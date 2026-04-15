Beralih dari sistem lama yang terfragmentasi ke satu platform global

Untuk mengatasi tantangan ini, Neste meluncurkan program Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) dalam kemitraan dengan IBM® Consulting —sebuah transformasi ERP multi-tahun.

Program ini membentuk fondasi bagi pertumbuhan yang dapat diskalakan dan keunggulan operasional dengan meningkatkan manajemen siklus hidup aset, menyelaraskan proses bisnis global, serta mengintegrasikan kemampuan rekayasa dan operasional ke dalam lingkungan ERP yang terpadu.

ALVAR memungkinkan penghentian sistem pemeliharaan pabrik lama dan manajemen portofolio, serta portal vendor kustom—menghadirkan standardisasi, transparansi, dan skalabilitas yang lebih besar di seluruh operasi global.

Dengan mengintegrasikan sistem penting, program ini memungkinkan aliran data real-time, visibilitas proses ujung ke ujung, serta kontrol keuangan yang lebih kuat. Program ini juga meningkatkan kualitas data dengan menyatukan data aset dan operasional ke dalam satu platform yang dapat diakses oleh seluruh tim dan mitra.

Disampaikan melalui tiga belas go-live yang sukses, ALVAR memodernisasi manajemen aset, investasi, dan proyek, memperkuat kepatuhan melalui jalur audit yang kuat, serta meningkatkan efisiensi pengadaan. Selain teknologi, program ini juga mendefinisikan ulang cara Neste beroperasi—menyelaraskan proses, memperjelas peran, dan memungkinkan cara kerja baru di seluruh organisasi.