Les Mills adalah perusahaan kebugaran global yang memberikan latihan kelompok yang didukung sains, solusi kebugaran digital yang imersif dan program dengan hasil yang terbukti.

Untuk mendukung ekspansi global mereka yang cepat, perusahaan berusaha memodernisasi dan mengkonsolidasikan sistem yang terfragmentasi. Tim keuangan mengandalkan Microsoft Dynamics AX 2009 yang berjalan pada infrastruktur lokal yang sudah ketinggalan zaman dengan alur kerja manual berbasis kertas. Pemrosesan pembayaran manual di beberapa penyedia menyebabkan pelaporan yang tidak konsisten, menyebabkan penundaan, detail yang terlewat, dan masalah rekonsiliasi. Selain itu, penagihan langganan dan pengakuan pendapatan dikelola di luar sistem, meningkatkan risiko kesalahan dan audit yang tidak menguntungkan.

Semua inefisiensi ini—dan ketidakpuasan—meningkat seiring basis pengguna perusahaan tumbuh setelah akuisisi waralaba. Les Mills melihat kebutuhan mendesak akan sistem perencanaan sumber daya perusahaan cloud (ERP) yang dapat diskalakan untuk menstandardisasikan keuangan global, meningkatkan manajemen kepatuhan, dan mendorong efisiensi.