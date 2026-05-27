Membangun pengalaman AI yang dirancang untuk membawa nuansa Fashion Week ke dalam commerce sehari-hari
Presentasi runway menghasilkan resonansi emosional yang kuat, perhatian pers, dan relevansi budaya, tetapi menerjemahkan momentum tersebut menjadi keterlibatan online yang berkelanjutan dan keyakinan untuk membeli masih menjadi tantangan yang terus berlanjut di dunia mode. Dalam e-commerce konvensional, pakaian yang dirancang secara cermat—yang ditandai oleh struktur, garis, dan ilusi—masih sebagian besar ditampilkan melalui gambar statis dan tabel ukuran, sehingga aspek-aspek penting seperti kesesuaian ukuran, proporsi, dan gerakan tetap terbuka untuk interpretasi. Bagi merek seperti KATE BARTON, sebuah merek desainer asal New York yang terkenal dengan busana berdesain artistik dan dirancang secara cermat, kesenjangan ini sering kali menimbulkan keraguan dalam proses pembelian, di mana maksud desain sangat bergantung pada bagaimana sebuah busana terlihat dan bergerak saat dikenakan.
Pada saat yang sama, ekspektasi untuk pengalaman mode digital berubah. Halaman produk tradisional semakin kekurangan pembeli yang mencari kejelasan, sementara mitra dan sponsor mencari cara untuk memperluas keterlibatan lebih dari satu momen. Bagi KATE BARTON, ini berarti menemukan cara untuk membawa substansi dari landasan pacu—bagaimana pakaian benar-benar terlihat dan pindah ke lingkungan yang lebih partisipatif dan siap komersial. Memungkinkan pelanggan untuk memvisualisasikan pakaian dengan lebih baik di tubuh mereka sendiri muncul sebagai langkah alami berikutnya, tanpa memaksa pengalaman untuk dibenarkan semata-mata melalui metrik penjualan langsung atau mengorbankan integritas desain merek.
Aktivasi New York Fashion Week menandai penerapan pendekatan ini di dunia nyata pertama, menjadikan presentasi mode sebagai format awal untuk sistem yang dimaksudkan untuk diperluas ke dalam e‑commerce. Memberikan pengalaman uji coba virtual yang kredibel membutuhkan output visual yang realistis, kinerja latensi rendah, dan akses lintas perangkat yang mulus, di samping pengenalan visual (visual recognition) dengan interaksi berbasis suara dan teks dalam hampir semua bahasa, dalam pengaturan langsung. Persyaratan tersebut melampaui kapasitas yang dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan alat internal yang ada, sehingga KATE BARTON menjalin kemitraan dengan Fiducia AI—sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan pengalaman AI berkualitas produksi untuk interaksi visual dan percakapan—serta IBM guna mengembangkan solusi tersebut.
untuk membangun aktivasi KATE BARTON yang mendukung New York Fashion Week dan penggunaan e‑commerce
untuk memperluas pengalaman New York Fashion Week langsung ke etalase Shopify berbasis web
terlibat dengan pengalaman uji coba virtual dalam waktu kurang dari 2 bulan penggunaan e-commerce
KATE BARTON, Fiducia AI, dan IBM bekerja sama untuk menciptakan pengalaman berbasis kecerdasan buatan yang dirancang sebagai lapisan yang berkelanjutan yang mencakup presentasi langsung dan perdagangan digital, bukan sekadar inisiatif satu kali. Meskipun pengalaman ini pertama kali diluncurkan selama New York Fashion Week, pengalaman ini sengaja dirancang agar dapat beralih ke lingkungan e-commerce yang selalu aktif. Sistem tersebut harus mampu mendukung interaksi secara real-time dalam lingkungan yang sangat menonjol, sekaligus tetap stabil, aman, dan dapat diskalakan setelah diintegrasikan ke dalam saluran penjualan utama merek tersebut.
Fiducia AI memimpin proses orkestrasi dan pengembangan aplikasi, sementara IBM menyediakan fondasi perusahaan untuk mendukung platform teknologi, keandalan, dan tata kelola. Solusi ini diimplementasikan di IBM® Cloud® dan dibangun di atas IBM watsonx.ai®, solusi ini menggunakan pendekatan multi-model untuk mendukung berbagai fungsi dalam pengalaman tersebut—menggabungkan alur kerja terstruktur yang didukung oleh IBM Granite®, pemrosesan visual yang didukung oleh Llama, dan interaksi percakapan yang diaktifkan melalui model OpenAI. Komponen-komponen ini dikoordinasikan melalui layanan Model Gateway watsonx untuk menyeimbangkan kinerja, pengalaman pengguna, dan tata kelola, sementara layanan IBM Cloud, termasuk IBM Cloud Object Storage, mendukung pengelolaan dan pengiriman aset visual di seluruh konteks langsung dan digital.
