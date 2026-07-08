Bagaimana Spark Compass mengubah venue fisik menjadi sistem data real-time

Lapisan penyerapan data (dalam kotak merah muda pada diagram) mendukung API, streaming peristiwa, dan pemrosesan real time. Untuk Spark Compass, peristiwa aliran mungkin mewakili perubahan lokasi, status antrean, ambang batas sensor, pemindaian tiket, peristiwa pembayaran, atau pembaruan preferensi pengguna. Lapisan penyerapan memvalidasi peristiwa tersebut dan mempersiapkannya untuk seluruh platform.

Mesin konteks diposisikan di bawah penyerapan dalam diagram. Mesin ini melengkapi setiap peristiwa dengan empat sinyal inti: identitas, lokasi, waktu, dan aktivitas. Identitas tidak harus berarti mengumpulkan lebih banyak data pribadi daripada yang diperlukan. Dalam contoh bandara, pelancong dapat secara sukarela menyebutkan nomor penerbangan sehingga platform dapat memberikan panduan yang berguna dan jelas terkait pintu keberangkatan.

IBM watsonx.data berfungsi sebagai lapisan data terpadu dalam arsitektur. Alat ini menggabungkan profil, data peristiwa, transaksi, dan data historis ke dalam lapisan bersama untuk analitik dan AI.

Kueri gabungan adalah bagian penting dari pola ini. Kueri gabungan memungkinkan aplikasi mengirim kueri ke data di lokasinya saat ini, alih-alih menyalin semuanya ke repositori baru terlebih dahulu. Untuk Spark Compass, pendekatan ini mengurangi biaya integrasi, mempersingkat waktu penerapan, dan menurunkan risiko duplikasi data, terutama ketika data lokasi mencakup aplikasi mobile, tiket, CRM, pembayaran, sensor, dan sistem operasional.

IBM watsonx.ai mendukung AI dan lapisan agen. Spark Compass menggunakan lapisan itu untuk agen AI, rekomendasi, analitik prediktif, pembuatan konten, dan pengalaman percakapan.

IBM watsonx Assistant mendukung pengalaman percakapan yang ditingkatkan seperti AI asisten pribadi, penetapan cerdas alur berorientasi tugas yang mengumpulkan informasi, merespons pengguna, atau melakukan transaksi atas nama pengguna. Untuk Spark Compass itu berarti lapisan percakapan dapat menggunakan mesin konteks yang sama dengan lapisan rekomendasi dan operasi, alih-alih bertindak sebagai chatbot yang terpisah.

IBM watsonx Orchestrate menyediakan lapisan orkestrasi. Dalam arsitektur Spark Compass, orkestrasi mengubah peristiwa menjadi alur kerja: memberi tahu wisatawan, memicu tugas staf, memulai aliran penawaran, melakukan eskalasi untuk insiden, atau meneruskan konteks ke sistem perusahaan lain sambil memberi tahu pelancong tentang produk dan layanan yang menarik saat wisatawan berjalan melalui terminal. Orchestrate membantu Spark Compass memantau sistem AI, mendukung kepatuhan, dan menjaga pengawasan kualitas, akses, dan asal-usul data. Kemampuan ini memberikan visibilitas dan kontrol atas rekomendasi berbasis AI, interaksi pelanggan, dan alur kerja operasional bagi operator lokasi.

IBM watsonx.governance menyediakan lapisan pengawasan untuk rekomendasi berbasis AI dan alur kerja operasional, membantu Spark Compass menentukan praktik tata kelola untuk pemantauan, kepatuhan, kualitas, akses, dan asal-usul data. Bersama-sama, produk menghubungkan insight dengan tindakan sekaligus menjaga alur kerja yang dihasilkan tetap terlihat dan diatur.

Platform Spark Compass berjalan di AWS, tetapi sedang dalam proses migrasi ke IBM Cloud.

Spark Compass juga menggunakan desain edge-aware. Pendekatan aplikasi hibridanya melakukan perhitungan sebanyak mungkin pada perangkat pengguna dan berkomunikasi dengan layanan cloud atau on premises jika sesuai. Pendekatan ini membantu mengurangi latensi, mengontrol bandwidth, dan menjaga arsitektur tetap fleksibel untuk pelanggan dengan persyaratan infrastruktur yang berbeda.

Sisi kanan diagram menunjukkan output: pengalaman pelanggan, pengalaman venue, operasi, dan analitik.