lokasi, waktu, dan aktivitas. Identitas tidak harus berarti mengumpulkan lebih banyak data pribadi daripada yang diperlukan. Dalam contoh bandara, pelancong dapat secara sukarela menyebutkan nomor penerbangan sehingga platform dapat memberikan panduan yang berguna dan jelas terkait pintu keberangkatan.
IBM watsonx.data berfungsi sebagai lapisan data terpadu dalam arsitektur. Alat ini menggabungkan profil, data peristiwa, transaksi, dan data historis ke dalam lapisan bersama untuk analitik dan AI.
Kueri gabungan adalah bagian penting dari pola ini. Kueri gabungan memungkinkan aplikasi mengirim kueri ke data di lokasinya saat ini, alih-alih menyalin semuanya ke repositori baru terlebih dahulu. Untuk Spark Compass, pendekatan ini mengurangi biaya integrasi, mempersingkat waktu penerapan, dan menurunkan risiko duplikasi data, terutama ketika data lokasi mencakup aplikasi mobile, tiket, CRM, pembayaran, sensor, dan sistem operasional.
IBM watsonx.ai mendukung AI dan lapisan agen. Spark Compass menggunakan lapisan itu untuk agen AI, rekomendasi, analitik prediktif, pembuatan konten, dan pengalaman percakapan.
IBM watsonx Assistant mendukung pengalaman percakapan yang ditingkatkan seperti AI asisten pribadi, penetapan cerdas alur berorientasi tugas yang mengumpulkan informasi, merespons pengguna, atau melakukan transaksi atas nama pengguna. Untuk Spark Compass itu berarti lapisan percakapan dapat menggunakan mesin konteks yang sama dengan lapisan rekomendasi dan operasi, alih-alih bertindak sebagai chatbot yang terpisah.
IBM watsonx Orchestrate menyediakan lapisan orkestrasi. Dalam arsitektur Spark Compass, orkestrasi mengubah peristiwa menjadi alur kerja: memberi tahu wisatawan, memicu tugas staf, memulai aliran penawaran, melakukan eskalasi untuk insiden, atau meneruskan konteks ke sistem perusahaan lain sambil memberi tahu pelancong tentang produk dan layanan yang menarik saat wisatawan berjalan melalui terminal. Orchestrate membantu Spark Compass memantau sistem AI, mendukung kepatuhan, dan menjaga pengawasan kualitas, akses, dan asal-usul data. Kemampuan ini memberikan visibilitas dan kontrol atas rekomendasi berbasis AI, interaksi pelanggan, dan alur kerja operasional bagi operator lokasi.
IBM watsonx.governance menyediakan lapisan pengawasan untuk rekomendasi berbasis AI dan alur kerja operasional, membantu Spark Compass menentukan praktik tata kelola untuk pemantauan, kepatuhan, kualitas, akses, dan asal-usul data. Bersama-sama, produk menghubungkan insight dengan tindakan sekaligus menjaga alur kerja yang dihasilkan tetap terlihat dan diatur.
Platform Spark Compass berjalan di AWS, tetapi sedang dalam proses migrasi ke IBM Cloud.
Spark Compass juga menggunakan desain edge-aware. Pendekatan aplikasi hibridanya melakukan perhitungan sebanyak mungkin pada perangkat pengguna dan berkomunikasi dengan layanan cloud atau on premises jika sesuai. Pendekatan ini membantu mengurangi latensi, mengontrol bandwidth, dan menjaga arsitektur tetap fleksibel untuk pelanggan dengan persyaratan infrastruktur yang berbeda.
Sisi kanan diagram menunjukkan output: pengalaman pelanggan, pengalaman venue, operasi, dan analitik.
Keuntungan utama dari arsitektur ini adalah menghindari implementasi satu kali. Yayasan yang sama dapat mendukung panduan kursi stadion, perubahan pintu keberangkatan bandara, penawaran retail, pembersihan toilet, dan pengiriman TI. Meskipun sistem sumber berubah berdasarkan venue, polanya tetap konsisten: menyerap sinyal, melengkapinya dengan konteks, menerapkan AI atau aturan, mengatur tindakan, dan mengukur Hasil. Ini adalah “komunikasi cerdas secara kontekstual” seperti yang dijelaskan oleh pendirinya dalam paten yang diajukan pada tahun 2013 dan diberikan pada tahun 2016.
Pola yang dapat diulang itu dapat mengurangi total biaya kepemilikan dengan menggunakan kembali model integrasi dan alur kerja yang sama di berbagai venue. Alih-alih membangun kembali solusi terpisah per lokasi untuk panduan kursi stadion, perubahan pintu keberangkatan bandara, penawaran retail, atau pengiriman TI, tim menyesuaikan konektor sumber, aturan konteks, dan alur kerja ke setiap venue. Mereka menjaga pola yang mendasarinya konsisten di seluruh contoh penggunaan. Sistem tidak dibeli sehingga tidak diperlukan pengeluaran modal; sistem itu disewa melalui lisensi Platform as a Service (PaaS) dengan biaya berlangganan bulanan.
Dampaknya terlihat dalam pengalaman maupun operasi. Spark Compass melaporkan tingkat interaksi lebih dari 75% dan 88% dari mereka yang melihat pesan benar-benar berjalan ke lokasi unggulan dalam kampanye berbasis lokasi. Spark Compass juga melaporkan peningkatan kehadiran 21% dan pertumbuhan penjualan konsesi 15% dalam penerapan olahraga langsung (Spark Compass mengacu pada metrik ini sebagai “Bukti Kehadiran” (POP).
Arsitektur Spark Compass berfungsi karena memperlakukan setiap interaksi fisik sebagai peristiwa yang dapat ditindaklanjuti. Desain ini membuat platform dapat diperluas. Venue baru dapat memiliki peta, sensor, aplikasi, sistem tiket, dan aturan operasi yang berbeda, tetapi pola intinya tetap konsisten. Spark Compass dapat menghubungkan sistem lokal, menafsirkan peristiwa, menerapkan AI di mana ia menambah nilai, dan mengatur tindakan yang tepat melalui saluran yang tepat.
Tumpukan IBM memberi pola itu fondasi perusahaan yang dibutuhkannya. WatsonX.data mendukung lapisan data yang diatur di seluruh sumber terdistribusi. Watsonx.ai membantu mengubah konteks menjadi rekomendasi dan percakapan. Watsonx Orchestrate beralih dari insight ke eksekusi. Spark Compass menggunakan watsonx.governance untuk memastikan bahwa rekomendasi berbasis AI dan tindakan operasional yang berjalan di bandara, stadion, dan venue bersifat jelas, dipantau, patuh, dan dapat dipercaya sekaligus meningkatkan skala di banyak lokasi.
Melalui integrasi dengan produk data, AI, tata kelola AI, dan orkestrasi IBM, Spark Compass mengubah celah visibilitas dunia fisik menjadi arsitektur kecerdasan real time yang dapat digunakan kembali. Hasilnya adalah platform yang cukup fleksibel untuk mengikuti pelanggan dari bandara ke arena hingga lingkungan retail dan venue terhubung lainnya.