Platform SaaS awal dikembangkan di IBM Cloud selama sekitar empat minggu, membangun fondasi yang dirancang untuk mendukung interaksi pelanggan multi-format yang luas. Untuk mewujudkan pengalaman KATE BARTON, baik presentasi di New York Fashion Week maupun kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung telah disiapkan dan diluncurkan hanya dalam waktu 5 hari. Setelah presentasi langsung selesai, arsitektur yang sama memungkinkan pengalaman tersebut diperluas ke toko online KATE BARTON di Shopify dalam waktu sekitar dua hari, dengan sedikit perubahan. SpeedShotX, Lensa AI Visual dari Fiducia, telah diintegrasikan langsung ke dalam halaman produk tertentu, sehingga pelanggan dapat mencoba produk secara virtual melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi. Penerapan ini memungkinkan pengalaman tersebut beralih dari lingkungan pekan mode langsung ke platform e-commerce yang beroperasi secara berkelanjutan tanpa perlu penyesuaian ulang, sehingga menjaga kesinambungan merek sekaligus mendukung lapisan interaksi pelanggan yang lebih cerdas.
Hasil utama dari proyek ini adalah pergeseran dari aktivasi yang terikat waktu menjadi kemampuan perdagangan yang berfungsi. Apa yang awalnya diluncurkan sebagai pengalaman New York Fashion Week kini telah tersedia di toko online KATE BARTON, sehingga pelanggan dapat berinteraksi dengan sistem inti yang sama di luar ajang New York Fashion Week. Pergeseran dari interaksi berbasis acara menjadi ketersediaan berkelanjutan ini menandai peralihan dari sekadar presentasi menjadi infrastruktur, yang membangun landasan untuk mendukung penggunaan berkelanjutan alih-alih berakhir setelah peragaan busana. Hanya sedikit inisiatif selama pekan mode yang berhasil diterapkan dalam dunia perdagangan sehari-hari; dalam hal ini, pengalaman tersebut berlanjut bahkan setelah peragaan busana berakhir.
Tanda-tanda keterlibatan awal mencerminkan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan pengalaman tersebut dalam praktiknya. Sejak pertengahan Februari, lebih dari 2.500 pengguna telah memanfaatkan fitur uji coba virtual, di mana para pelanggan meluangkan waktu untuk menjelajahi halaman produk yang dilengkapi fitur uji coba guna memahami lebih baik ukuran dan siluetnya sebelum membeli. Meskipun dampak komersialnya secara keseluruhan masih dalam tahap evaluasi, interaksi-interaksi ini menunjukkan adanya minat yang signifikan dari pelanggan serta kesediaan mereka untuk terlibat lebih dalam dengan produk pakaian yang kompleks dalam konteks digital.
Dari perspektif merek, kolaborasi menunjukkan bagaimana AI tingkat lanjut dapat diterapkan tanpa mengurangi keaslian karya kreatif. Pengalaman ini mendukung bahasa desain koleksi dengan membuat struktur, proporsi, dan pergerakan lebih mudah dipahami secara online, mengurangi ketergantungan pada interpretasi atau penjelasan. Pengalaman ini juga mendukung penemuan multibahasa, menjawab pertanyaan tentang merek dan koleksi dalam bahasa apa pun melalui interaksi berbasis teks dan suara di berbagai konteks langsung dan digital. Sebagai hasil dari penerapan ini, KATE BARTON telah membentuk lapisan digital berulang yang dapat berkembang dari waktu ke waktu, memberikan pengalaman belanja yang lebih mendalam bagi pelanggan dan platform untuk pembelajaran berkelanjutan seiring dengan kemampuannya yang terus berkembang.
Merek KATE BARTON, yang dipimpin oleh perancang busana asal New York, Kate Barton—yang masuk dalam daftar “30 Under 30” majalah Forbes pada tahun 2025—dikenal karena busana wanita bergaya patung yang berakar pada desain eksperimental dan berorientasi pada proses. Dengan mengadopsi teknik rekayasa bentuk dan teknik draping avant-garde, label ini berhasil memadukan keahlian, inovasi, dan keberlanjutan. Karya-karyanya telah dikenakan oleh tokoh budaya terkemuka dalam acara-acara bergengsi dan liputan media.
Fiducia AI adalah IBM Business Partner yang membangun pengalaman AI skala global kelas enterprise yang menggabungkan kecerdasan visual dan interaksi percakapan. Bekerja sama dengan berbagai merek dan organisasi olahraga, perusahaan ini mengubah narasi dan interaksi menjadi sistem digital yang tangguh dan dapat beroperasi secara mulus di berbagai bidang, mulai dari pengalaman langsung, perdagangan, hingga pemasaran digital.
