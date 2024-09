Didirikan pada tahun 2020 di Leinfelden-Echterdingen, dekat Stuttgart, smart Europe GmbH (tautan berada di luar ibm.com) adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh smart mobility International Pte. Ltd. Tim internasional smart Europe bertanggung jawab atas semua aktivitas penjualan, pemasaran, dan purnajual untuk kendaraan, produk, dan layanan pintar generasi berikutnya dari merek tersebut di pasar Eropa. Usaha bersama internasional cerdas ini didirikan antara Mercedes-Benz AG dan Geely Automobile Co., Ltd. smart memposisikan dirinya sebagai penyedia terkemuka kendaraan listrik pintar di segmen premium.