Untuk menjaga pengembangan produknya tetap berada di jalur yang tepat dan tetap menjadi yang terdepan di pasar, SOFTWARE ENGINEERING GmbH perlu memastikan bahwa mereka dapat menawarkan solusi tambahan untuk perangkat lunak IBM® Db2® for z/OS® terbaru. Namun, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan dan menguji solusi baru pada IBM Z® tanpa batasan sambil mempertahankan kontrol ketat atas biaya operasional?
Untuk menyediakan fitur-fitur baru kepada kliennya, SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) membutuhkan server mainframe yang mendukung perangkat lunak terbaru, dengan akses yang fleksibel ke sistem dan biaya yang optimal.
SEG bekerja sama dengan IBM Global Asset Recovery Services untuk menggunakan mainframe IBM Pra-Milik Bersertifikat IBM yang menawarkan kapasitas yang cukup untuk pengembangan produk yang lancar dan fleksibel dengan harga yang optimal.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) menyediakan alat perangkat lunak standar dan layanan khusus yang membantu kliennya untuk menjalankan instance database IBM Db2 for z/OS yang sangat penting secara efisien, andal, dan dengan kinerja optimal. Untuk menawarkan produk dan fitur baru yang memanfaatkan perangkat lunak basis data terbaru, SEG membutuhkan akses fleksibel ke server mainframe saat ini selama pengujian dan pengembangan.
Karl Henn, Pemrogram Sistem Senior di SOFTWARE ENGINEERING GmbH, mengatakan: "Bagi kami, situasinya sangat sederhana. Jika kami ingin menawarkan solusi perangkat lunak mainframe, maka kami membutuhkan akses ke server mainframe saat ini untuk memastikan bahwa solusi yang kami buat akan bekerja dengan baik pada sistem klien kami. Solusi perangkat lunak murni seperti IBM System z® Personal Development Tool, zPDT, tidak menawarkan semua fungsionalitas yang kami butuhkan. Produk kami digunakan di lingkungan yang kompleks, dan kami perlu memastikan bahwa kami selalu dapat menguji dan menganalisis berbagai konfigurasi perangkat keras fisik yang mungkin kami temui di pusat data klien. Saat klien menelepon, setiap detik sangat berarti, dan kami harus menyiapkan lingkungan yang sesuai dengan lingkungan klien agar dapat memverifikasi konfigurasi dan memberikan solusi dengan cepat dan tanpa penundaan."
Namun, biaya untuk menerapkan mainframe IBM Z baru yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk membangun, menjalankan, dan mendukung perangkat lunak perusahaan menghadirkan tantangan finansial yang besar bagi SEG. Mengetahui dari pengalaman keterbatasan membeli kapasitas sementara dari penyedia layanan eksternal, perusahaan ingin tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, termasuk fitur-fitur canggih seperti fasilitas penggabungan untuk grup berbagi data, tanpa perlu berinvestasi pada server baru.
Karl Henn menegaskan: "Sebagai perusahaan pengembangan perangkat lunak, kami memiliki beberapa persyaratan yang canggih terkait konfigurasi, termasuk jumlah CPU dalam server. Hal ini membuat sulit untuk menemukan solusi yang sesuai di pasar yang sesuai dengan anggaran kami. Sistem host bersama juga tidak memungkinkan, karena beberapa situasi dan kasus dukungan mungkin memerlukan mulai ulang sistem, rilis sistem operasi yang lebih lama, atau aktivitas lainnya, yang bisa jadi mahal dan sulit dijadwalkan pada sistem host bersama."
