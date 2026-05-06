SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Sebagai mitra lama IBM, dan dengan pengalaman luas pada platform IBM Z dan partisipasi dalam Program Pengujian Awal IBM Db2 dan CICS®, SEG adalah anggota komunitas pengguna yang sangat terlibat. Karl Henn menjelaskan: “Kami berkomitmen pada platform IBM Z dan ekosistem sekitarnya. Kontribusi kami terhadap platform dan seluruh lingkungan melampaui produk peranti lunak standar kami. Kami menikmati menjadi bagian dari komunitas pengguna yang aktif, dan secara teratur berbagi insight kami dengan klien dan mitra melalui berbagai presentasi di berbagai acara. Menjadi dekat dengan klien adalah inti dari bisnis kami. Pertukaran yang sering dan langsung di semua tingkatan memungkinkan kami untuk mengevaluasi fitur baru mana yang dibutuhkan klien kami dan perkembangan baru mana yang perlu kami tangani dengan portofolio produk kami.”

Berkat kerja samanya dengan IBM Global Asset Recovery Services, SEG mendapatkan akses ke server IBM Pra-Milik Bersertifikat, yang bisa disesuaikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. IBM menempatkan server yang diproduksi ulang melalui prosedur pengujian yang sama ketatnya dengan sistem yang baru dirakit, dan memiliki inventaris fitur dan suku cadang bersertifikat yang komprehensif. Hal ini memberikan keyakinan kepada SEG bahwa semua komponen akan bekerja dengan andal, dan bahwa perusahaan mendapatkan kualitas dan kinerja yang sepadan. Karl Henn berkomentar: "Kami sangat menghargai memiliki kendali penuh atas infrastruktur yang kami gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak kami. Fakta bahwa kami dapat menjalankan rilis sistem operasi dan versi perangkat lunak apa pun yang kami sukai kapan pun di server kami membantu kami memperbaiki masalah, serta memberikan produk dan fitur baru dengan lebih cepat kepada klien kami."

Berkat ketersediaan server bersertifikat, yang diproduksi ulang ke spesifikasi manufaktur asli, dan sepenuhnya diuji dari IBM dengan biaya yang efisien, SEG mampu memperluas penawarannya dan mempertajam keunggulan kompetitif, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang bisnis baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan dan praktik. Salah satu contohnya adalah pengenalan pengiriman berkelanjutan kemampuan baru dan peningkatan untuk IBM Db2 12 for z/OS, yang memungkinkan klien untuk mendapatkan keuntungan dari fungsionalitas baru lebih cepat. Pengiriman fitur baru yang lebih tangkas ini juga menciptakan tantangan baru bagi klien. Karl Henn menekankan: "Di dunia yang bergerak lebih cepat dari sebelumnya, perangkat lunak juga perlu bergerak lebih cepat. Dan sementara klien kami ingin mengeksploitasi fungsionalitas baru, mereka juga menginginkan jaminan bahwa peningkatan di satu area tidak akan berdampak negatif pada kinerja database di area lain. Inilah sebabnya mengapa kami saat ini bekerja sama dengan klien kami untuk meluncurkan produk baru yang akan membantu meminimalkan risiko ketika merangkul pendekatan pengiriman berkelanjutan IBM DB2 for z/OS."

Manfaat tambahan menjalankan server pra-milik dari IBM untuk SEG, adalah bahwa perusahaan lebih mampu melindungi kekayaan intelektualnya. Karena tidak ada kode yang perlu dijalankan pada sistem eksternal untuk pengembangan atau pemeliharaan, SEG dapat yakin bahwa tidak ada orang atau perusahaan tidak berwenang yang dapat mengakses informasi sangat penting yang dibangun oleh SEG.

Karl Henn menyimpulkan: "Tetap mengikuti perkembangan mainframe IBM Z sangat penting bagi bisnis kami, terutama karena kami menyediakan alat bantu untuk mendukung migrasi ke fitur-fitur IBM Db2 for z/OS yang baru. Berkat kolaborasi erat kami dengan para ahli IBM yang luar biasa di seluruh dunia dan sistem pra-milik bersertifikat yang menarik dari IBM Global Asset Recovery Services, kami dapat terus mengembangkan dan mengirimkan alat-alat standar yang membantu klien IBM Z mendorong batas-batas, memaksimalkan keandalan dan kinerja."