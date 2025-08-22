NHC memanfaatkan transformasi digital dengan solusi kontainer modern
NHC memulai perjalanan untuk mengimplementasikan solusi integrasi aplikasi canggih yang memanfaatkan teknologi terbaru. Untuk mencapai visi mereka, mereka membutuhkan lingkungan baru yang memungkinkan arsitektur yang kuat dan dapat diskalakan untuk mengekspos dan mengonsumsi antarmuka pemrograman aplikasi (API). Mereka memiliki peluang bisnis untuk mengotomatiskan alur kerja sehingga tim dapat meningkatkan operasi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat dan meningkatkan volume transaksi. Untuk mengatasi peluang ini, mereka perlu menerapkan lingkungan yang kuat dan dapat diskalakan yang memastikan transformasi digital yang lancar. Keinginan mereka adalah untuk memajukan posisi NHC sebagai pemimpin dalam pengembangan real estat, menciptakan komunitas perkotaan yang cerdas dan dinamis yang mendefinisikan kembali kehidupan perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup.
Untuk mencapai API Gateway yang kuat dalam waktu singkat, NHC bermitra dengan Eastern Light Technologies (ELT), IBM Gold Partner, untuk meningkatkan infrastruktur teknologinya. NHC mengimplementasikan solusi menggunakan IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), yang dibangun di atas Platform Red Hat® OpenShift®, untuk memodernisasi sistem IT. Pergeseran ke pendekatan berbasis kontainer ini membuat sistem NHC lebih fleksibel, andal, dan aman.
Fitur utama CP4I meliputi:
Dengan menstandarisasi integrasi di seluruh perusahaan, NHC memperoleh kontrol yang lebih baik sekaligus memungkinkan berbagai departemen untuk beroperasi secara independen dalam batas-batas yang aman. Selain itu, mengadopsi praktik terbaik, seperti integrasi dan pengiriman berlanjut (CICD) telah mempercepat jadwal proyek secara signifikan dan mengurangi kesalahan.
Peningkatan ini menunjukkan komitmen NHC untuk menyediakan operasi dan layanan real estat yang terintegrasi dan cerdas, serta kemampuan mereka untuk memanfaatkan data guna menciptakan pengalaman digital yang khas dalam pengembangan real estat.
Pengaturan canggih ini secara fundamental mengubah dinamika operasional NHC. Mereka menjadi pelopor di Arab Saudi dengan bermigrasi sepenuhnya ke aplikasi berbasis kontainer. Pergeseran ini memungkinkan NHC untuk memanfaatkan otomatisasi DevOps, sehingga mengurangi intervensi manual dalam proses pengembangan dan penerapan.
“Ketika NHC memulai perjalanan transformasi digitalnya, yang bertujuan untuk menyediakan operasi dan layanan real estat yang terintegrasi dan cerdas serta manfaat dari data, untuk menciptakan pengalaman digital yang khas dalam pengembangan real estat, integrasi telah menjadi elemen kunci yang berkontribusi pada transformasi digital. Studi kasus yang disajikan di sini akan memungkinkan kami untuk memperluas dan mengembangkan produk digital inovatif yang menawarkan pengalaman pelanggan digital yang luar biasa dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.” Essam A. Alhogbani, Manajer Umum Teknologi Informasi, NHC
Implementasi yang sukses telah menghasilkan peningkatan substansial dalam waktu pemasaran NHC, dengan 40% penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan meluncurkan layanan baru. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan penerapan lebih dari 700 layanan pada platform baru, telah secara substansial meningkatkan kapasitas layanan NHC. Kinerja platform yang mengesankan ditunjukkan oleh kemampuan mengelola rata-rata 2 juta permintaan per hari, dengan puncak melonjak hingga 4 juta permintaan per hari. Selain itu, waktu respons rata-rata untuk panggilan API telah berkurang sebesar 23%, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna untuk konsumen layanan internal dan eksternal.
Sejak tahun 2017, NHC telah membangun komunitas yang dinamis dan menciptakan ruang-ruang indah yang mengubah cara hidup masyarakat.
Pengembangan ambisius perusahaan ini menghadirkan akses ke semua yang dibutuhkan masyarakat, lebih dekat dari rumah. Dengan fasilitas modern, lingkungan yang lebih ramah, dan ruang hijau untuk memperkaya kehidupan sehari-hari.
NHC membangun fondasi yang tepat untuk infrastruktur, layanan, dan transportasi berkualitas tinggi untuk menciptakan ruang-ruang yang akan membawa kesejahteraan di tahun-tahun mendatang. Ini adalah tempat di mana orang dapat berinvestasi di rumah mereka, berinvestasi di masa depan mereka, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
