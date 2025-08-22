Untuk mencapai API Gateway yang kuat dalam waktu singkat, NHC bermitra dengan Eastern Light Technologies (ELT), IBM Gold Partner, untuk meningkatkan infrastruktur teknologinya. NHC mengimplementasikan solusi menggunakan IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), yang dibangun di atas Platform Red Hat® OpenShift®, untuk memodernisasi sistem IT. Pergeseran ke pendekatan berbasis kontainer ini membuat sistem NHC lebih fleksibel, andal, dan aman.

Fitur utama CP4I meliputi:

Gateway API IBM® DataPower untuk membantu mengamankan komunikasi API

IBM® API Connect untuk membantu memastikan interaksi yang lancar antar platform yang berbeda

IBM® MQ untuk menyediakan transfer pesan yang stabil dan efisien

IBM® App Connect untuk menyederhanakan pemrosesan data yang kompleks dan meningkatkan kolaborasi antar tim

Dengan menstandarisasi integrasi di seluruh perusahaan, NHC memperoleh kontrol yang lebih baik sekaligus memungkinkan berbagai departemen untuk beroperasi secara independen dalam batas-batas yang aman. Selain itu, mengadopsi praktik terbaik, seperti integrasi dan pengiriman berlanjut (CICD) telah mempercepat jadwal proyek secara signifikan dan mengurangi kesalahan.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen NHC untuk menyediakan operasi dan layanan real estat yang terintegrasi dan cerdas, serta kemampuan mereka untuk memanfaatkan data guna menciptakan pengalaman digital yang khas dalam pengembangan real estat.