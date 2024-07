Untuk memulai proyek ini, grup Digital Upstream PETRONAS berpartisipasi dalam lokakarya Enterprise Design Thinking®. PETRONAS dan IBM Consulting menyatukan para pakar multidisiplin, termasuk ahli strategi produk, perancang pengalaman pengguna, analis bisnis, arsitek, pengembang front-end, pengembang back-end, dan arsitek data.

Tim ini menciptakan persona pengguna dan merancang produk minimum yang layak (MVP) yang membantu mengatasi titik masalah awal yang telah disampaikan oleh wakil presiden kepada Shaharuddin, memberi para pemimpin bisnis informasi seperti berapa banyak hidrokarbon yang dihasilkan oleh bisnis mereka setiap hari. MVP juga memberikan informasi kepada para pemimpin bisnis mengenai insiden kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (HSE), hari bebas insiden bisnis mereka, dan indikator keuangan lainnya.

Bekerja sama, tim PETRONAS dan IBM Consulting bersama menciptakan aplikasi seluler yang dirancang untuk membantu pengguna dengan dua tujuan utama, Know It and Take Action (Cari Tahu dan Bertindak). Know It (Cari Tahu) mengacu pada pertanyaan-pertanyaan bisnis seperti Berapa banyak minyak yang diproduksi oleh ladang tertentu? Berapa cadangan dan sumber daya suatu negara tertentu? Take Action (Bertindak) mengacu pada mengambil tindakan berdasarkan konten aplikasi. Misalnya, membuat dan memperbarui rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja untuk area tertentu, menjadwalkan rapat tinjauan teknis, atau menyetujui makalah teknis yang diajukan.