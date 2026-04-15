Memacu kreativitas dan mendorong dampak dalam skala besar dengan gen AI

IBM® membangun asisten kreatif yang didukung AI untuk membantu menyusun templat konten dan mendorong inovasi secara signifikan
Kampanye pemasaran dan aset bukan sekadar jaminan. Keduanya merupakan suara, wajah, dan esensi dari sebuah merek. Di IBM®, pemasar dapat terjebak dalam hiruk-pikuk produksi konten yang tiada henti. Tim pemasaran perusahaan bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai aset kreatif, termasuk posting blog, cerita klien, lembar data, dan konten media sosial.
Proses brainstorming, riset, penyusunan, penataan, pengeditan, dan validasi setiap bagian untuk memastikan kejelasan, akurasi, keterbacaan, serta keselarasan dengan merek dapat menghabiskan waktu yang signifikan dalam minggu kerja profesional pemasaran.
Biaya peluang menjadi tantangan yang lebih besar. Dengan fokus yang besar pada produksi, pemasar tidak selalu dapat mencurahkan waktu yang cukup untuk perencanaan strategis, sehingga kemampuan mereka untuk mempersiapkan momen pasar utama menjadi berisiko.
Kesenjangan lain yang jelas adalah kurangnya template standar yang selaras dengan merek untuk sejumlah aset pemasaran umum IBM®. Kebutuhan akan kerangka kerja konten yang dapat diulang menjadi sangat terlihat dalam program bervolume tinggi, seperti cerita klien, di mana penundaan kecil dapat secara signifikan memperlambat output.
Dengan tujuan dan urgensi yang jelas, serta selaras dengan visi IBM® untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan alur kerja melalui solusi AI agen, tim Kreatif dan Konten IBM® mulai membangun solusi yang dapat membantu para kreator pemasaran menghasilkan konten. Mereka ingin menciptakan solusi yang didukung AI yang mampu mempercepat proses kreatif, mendemokratisasi product Insights, serta memberdayakan setiap anggota tim untuk menghasilkan konten yang cerdas dan strategis. Dari sinilah Creative Assistant lahir.
Creative Assistant dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar antarmuka front-end. Solusi ini dikembangkan sebagai alat khusus yang didukung AI untuk meningkatkan pembuatan konten dengan presisi, kecepatan, dan integritas merek.
Proses dimulai dari prompt pengguna. Berdasarkan prompt tersebut, jaringan layanan mikro, API, dan agen cerdas yang kompleks mulai bekerja. Sistem ini memanfaatkan retrieval augmented generation (RAG) dengan Elasticsearch untuk memperkaya prompt, dengan menarik konteks dari data yang disediakan pengguna serta sumber pengetahuan tepercaya milik IBM®.
Layanan reranking kemudian ditambahkan untuk memprioritaskan informasi yang paling relevan dalam proses generasi, sehingga setiap respons didasarkan pada relevansi dan akurasi. Input yang telah diperkaya ini diteruskan ke model bahasa besar (LLM) yang dilatih dan dihosting di IBM® watsonx.ai, yang menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan model serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan tugas. Sementara model dasar IBM® Granite umumnya digunakan untuk kinerja kelas enterprise, model lain juga dimanfaatkan bila diperlukan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Model yang dipilih kemudian mengubah data mentah menjadi konten berkualitas tinggi dan disesuaikan, yang disajikan dalam template preset untuk email, presentasi, posting blog, cerita klien, dan halaman produk. Sistem ini secara berkala dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas respons.
Di balik layar, agen AI memecah tugas, mengoordinasikan proses pencarian dan pembuatan. Output akhir kemudian disajikan melalui antarmuka pengguna React yang dibuat khusus, yang memformat respons ke dalam template yang bersih dan mudah dibaca, siap untuk ditinjau.
Kekuatan Creative Assistant terletak pada fondasinya—ekosistem sumber data tepercaya IBM® yang kaya, termasuk IBM.com, dokumentasi produk, pedoman merek, penelitian kompetitif, IBM® RedBooks, serta repositori pribadi seperti Seismic. Proses otomatis menggunakan IBM® Cloud Object Storage membantu memastikan bahwa sumber data ini diindeks dan disimpan secara berkala di IBM® Cloud Databases for Elasticsearch dan Milvus di IBM® watsonx.data sebagai penyimpanan data. Proses pengindeksan dan penyimpanan ini mendorong kueri berbasis vektor yang akurat serta pengambilan data yang cepat dan dapat diskalakan di seluruh kumpulan data publik maupun privat.
