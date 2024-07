Raise Green dan IBM memberikan proof of concept (POC) untuk Originator Engine hanya dalam waktu delapan minggu. Kemampuan untuk mendemonstrasikan POC kepada para investor membantu mengumpulkan dana untuk mengembangkan produk yang layak (minimal viable product/MVP), yang diluncurkan Raise Green empat bulan kemudian. Alat ini telah diterima dengan sangat baik sehingga telah memenangkan penghargaan. Pada bulan Juli 2021, Raise Green Originator Engine terpilih sebagai pemenang International Data Corporation (IDC) Future of Digital Innovation Awards (tautan berada di luar ibm.com) dalam kategori Asuransi dan Layanan Keuangan, mengalahkan Goldman Sachs dan Bank of America, di antaranya.

Originator Engine memberdayakan pengguna untuk menavigasi proses pengembangan proyek energi bersih yang rumit, sehingga siapa pun, terlepas dari pengalaman atau pendapatannya, dapat membuat dan mendanai bisnis tenaga surya baru. Tujuan dari Originator Engine adalah untuk memungkinkan pengguna meluncurkan proyek energi surya sekitar 75% lebih cepat. Proses ini biasanya memakan waktu rata-rata 10 bulan dan sekarang dapat memakan waktu rata-rata 10 minggu dengan Mesin Originator. Raise Green memiliki lebih dari 100 proyek bisnis baru dalam pipeline-nya sejak startup ini diluncurkan pada tahun 2020, dan Originator Engine saat ini menerima tiga hingga lima proyek dalam seminggu.

Raise Green mengharapkan untuk melihat peningkatan yang signifikan dalam pengiriman proyek karena tim terus mengulangi MVP yang ada. Tahap pengembangan selanjutnya akan fokus pada pembangunan dan menjalankan proyek tenaga surya. Tahap ini akan mencakup dokumen templat baru dan disesuaikan untuk keuangan proyek, perjalanan, dan kemampuan pengguna yang diperluas, dan banyak lagi. Untuk menciptakan produk yang memberi siapa pun alat untuk membangun dan menjalankan proyek surya, Raise Green mengandalkan IBM Garage, dan metodologi desain yang berpusat pada pengguna. Pada waktunya, perusahaan berencana untuk membangun sistem operasi untuk geografi lain dan aset iklim seperti stasiun pengisian kendaraan listrik, energi angin, dan pertanian perkotaan.

Dengan para pendiri yang bersemangat, teknologi yang fleksibel, dan dukungan dari IBM, Raise Green memiliki posisi yang tepat untuk pertumbuhan di masa depan—baik dalam bisnis maupun dampaknya yang merata. "Dari hal yang kami lakukan, bagian kesetaraan manakah yang benar-benar tertanam dalam ide dan pengiriman produk ini. Kita tidak dapat beralih ke ekonomi energi bersih jika kita meninggalkan orang," simpul Hochstrasser. "Hal yang memotivasi kami bukan hanya mengatasi perubahan iklim tetapi melakukannya dengan cara yang melibatkan semua orang untuk berperan."