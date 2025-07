MandarinMaster mencoba bekerja dengan perusahaan China yang menawarkan Speech to Text, sehingga platform dapat mendengarkan pengucapan para siswa dan memberikan masukan. Namun, biaya per siklus validasi tidak ekonomis, sehingga Philippe Laurent mengambil saran pengembangnya untuk memeriksa teknologi IBM Watson® Speech to Text.

“Kami didukung oleh BPI [bank umum Prancis yang mendukung pembangunan ekonomi] dan pemerintah daerah, jadi preferensi kami adalah bekerja sama dengan penyedia seperti IBM yang memiliki kehadiran kuat di Prancis,” kata Philippe Laurent. “Sebagai perusahaan rintisan, kami langsung merasa sangat nyaman dengan IBM karena dukungan tulus dan kemampuannya untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas kami.”

IBM menghubungkan MandarinMaster dengan Pedab France, IBM Business Partner yang mengkhususkan diri dalam solusi pendidikan berbasis teknologi IBM. Pedab bekerja sama dengan MandarinMaster untuk mengintegrasikan teknologi IBM Watson Speech to Text ke dalam platform mereka. Solusi tersebut dilisensikan berdasarkan Perjanjian Solusi Tertanam IBM (ESA) IBM, yang memungkinkan MandarinMaster untuk menggabungkan teknologi IBM dengan kekayaan intelektual mereka sendiri untuk menciptakan solusi paket yang berdiri sendiri.

Christopher Pajot, Sales Manager di Pedab France, berkomentar: “IBM Watson Speech to Text adalah teknologi yang dapat dipercaya yang dapat kami integrasikan dengan lancar ke dalam platform MandarinMaster. Kami bekerja dengan IBM Studio Inovasi pada proyek ini, hanya membutuhkan waktu beberapa bulan dari awal hingga akhir.”

“Pedab benar-benar siap membantu kami membuat MandarinMaster sukses,” tambah Philippe Laurent. “Tim Christopher bekerja keras untuk mendapatkan kesepakatan keuangan yang masuk akal secara ekonomi bagi kami sebagai startup, dan kami sangat menghargai kemitraan yang kami bangun dengan mereka dan dengan IBM.”

MandarinMaster adalah platform daring yang memberikan pelajaran 30 menit setiap hari kepada pelanggan. Para siswa maju sedikit demi sedikit, membuka konten baru saat mereka maju dalam ritme yang membuat mereka tetap terlibat dan bersemangat. Teknologi IBM Watson Speech to Text yang terintegrasi memungkinkan MandarinMaster untuk menyimulasikan kehadiran guru sungguhan, sehingga pelajar dapat memeriksa pengucapan mereka dan memperoleh masukan langsung.

“IBM Watson Speech to Text memberdayakan peserta didik kami untuk memvalidasi penggunaan nada Mandarin mereka, memberikan kepercayaan diri tambahan saat mereka berupaya untuk menguasai keterampilan yang sangat penting ini,” kata Philippe Laurent.

MandarinMaster saat ini bekerja dengan pengadopsi awal untuk menyebarkan berita secara organik melalui jejaring media sosial. Siswa yang membawa pelanggan berbayar lainnya dapat menerima kredit untuk biaya kuliah mereka sendiri. Kredit ini juga dapat digunakan untuk membeli latihan percakapan tatap muka dan ulasan melalui panggilan video dengan tutor langsung. Pada saat tulisan ini dibuat, MandarinMaster sedang mengembangkan versi bahasa Inggris ke bahasa Mandarin dari platformnya, yang menargetkan audiens potensial yang jauh lebih besar dari penutur asli bahasa Inggris global. Versi ini akan tersedia pada akhir September 2025.