Mengingat betapa pentingnya akses tak terbatas ke lingkungan pengembangannya, SEG memiliki sejarah panjang dalam berinvestasi pada mainframe IBM Z. Tetapi hanya jika ada alasan bisnis yang kuat bagi perusahaan untuk membeli server baru dari generasi terbaru. Sebagai hasilnya, selama bertahun-tahun perusahaan ini telah bekerja sama dengan IBM Global Asset Recovery Services untuk menjaga infrastrukturnya tetap mutakhir dengan server IBM Pra-Milik Bersertifikat dengan biaya yang masuk akal, memastikan bahwa perusahaan ini memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak kelas satu yang juga memanfaatkan solusi database IBM Db2 for z/OS terbaru.
Ketika bekerja sama dengan Peralatan Pra-milik Bersertifikat IBM, SEG tahu bahwa mereka bisa mendapatkan mainframe, fitur, dan suku cadang IBM pra-milik untuk server, dan yang lebih penting lagi, mendapatkan kualitas yang diinginkan yang didukung oleh Sertifikasi IBM. Hal ini sangat penting, karena mainframe adalah tulang punggung aktivitas pengembangannya dan waktu henti yang berkepanjangan akan merugikan bisnis, baik dari segi finansial maupun reputasi.
Karl Henn menambahkan: "Kami mengetahui pasar dan telah bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga yang menjual peralatan bekas di masa lalu. Namun kami segera menyadari bahwa hanya IBM Global Asset Recovery Services yang bisa memberikan solusi yang kami butuhkan, saat kami membutuhkannya, dengan harga yang masuk akal. Mampu menyesuaikan sistem dengan kebutuhan kami sangat penting untuk memastikan bahwa server pra-milik bersertifikat memiliki kinerja yang cukup dan semua fungsionalitas yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja pengembangan dan pengujian kami."
Stabilitas khas platform IBM Z juga meluas ke kompatibilitas perangkat keras di seluruh generasi server. Berkat pengenalan fungsionalitas baru yang berwawasan ke depan, yang biasanya tidak merusak kompatibilitas hingga dua generasi server ke belakang, SEG dapat menggunakan perangkat lunak terbaru pada server yang diproduksi ulang.
Dalam peningkatan terbaru, SEG bekerja sama dengan IBM Global Asset Recovery Services untuk menggunakan server IBM zEnterprise BC12 (zBC12) Pra-Milik Bersertifikat. Server ini digunakan untuk mengembangkan alat bantu seperti SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) dan WLX Audit for Db2 z/OS yang membantu klien untuk menyempurnakan aplikasi mereka untuk performa terbaik, mempermudah administrasi database, mengotomatisasi tugas-tugas standar, mengatasi tantangan baru yang dihadirkan oleh Db2 12 continuous delivery, serta memberikan kemungkinan untuk kepatuhan penuh dengan biaya yang kecil atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, arsitektur server modern ini menyajikan berbagai Db2 z/OS Pocket Tools.
Sebagai mitra lama IBM, dan dengan pengalaman luas pada platform IBM Z dan partisipasi dalam Program Pengujian Awal IBM Db2 dan CICS®, SEG adalah anggota komunitas pengguna yang sangat terlibat. Karl Henn menjelaskan: “Kami berkomitmen pada platform IBM Z dan ekosistem sekitarnya. Kontribusi kami terhadap platform dan seluruh lingkungan melampaui produk peranti lunak standar kami. Kami menikmati menjadi bagian dari komunitas pengguna yang aktif, dan secara teratur berbagi insight kami dengan klien dan mitra melalui berbagai presentasi di berbagai acara. Menjadi dekat dengan klien adalah inti dari bisnis kami. Pertukaran yang sering dan langsung di semua tingkatan memungkinkan kami untuk mengevaluasi fitur baru mana yang dibutuhkan klien kami dan perkembangan baru mana yang perlu kami tangani dengan portofolio produk kami.”
