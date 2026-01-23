IBM® menghadapi hambatan yang mirip dengan banyak kliennya. Di seluruh bisnis, analis terjebak pada pekerjaan repetitif sehingga tidak fokus menghasilkan insight.

Di bagian SDM, karyawan secara kolektif menghabiskan berjam-jam untuk mencari kebijakan perjalanan dan tunjangan di lebih dari 175 negara, sementara para manajer diperkirakan menghabiskan 15–20 menit untuk setiap dari ribuan proses mutasi karyawan setiap tahunnya. Pengadaan mengandalkan lebih dari 40 sistem yang berbeda, yang berarti tim harus menavigasi lusinan repositori yang terputus untuk menjawab pertanyaan pemasok. Di bagian TI, meja dukungan kewalahan dengan tiket rutin, seperti mengatur ulang kata sandi.

Di bidang Rantai Pasokan, dengan lebih dari 10 juta pengiriman, 350.000 SKU, dan 200+ pemasok suku cadang produksi langsung yang mendukung permintaan dari 170+ negara, IBM® menghadapi peningkatan volatilitas, gangguan yang sering terjadi, dan data yang sangat terfragmentasi. Akibatnya, pengambilan keputusan berjalan lambat dan manual dengan visibilitas menyeluruh yang terbatas—sehingga peluang untuk mengoptimalkan persediaan, menekan biaya, dan meningkatkan kinerja logistik terlewatkan. Tim juga kesulitan akibat keterlambatan akses ke informasi yang akurat dan terkini di seluruh sistem rantai pasok, penjualan, dan keuangan, sehingga memicu inefisiensi, koordinasi antar pemangku kepentingan yang buruk, serta ketidakmampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara cepat.

Di bidang Penjualan, para penjual digital secara kolektif menghabiskan banyak jam setiap tahun berpindah-pindah di antara lima aplikasi bisnis berbeda untuk mendukung aktivitas prospecting. Para penjual kewalahan menghadapi kompleksitas navigasi berbagai sistem yang terpisah—mulai dari platform konten penjualan dan dokumentasi produk hingga alat komunikasi—untuk menemukan konten yang relevan, menyusun pesan prospek, dan menanggapi pertanyaan klien. Pengalaman yang terfragmentasi ini mengurangi produktivitas penjual, memperlambat perkembangan transaksi, dan memengaruhi kualitas keterlibatan klien.

Departemen pajak IBM® menghabiskan waktu yang signifikan untuk secara manual menggabungkan dan menyelaraskan data granular dalam jumlah besar dari berbagai sistem sumber guna menyiapkan ribuan laporan pajak yang diajukan perusahaan setiap bulan—masing-masing disesuaikan dengan regulasi spesifik di tiap yurisdiksi.

Secara keseluruhan, ada lebih sedikit waktu untuk pekerjaan strategis, karena karyawan terjebak dengan tugas-tugas yang membosankan.

Tujuan IBM® bukan hanya untuk melakukan transformasi. Tugas IBM® menciptakan cetak biru produktivitas di seluruh perusahaan dengan memanfaatkan AI, hybrid cloud, dan otomatisasi, didukung teknologi mitra strategis serta keahlian konsultasi kami.