Berdasarkan fondasi ini, tim Kreatif dan Konten IBM® telah mengembangkan generasi berikutnya dari Asisten Kreatif sejak peluncuran awal. Versi yang ditingkatkan mencakup pengalaman obrolan berbasis‑agen, pemantauan waktu‑nyata dengan IBM® Instana Observability,kemampuank peninjauan panduan kualitas dan‑gaya, serta fungsionalitas riwayat‑percakapan.
Dengan menyederhanakan bagian dari proses kreatif dan merampingkan alur kerja, Asisten Kreatif membantu tim pemasaran IBM® berfokus pada hal yang paling penting—menghasilkan aset kreatif yang tajam dan selaras dengan merek, sekaligus membuka jalan untuk langkah selanjutnya.
Sementara adopsi masih terus berkembang dan alat lain juga dimanfaatkan untuk meningkatkan alur kerja, Asisten Kreatif merupakan langkah maju yang signifikan dalam mengatasi tantangan terkait kecepatan, konsistensi, dan skala. Dengan template bawaan yang selaras dengan merek, Asisten Kreatif secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan pemasar untuk pemformatan dan penyusunan, sehingga mereka dapat memperluas ruang lingkup kreatifnya. Pada tahun pertama peluncuran, alat ini melibatkan lebih dari 1010 pengguna aktif yang menghasilkan lebih dari 7000 draf aset dalam 10 format konten yang berbeda.
Asisten Kreatif memberikan dampak transformatif pada alur kerja pembuatan cerita klien. Sebuah tim konten kecil, yang berfokus pada penguatan suara klien dan mitra serta merespons peluang pasar dengan cepat melalui cerita yang menarik, sebelumnya sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan prioritas yang saling bersaing. Dengan alat yang kini terintegrasi ke dalam alur kerja mereka, anggota tim dapat dengan cepat menghasilkan draf awal berkualitas tinggi yang selaras dengan merek tanpa bergantung pada manajer proyek atau copywriter. Pada tahun pertama peluncurannya pada 2025, alur kerja ini menghasilkan lebih dari 2.400 draf dan versi cerita klien untuk diiterasi selama tahap awal proses kreatif. Garis besar awal kini dapat dibuat dalam waktu sekitar empat jam. Selain itu, draf cerita klien yang siap ditinjau—yang kemudian disempurnakan oleh penulis dan editor untuk memenuhi kepatuhan serta standar merek IBM®—kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima hari, turun dari sebelumnya sekitar 10 hari, atau peningkatan efisiensi sekitar 50%. Tim ini juga menyederhanakan pembuatan cerita klien satu halaman—sebuah sumber daya penting bagi tim Sales, mitra, dan eksekutif yang dengan cepat menyoroti dampak dan mendorong keterlibatan yang bermakna. Proses yang sebelumnya memakan waktu sekitar satu jam kini hanya membutuhkan sekitar 12 menit, menghasilkan peningkatan efisiensi sekitar 80%. Pergeseran ini memungkinkan tim merespons peluang pasar dengan kecepatan dan konsistensi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas maupun suara merek.
Selain kecepatan dan skala, Creative Assistant juga menyediakan dukungan editorial bawaan untuk tata bahasa, kejelasan, dan nada. Asisten produk yang terintegrasi mendemokratisasi akses ke Product Insights, memberdayakan setiap anggota tim untuk membuat konten yang akurat dan terinformasi tanpa harus bergantung pada keahlian yang terbatas atau melakukan riset manual.
Ke depan, tim Kreatif dan Konten IBM® berencana untuk semakin merampingkan siklus hidup konten dengan menambahkan fungsi tambahan, seperti kemampuan terjemahan dan alat alur kerja yang dirancang untuk menghadirkan otomatisasi yang lebih cerdas ke dalam proses kreatif. Ketika digabungkan dengan rangkaian solusi agen AI yang luas serta otomatisasi inovatif yang saat ini digunakan dan sedang dikembangkan, Creative Assistant akan membantu mendorong visi IBM® untuk divisi pemasaran yang lebih strategis.
