Meringankan beban garis depan dan memudahkan akses cepat ke berbagai layanan kesehatan
Layanan Kesehatan Nasional (NHS) England adalah penyelamat bagi jutaan orang, tetapi mereka menghadapi tekanan yang semakin berat, dengan daftar tunggu yang semakin panjang, sumber daya yang terbatas, dan pasien yang merasa frustrasi dan tidak terlayani dengan baik. Banyak yang kesulitan karena harus menunggu lama untuk mendapatkan janji temu atau akses terbatas terhadap informasi kesehatan mereka, sementara staf garis depan bergulat dengan beban administratif yang mengurangi perhatian terhadap perawatan pasien.
Di era di mana kenyamanan dan aksesibilitas menjadi hal yang diharapkan, NHS England, yang mendukung organisasi NHS dan sistem perawatan terpadu lokal di Inggris atas nama Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial, menyadari perlunya memodernisasi. Pasien menginginkan cara yang intuitif dan andal untuk terhubung dengan layanan kesehatan—baik untuk membuat janji temu, mengelola resep, maupun mengakses hasil tes. Pada tahun 2022, NHS England bermitra dengan IBM untuk menata ulang layanan digital mereka, bekerja sama untuk meningkatkan pengalaman pasien, mengurangi beban operasional, dan membuka aliran nilai baru.
Untuk mengatasi tantangan mereka, NHS England berkolaborasi dengan IBM untuk meningkatkan NHS App, yang dihosting di Microsoft Azure. Pendekatan mereka berpusat pada menciptakan pengalaman yang mulus dan berpusat pada pasien sekaligus mengurangi tekanan pada staf garis depan.
Kemitraan ini memberikan fitur yang ditingkatkan untuk pasien, mulai dari manajemen obat, pengiriman pesan yang aman, dan pemesanan janji temu hingga akses ke hasil tes. Fungsi-fungsi ini memberdayakan pasien untuk mengendalikan perawatan kesehatan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada saluran tradisional seperti panggilan telepon dan kunjungan langsung. Misalnya, pasien kini dapat memesan resep berulang dengan beberapa ketukan, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Kedua tim juga memanfaatkan kemampuan Adobe Target untuk pengujian A/B, yang memungkinkan keputusan berbasis data serta peningkatan berkelanjutan dalam desain dan fungsionalitas NHS App.
Untuk memperluas dampak NHS App, tim rekayasa dan desain produk IBM mengintegrasikan lebih dari 15 pemasok baru melalui proses yang efisien, memperluas cakupan nasional layanan inti, dan menambahkan kemampuan baru. Antarmuka pengguna dan navigasi yang didesain ulang membuat NHS App lebih intuitif, memastikan pasien dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan layanan yang mereka butuhkan.
Dengan mengedepankan keahlian mereka dalam rekayasa produk, IBM membantu NHS England membangun model operasi produk yang memprioritaskan peningkatan berkelanjutan. Peta jalan otomatis, backlog terkonsolidasi, dan kerangka kerja pengukuran yang kuat memungkinkan pelacakan kinerja sambil menyelaraskan evolusi aplikasi dengan tujuan NHS England. Pendekatan yang berpusat pada produk ini memastikan bahwa peningkatan yang dilakukan memberikan nilai yang terukur, baik dengan meningkatkan kepuasan pasien atau mengurangi biaya operasional.
Kemampuan unik IBM dalam bidang rekayasa dan desain produk serta inovasi layanan kesehatan terbukti berperan penting selama proses transformasi. Dengan menggabungkan keahlian teknis dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasien, IBM membantu NHS England menciptakan layanan digital berkelanjutan yang dapat beradaptasi dengan tuntutan yang terus berkembang pada layanan kesehatan.
Transformasi NHS App telah memberikan manfaat nyata bagi pasien, penyedia layanan kesehatan, dan staf garis depan. Sejak Januari 2023, pengguna aktif bulanan (MAU) telah meningkat 83%, menjadi 14 juta, dengan keterlibatan per MAU meningkat sebesar 62%. Lonjakan penggunaan ini dicapai bersamaan dengan pengurangan biaya cloud publik sebesar 50% per pengguna, sehingga menghemat biaya NHS England sebesar GBP 55.000 per bulan sejak Maret 2024.
Pasien kini lebih berdaya untuk mengelola kesehatan mereka. Setiap bulannya, 24 juta pesan dipertukarkan melalui NHS App—peningkatan 118% dibandingkan tahun sebelumnya—mengurangi biaya SMS hingga jutaan setiap tahunnya. Pasien melihat catatan kesehatan mereka 20 juta kali setiap bulan—peningkatan 86% dibandingkan tahun sebelumnya—sehingga meningkatkan kesadaran dan mendorong perawatan diri. Selain itu, 5 juta resep berulang dipesan setiap bulan—peningkatan 51% dibandingkan tahun sebelumnya—sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan dan hasil kesehatan secara keseluruhan.
Hasil ini menunjukkan kemampuan NHS App untuk memberikan kemudahan bagi pasien sekaligus mengurangi beban administratif pada staf. Dengan mengalihkan tugas-tugas rutin ke saluran digital, NHS England dapat memfokuskan sumber daya mereka untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi di tempat yang paling dibutuhkan.
Berbekal kesuksesan NHS App, fase transformasi berikutnya akan memanfaatkan kekuatan data dan AI untuk memberikan layanan kesehatan yang proaktif dan dipersonalisasi. Aplikasi ini akan berkembang dari pintu masuk digital menjadi pendamping digital, menawarkan insight dan keterlibatan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan kesehatan individu. Untuk mencapai hal ini, NHS England harus memusatkan data pasien dan memanfaatkan AI untuk menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti. Pergeseran ini akan memungkinkan perawatan prediktif, membantu pasien menjadi lebih sehat dan mengurangi beban pada layanan kesehatan. Dengan beralih dari pengobatan ke pencegahan, dari rumah sakit ke komunitas, dan dari analog ke digital, NHS England siap untuk merevolusi pengalaman dan hasil perawatan pasien, membawa visi mereka tentang layanan kesehatan modern semakin dekat dengan kenyataan.
NHS England adalah salah satu badan terkemuka untuk perawatan yang tepat waktu dan hemat biaya. Fungsi mereka meliputi alokasi dana, pengawasan layanan, promosi inovasi, pengembangan tenaga kerja, pemanfaatan data untuk penelitian dan peningkatan layanan, negosiasi pengadaan dan penyediaan layanan digital. Tenaga kerja mereka beragam, mewujudkan nilai-nilai seperti kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan.
