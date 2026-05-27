Untuk mengatasi tantangan mereka, NHS England berkolaborasi dengan IBM untuk meningkatkan NHS App, yang dihosting di Microsoft Azure. Pendekatan mereka berpusat pada menciptakan pengalaman yang mulus dan berpusat pada pasien sekaligus mengurangi tekanan pada staf garis depan.

Kemitraan ini memberikan fitur yang ditingkatkan untuk pasien, mulai dari manajemen obat, pengiriman pesan yang aman, dan pemesanan janji temu hingga akses ke hasil tes. Fungsi-fungsi ini memberdayakan pasien untuk mengendalikan perawatan kesehatan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada saluran tradisional seperti panggilan telepon dan kunjungan langsung. Misalnya, pasien kini dapat memesan resep berulang dengan beberapa ketukan, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Kedua tim juga memanfaatkan kemampuan Adobe Target untuk pengujian A/B, yang memungkinkan keputusan berbasis data serta peningkatan berkelanjutan dalam desain dan fungsionalitas NHS App.

Untuk memperluas dampak NHS App, tim rekayasa dan desain produk IBM mengintegrasikan lebih dari 15 pemasok baru melalui proses yang efisien, memperluas cakupan nasional layanan inti, dan menambahkan kemampuan baru. Antarmuka pengguna dan navigasi yang didesain ulang membuat NHS App lebih intuitif, memastikan pasien dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan layanan yang mereka butuhkan.

Dengan mengedepankan keahlian mereka dalam rekayasa produk, IBM membantu NHS England membangun model operasi produk yang memprioritaskan peningkatan berkelanjutan. Peta jalan otomatis, backlog terkonsolidasi, dan kerangka kerja pengukuran yang kuat memungkinkan pelacakan kinerja sambil menyelaraskan evolusi aplikasi dengan tujuan NHS England. Pendekatan yang berpusat pada produk ini memastikan bahwa peningkatan yang dilakukan memberikan nilai yang terukur, baik dengan meningkatkan kepuasan pasien atau mengurangi biaya operasional.

Kemampuan unik IBM dalam bidang rekayasa dan desain produk serta inovasi layanan kesehatan terbukti berperan penting selama proses transformasi. Dengan menggabungkan keahlian teknis dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasien, IBM membantu NHS England menciptakan layanan digital berkelanjutan yang dapat beradaptasi dengan tuntutan yang terus berkembang pada layanan kesehatan.