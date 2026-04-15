Memacu kreativitas dan mendorong dampak dalam skala besar dengan gen AI

Dengan menyederhanakan bagian dari proses kreatif dan merampingkan alur kerja, Asisten Kreatif membantu tim pemasaran IBM® berfokus pada hal yang paling penting—menghasilkan aset kreatif yang tajam dan selaras dengan merek, sekaligus membuka jalan untuk langkah selanjutnya.

Sementara adopsi masih terus berkembang dan alat lain juga dimanfaatkan untuk meningkatkan alur kerja, Asisten Kreatif merupakan langkah maju yang signifikan dalam mengatasi tantangan terkait kecepatan, konsistensi, dan skala. Dengan template bawaan yang selaras dengan merek, Asisten Kreatif secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan pemasar untuk pemformatan dan penyusunan, sehingga mereka dapat memperluas ruang lingkup kreatifnya. Pada tahun pertama peluncuran, alat ini melibatkan lebih dari 1010 pengguna aktif yang menghasilkan lebih dari 7000 draf aset dalam 10 format konten yang berbeda.

Asisten Kreatif memberikan dampak transformatif pada alur kerja pembuatan cerita klien. Sebuah tim konten kecil, yang berfokus pada penguatan suara klien dan mitra serta merespons peluang pasar dengan cepat melalui cerita yang menarik, sebelumnya sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan prioritas yang saling bersaing. Dengan alat yang kini terintegrasi ke dalam alur kerja mereka, anggota tim dapat dengan cepat menghasilkan draf awal berkualitas tinggi yang selaras dengan merek tanpa bergantung pada manajer proyek atau copywriter. Pada tahun pertama peluncurannya pada 2025, alur kerja ini menghasilkan lebih dari 2.400 draf dan versi cerita klien untuk diiterasi selama tahap awal proses kreatif. Garis besar awal kini dapat dibuat dalam waktu sekitar empat jam. Selain itu, draf cerita klien yang siap ditinjau—yang kemudian disempurnakan oleh penulis dan editor untuk memenuhi kepatuhan serta standar merek IBM®—kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima hari, turun dari sebelumnya sekitar 10 hari, atau peningkatan efisiensi sekitar 50%. Tim ini juga menyederhanakan pembuatan cerita klien satu halaman—sebuah sumber daya penting bagi tim Sales, mitra, dan eksekutif yang dengan cepat menyoroti dampak dan mendorong keterlibatan yang bermakna. Proses yang sebelumnya memakan waktu sekitar satu jam kini hanya membutuhkan sekitar 12 menit, menghasilkan peningkatan efisiensi sekitar 80%. Pergeseran ini memungkinkan tim merespons peluang pasar dengan kecepatan dan konsistensi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas maupun suara merek.

Selain kecepatan dan skala, Creative Assistant juga menyediakan dukungan editorial bawaan untuk tata bahasa, kejelasan, dan nada. Asisten produk yang terintegrasi mendemokratisasi akses ke Product Insights, memberdayakan setiap anggota tim untuk membuat konten yang akurat dan terinformasi tanpa harus bergantung pada keahlian yang terbatas atau melakukan riset manual.

Ke depan, tim Kreatif dan Konten IBM® berencana untuk semakin merampingkan siklus hidup konten dengan menambahkan fungsi tambahan, seperti kemampuan terjemahan dan alat alur kerja yang dirancang untuk menghadirkan otomatisasi yang lebih cerdas ke dalam proses kreatif. Ketika digabungkan dengan rangkaian solusi agen AI yang luas serta otomatisasi inovatif yang saat ini digunakan dan sedang dikembangkan, Creative Assistant akan membantu mendorong visi IBM® untuk divisi pemasaran yang lebih strategis.