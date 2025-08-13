Moderna adalah perusahaan farmasi dan bioteknologi terkemuka. Sebagai pionir dalam bidang obat-obatan dan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA), perusahaan ini menggunakan molekul mRNA yang memainkan peran krusial dalam tubuh untuk mengobati dan mencegah penyakit. Hari ini, Moderna menjelajahi aplikasi komputasi quantum dalam desain obat-obatan mRNA melalui kemitraan penelitian dan teknologi dengan IBM®.

Tubuh manusia mengandung lebih dari 100.000 jenis protein, dan setiap protein berasal dari mRNA. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah mengetahui bahwa mRNA memiliki potensi untuk menjadi dasar dari kelas obat baru yang dapat mengatasi penyakit pada tingkat fungsi seluler yang paling mendasar. Moderna telah menjadi yang terdepan dalam menerapkan insight itu ke dalam tindakan.

Perusahaan tersebut telah menggunakan teknologi mRNA untuk memerintahkan sel agar memproduksi protein yang dapat membantu mencegah atau mengobati penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat diobati.

Meskipun komputer klasik merupakan alat yang sangat powerful dalam pengembangan mRNA, mereka memiliki keterbatasan saat menghadapi masalah komputasi yang intensif. Komputasi quantum menawarkan pendekatan baru yang menjanjikan untuk tantangan ini, melengkapi metode klasik di mana algoritma saat ini mencapai batasnya.

Salah satu tantangan utama bagi Moderna adalah mengembangkan instruksi teknologi mRNA yang dapat secara akurat mengarahkan tubuh untuk memproduksi protein yang dapat mengobati penyakit. Untuk setiap protein tertentu, terdapat jumlah urutan mRNA yang sangat besar yang berpotensi mengkodekan protein tersebut, sehingga optimasi menjadi tugas yang kompleks.

Para peneliti mengatasi masalah medis dengan mRNA dengan mengidentifikasi mekanisme biologis penyakit dan menentukan protein yang dapat memodulasi proses tersebut. Kemudian, mereka mengidentifikasi urutan nukleotida yang mengkodekan protein itu. Selain mengkodekan protein, peneliti harus memastikan urutannya stabil di dalam tubuh. Mereka juga harus memastikan bahwa obat tersebut dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk efektif, tanpa memicu respons imun yang tidak diinginkan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kimia seluler, serta daya komputasi yang besar, untuk menyaring jutaan urutan nukleotida yang mungkin guna menemukan yang tepat.

Moderna memiliki pendekatan yang cepat dan dapat diskalakan untuk pekerjaan kimia molekuler ini, tetapi perusahaan selalu mencari cara untuk meningkatkan proses pengembangan obat-obatan mRNA. Dorongan ini telah mendorong Moderna untuk mengembangkan keahlian komputasi quantumnya sekarang, sementara teknologinya berdiri di ambang aplikasi yang berguna.

“Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kesehatan manusia,” kata Alexey Galda, Associate Scientific Director, Quantum Algorithm and Applications di Moderna. “Kami percaya sangat penting untuk menjelajahi setiap alat yang tersedia—termasuk komputasi quantum—untuk menskalakan kemajuan kami hari ini, daripada menunggu teknologi sepenuhnya matang di masa depan.”