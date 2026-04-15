Beralih dari sistem lama yang terfragmentasi ke satu platform global

Neste mengubah operasi mereka dengan peningkatan efisiensi dan kesiapan masa depan
Neste, pemimpin global dalam bahan bakar terbarukan dan keberlanjutan, mengandalkan berbagai sistem lama untuk mengelola aset, investasi, dan proyek. Sistem tersebut mencakup solusi pemeliharaan pabrik dan manajemen portofolio yang tidak terintegrasi, sangat dikustomisasi, dan hampir usang.
Seiring ekspansi global Neste, kurangnya standardisasi dan visibilitas real-time menimbulkan tantangan dalam memastikan operasi yang aman, andal, dan patuh, sekaligus memenuhi tuntutan regulasi dan pasar yang semakin kompleks.
Untuk mengatasi tantangan ini, Neste meluncurkan program Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) dalam kemitraan dengan IBM® Consulting —sebuah transformasi ERP multi-tahun.
Program ini membentuk fondasi bagi pertumbuhan yang dapat diskalakan dan keunggulan operasional dengan meningkatkan manajemen siklus hidup aset, menyelaraskan proses bisnis global, serta mengintegrasikan kemampuan rekayasa dan operasional ke dalam lingkungan ERP yang terpadu.
ALVAR memungkinkan penghentian sistem pemeliharaan pabrik lama dan manajemen portofolio, serta portal vendor kustom—menghadirkan standardisasi, transparansi, dan skalabilitas yang lebih besar di seluruh operasi global.
Dengan mengintegrasikan sistem penting, program ini memungkinkan aliran data real-time, visibilitas proses ujung ke ujung, serta kontrol keuangan yang lebih kuat. Program ini juga meningkatkan kualitas data dengan menyatukan data aset dan operasional ke dalam satu platform yang dapat diakses oleh seluruh tim dan mitra.
Disampaikan melalui tiga belas go-live yang sukses, ALVAR memodernisasi manajemen aset, investasi, dan proyek, memperkuat kepatuhan melalui jalur audit yang kuat, serta meningkatkan efisiensi pengadaan. Selain teknologi, program ini juga mendefinisikan ulang cara Neste beroperasi—menyelaraskan proses, memperjelas peran, dan memungkinkan cara kerja baru di seluruh organisasi.
ALVAR menghadirkan lompatan signifikan dalam keunggulan operasional, memungkinkan model operasi yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan.
Visibilitas proses menyeluruh memperkuat perencanaan dan forecasting strategis, sementara peningkatan kualitas data master dan transaksional meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya, serta akurasi harga. Integrasi di seluruh SAP dan sistem yang terhubung menciptakan aliran informasi yang mulus, mengurangi silo, dan meningkatkan transparansi.
Dengan insight berbasis data mengenai kinerja proses, pengadaan menjadi lebih terstruktur dan efisien, meningkatkan pemanfaatan kontrak serta kolaborasi lintas fungsi.
Peran dan proses standar di berbagai geografi telah meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas. Di luar manfaat operasional langsung, ALVAR telah membangun fondasi digital yang dapat diskalakan untuk mendukung analitik, pelaporan, serta inovasi di masa depan.
Neste adalah produsen bahan bakar diesel terbarukan dan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF) terkemuka di dunia, dengan fasilitas produksi di tiga benua. Neste juga memproduksi produk minyak berkualitas tinggi di kilang Porvoo di Finlandia serta memiliki jaringan stasiun bahan bakar yang signifikan di Finlandia dan kawasan Baltik. Strategi perusahaan berfokus pada pertumbuhan bahan bakar terbarukan, dengan tujuan membantu pelanggan mengurangi emisi gas rumah kaca.