Berkat kerja samanya dengan IBM Global Asset Recovery Services, SEG mendapatkan akses ke server IBM Pra-Milik Bersertifikat, yang bisa disesuaikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. IBM menempatkan server yang diproduksi ulang melalui prosedur pengujian yang sama ketatnya dengan sistem yang baru dirakit, dan memiliki inventaris fitur dan suku cadang bersertifikat yang komprehensif. Hal ini memberikan keyakinan kepada SEG bahwa semua komponen akan bekerja dengan andal, dan bahwa perusahaan mendapatkan kualitas dan kinerja yang sepadan. Karl Henn berkomentar: "Kami sangat menghargai memiliki kendali penuh atas infrastruktur yang kami gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak kami. Fakta bahwa kami dapat menjalankan rilis sistem operasi dan versi perangkat lunak apa pun yang kami sukai kapan pun di server kami membantu kami memperbaiki masalah, serta memberikan produk dan fitur baru dengan lebih cepat kepada klien kami."
Berkat ketersediaan server bersertifikat, yang diproduksi ulang ke spesifikasi manufaktur asli, dan sepenuhnya diuji dari IBM dengan biaya yang efisien, SEG mampu memperluas penawarannya dan mempertajam keunggulan kompetitif, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang bisnis baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan dan praktik. Salah satu contohnya adalah pengenalan pengiriman berkelanjutan kemampuan baru dan peningkatan untuk IBM Db2 12 for z/OS, yang memungkinkan klien untuk mendapatkan keuntungan dari fungsionalitas baru lebih cepat. Pengiriman fitur baru yang lebih tangkas ini juga menciptakan tantangan baru bagi klien. Karl Henn menekankan: "Di dunia yang bergerak lebih cepat dari sebelumnya, perangkat lunak juga perlu bergerak lebih cepat. Dan sementara klien kami ingin mengeksploitasi fungsionalitas baru, mereka juga menginginkan jaminan bahwa peningkatan di satu area tidak akan berdampak negatif pada kinerja database di area lain. Inilah sebabnya mengapa kami saat ini bekerja sama dengan klien kami untuk meluncurkan produk baru yang akan membantu meminimalkan risiko ketika merangkul pendekatan pengiriman berkelanjutan IBM DB2 for z/OS."
Manfaat tambahan menjalankan server pra-milik dari IBM untuk SEG, adalah bahwa perusahaan lebih mampu melindungi kekayaan intelektualnya. Karena tidak ada kode yang perlu dijalankan pada sistem eksternal untuk pengembangan atau pemeliharaan, SEG dapat yakin bahwa tidak ada orang atau perusahaan tidak berwenang yang dapat mengakses informasi sangat penting yang dibangun oleh SEG.
Karl Henn menyimpulkan: "Tetap mengikuti perkembangan mainframe IBM Z sangat penting bagi bisnis kami, terutama karena kami menyediakan alat bantu untuk mendukung migrasi ke fitur-fitur IBM Db2 for z/OS yang baru. Berkat kolaborasi erat kami dengan para ahli IBM yang luar biasa di seluruh dunia dan sistem pra-milik bersertifikat yang menarik dari IBM Global Asset Recovery Services, kami dapat terus mengembangkan dan mengirimkan alat-alat standar yang membantu klien IBM Z mendorong batas-batas, memaksimalkan keandalan dan kinerja."
SOFTWARE ENGINEERING GmbH menyediakan layanan perangkat lunak individual dan alat bantu standar untuk IBM DB2 for z/OS. SEG membantu perusahaan-perusahaan di sektor perbankan, jasa keuangan dan asuransi, dan lainnya, di seluruh Eropa dan Amerika Utara untuk memaksimalkan mainframe IBM Z mereka dengan mengoptimalkan kinerja dan mempercepat pemrosesan data. SEG berkantor pusat di Düsseldorf, Jerman dan memiliki kantor cabang di Washington D.C., Amerika Serikat.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang server dan solusi penyimpanan IBM Pra-Milik Bersertifikat, silakan hubungi perwakilan IBM atau Mitra Bisnis IBM, atau kunjungi situs web berikut ini: ibm.com/certified-used-equipment
