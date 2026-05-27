Presentasi runway menghasilkan resonansi emosional yang kuat, perhatian pers, dan relevansi budaya, tetapi menerjemahkan momentum tersebut menjadi keterlibatan online yang berkelanjutan dan keyakinan untuk membeli masih menjadi tantangan yang terus berlanjut di dunia mode. Dalam e-commerce konvensional, pakaian yang dirancang secara cermat—yang ditandai oleh struktur, garis, dan ilusi—masih sebagian besar ditampilkan melalui gambar statis dan tabel ukuran, sehingga aspek-aspek penting seperti kesesuaian ukuran, proporsi, dan gerakan tetap terbuka untuk interpretasi. Bagi merek seperti KATE BARTON, sebuah merek desainer asal New York yang terkenal dengan busana berdesain artistik dan dirancang secara cermat, kesenjangan ini sering kali menimbulkan keraguan dalam proses pembelian, di mana maksud desain sangat bergantung pada bagaimana sebuah busana terlihat dan bergerak saat dikenakan.

Pada saat yang sama, ekspektasi untuk pengalaman mode digital berubah. Halaman produk tradisional semakin kekurangan pembeli yang mencari kejelasan, sementara mitra dan sponsor mencari cara untuk memperluas keterlibatan lebih dari satu momen. Bagi KATE BARTON, ini berarti menemukan cara untuk membawa substansi dari landasan pacu—bagaimana pakaian benar-benar terlihat dan pindah ke lingkungan yang lebih partisipatif dan siap komersial. Memungkinkan pelanggan untuk memvisualisasikan pakaian dengan lebih baik di tubuh mereka sendiri muncul sebagai langkah alami berikutnya, tanpa memaksa pengalaman untuk dibenarkan semata-mata melalui metrik penjualan langsung atau mengorbankan integritas desain merek.

Aktivasi New York Fashion Week menandai penerapan pendekatan ini di dunia nyata pertama, menjadikan presentasi mode sebagai format awal untuk sistem yang dimaksudkan untuk diperluas ke dalam e‑commerce. Memberikan pengalaman uji coba virtual yang kredibel membutuhkan output visual yang realistis, kinerja latensi rendah, dan akses lintas perangkat yang mulus, di samping pengenalan visual (visual recognition) dengan interaksi berbasis suara dan teks dalam hampir semua bahasa, dalam pengaturan langsung. Persyaratan tersebut melampaui kapasitas yang dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan alat internal yang ada, sehingga KATE BARTON menjalin kemitraan dengan Fiducia AI—sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan pengalaman AI berkualitas produksi untuk interaksi visual dan percakapan—serta IBM guna mengembangkan solusi tersebut.