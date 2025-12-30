Les Mills dan IBM meningkatkan efisiensi dan otomatisasi melalui transformasi ERP
Les Mills adalah perusahaan kebugaran global yang memberikan latihan kelompok yang didukung sains, solusi kebugaran digital yang imersif dan program dengan hasil yang terbukti.
Untuk mendukung ekspansi global mereka yang cepat, perusahaan berusaha memodernisasi dan mengkonsolidasikan sistem yang terfragmentasi. Tim keuangan mengandalkan Microsoft Dynamics AX 2009 yang berjalan pada infrastruktur lokal yang sudah ketinggalan zaman dengan alur kerja manual berbasis kertas. Pemrosesan pembayaran manual di beberapa penyedia menyebabkan pelaporan yang tidak konsisten, menyebabkan penundaan, detail yang terlewat, dan masalah rekonsiliasi. Selain itu, penagihan langganan dan pengakuan pendapatan dikelola di luar sistem, meningkatkan risiko kesalahan dan audit yang tidak menguntungkan.
Semua inefisiensi ini—dan ketidakpuasan—meningkat seiring basis pengguna perusahaan tumbuh setelah akuisisi waralaba. Les Mills melihat kebutuhan mendesak akan sistem perencanaan sumber daya perusahaan cloud (ERP) yang dapat diskalakan untuk menstandardisasikan keuangan global, meningkatkan manajemen kepatuhan, dan mendorong efisiensi.
Bermitra dengan IBM Consulting®, Les Mills memulai transformasi keuangan dengan mengganti sistem Microsoft Dynamics AX 2009 mereka yang ada dengan solusi Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations yang lebih baru, standardisasi proses dan memungkinkan skalabilitas di berbagai geografi.
Berlandaskan fondasi ini, Les Mills mengotomatisasi pencatatan akrual IFRS 15 pada akhir bulan melalui integrasi yang mulus dengan sistem penagihan langganan dari Les Mills Plus (LM+), sehingga meningkatkan manajemen kepatuhan dan akurasi. Selain itu, perusahaan mengotomatiskan rekonsiliasi bank melalui integrasi bank HSBC dan bank ASB, mempercepat penutupan akhir bulan dan mengurangi upaya manual.
Melanjutkan perjalanan inovasi mereka, perusahaan memperkenalkan metode rekonsiliasi modern dan Microsoft Copilot untuk memberikan insight berbasis AI dan peningkatan produktivitas. Perbaikan berkelanjutan seperti integrasi pembayaran penjualan web dan otomatisasi biaya keterlambatan pembayaran makin memperkuat ekosistem keuangan digital mereka.
Sebagai hasil dari transformasi sistem keuangan mereka, Les Mills mencapai hasil operasional dan keuangan yang kuat.
Didukung oleh keahlian IBM dan pendekatan yang dipimpin otomatisasi, Les Mills sekarang beroperasi dengan ketangkasan, skalabilitas, dan kepercayaan diri yang lebih besar untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan.
Les Mills adalahperusahaan kebugaran global yang bermitra dengan lebih dari 20.000 klub di seluruh dunia. Mereka memberikan latihan kelompok yang didukung sains, solusi kebugaran digital yang imersif, dan program ikonik seperti BODYPUMP dan BODYCOMBAT. Dengan misi untuk menciptakan planet yang lebih bugar, Les Mills menggabungkan musik, gerakan, dan teknologi untuk menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.
IBM Consulting memberdayakan perusahaan dengan strategi data dan analitik berbasis AI serta layanan outsourcing keuangan dan akuntansi. Dari arsitektur data modern hingga proses pengadaan dan pelaporan otomatis, IBM Consulting memberikan insight tepercaya, efisiensi, manajemen kepatuhan, dan inovasi Dapat diskalakan di seluruh operasi.
