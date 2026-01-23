Produktivitas dengan AI dan inovasi

IBM® berhasil membuka nilai produktivitas sebesar 3,5 miliar USD—dan terus bertambah—melalui pemanfaatan AI, hybrid cloud, otomatisasi, dan keahlian konsultasi.

Waktu berharga terbuang sia-sia

IBM® menghadapi hambatan yang mirip dengan banyak kliennya. Di seluruh bisnis, analis terjebak pada pekerjaan repetitif sehingga tidak fokus menghasilkan insight.

Di bagian SDM, karyawan secara kolektif menghabiskan berjam-jam untuk mencari kebijakan perjalanan dan tunjangan di lebih dari 175 negara, sementara para manajer diperkirakan menghabiskan 15–20 menit untuk setiap dari ribuan proses mutasi karyawan setiap tahunnya. Pengadaan mengandalkan lebih dari 40 sistem yang berbeda, yang berarti tim harus menavigasi lusinan repositori yang terputus untuk menjawab pertanyaan pemasok. Di bagian TI, meja dukungan kewalahan dengan tiket rutin, seperti mengatur ulang kata sandi.

Di bidang Rantai Pasokan, dengan lebih dari 10 juta pengiriman, 350.000 SKU, dan 200+ pemasok suku cadang produksi langsung yang mendukung permintaan dari 170+ negara, IBM® menghadapi peningkatan volatilitas, gangguan yang sering terjadi, dan data yang sangat terfragmentasi. Akibatnya, pengambilan keputusan berjalan lambat dan manual dengan visibilitas menyeluruh yang terbatas—sehingga peluang untuk mengoptimalkan persediaan, menekan biaya, dan meningkatkan kinerja logistik terlewatkan. Tim juga kesulitan akibat keterlambatan akses ke informasi yang akurat dan terkini di seluruh sistem rantai pasok, penjualan, dan keuangan, sehingga memicu inefisiensi, koordinasi antar pemangku kepentingan yang buruk, serta ketidakmampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara cepat.

Di bidang Penjualan, para penjual digital secara kolektif menghabiskan banyak jam setiap tahun berpindah-pindah di antara lima aplikasi bisnis berbeda untuk mendukung aktivitas prospecting. Para penjual kewalahan menghadapi kompleksitas navigasi berbagai sistem yang terpisah—mulai dari platform konten penjualan dan dokumentasi produk hingga alat komunikasi—untuk menemukan konten yang relevan, menyusun pesan prospek, dan menanggapi pertanyaan klien. Pengalaman yang terfragmentasi ini mengurangi produktivitas penjual, memperlambat perkembangan transaksi, dan memengaruhi kualitas keterlibatan klien.

Departemen pajak IBM® menghabiskan waktu yang signifikan untuk secara manual menggabungkan dan menyelaraskan data granular dalam jumlah besar dari berbagai sistem sumber guna menyiapkan ribuan laporan pajak yang diajukan perusahaan setiap bulan—masing-masing disesuaikan dengan regulasi spesifik di tiap yurisdiksi.

Secara keseluruhan, ada lebih sedikit waktu untuk pekerjaan strategis, karena karyawan terjebak dengan tugas-tugas yang membosankan.

Tujuan IBM® bukan hanya untuk melakukan transformasi. Tugas IBM® menciptakan cetak biru produktivitas di seluruh perusahaan dengan memanfaatkan AI, hybrid cloud, dan otomatisasi, didukung teknologi mitra strategis serta keahlian konsultasi kami.
4,5 Miliar USD peningkatan produktivitas yang diperkirakan akan terealisasi pada akhir 2025 15 ribu Agen AI yang diusulkan oleh karyawan dalam IBM® watsonx Challenge 2025
Di IBM®, kami menjadikan diri kami klien pertama, membuktikan bahwa transformasi berskala enterprise bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menghasilkan nilai yang signifikan dan terukur.
Joanne Wright Wakil Presiden Senior Transformasi & Operasi IBM
Dari kompleksitas hingga produktivitas

Inti dari transformasi ini adalah kerangka kerja eksekusi yang memungkinkan IBM® untuk menskalakan perubahan di seluruh perusahaan dengan cara-cara berikut:

  • Pola pikir: Menantang status quo
    IBM® berkomitmen untuk menghilangkan kerumitan dan menyederhanakan beban kerja, mengotomatiskan tugas berulang dan menyematkan AI ke dalam alur kerja dengan portofolio produk IBM watsonx.

  • Kecepatan: Pendekatan Tangkas untuk dampak instan
    Menggunakan model pengiriman yang tangkas, IBM® berangkat dengan tujuan merilis Produk Minimum yang Layak kira-kira setiap dua minggu di berbagai alat dan inisiatif, menekankan kemajuan, bukan kesempurnaan.

  • Pengukuran: Mendefinisikan dan melampaui standar
    Setiap inisiatif diukur berdasarkan hasil bisnis.

  • Sponsor: Terlibat dari atas dan bawah
    Komite pengarah yang dipimpin oleh CEO memperkuat akuntabilitas dan perubahan budaya, sementara para karyawan diberdayakan untuk menantang proses yang ada dan mengembangkan cara-cara untuk menerapkan AI dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Proses ini bukan hanya perubahan teknologi tetapi juga budaya—mendorong kecepatan, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan di seluruh bisnis.
Melampaui tahap eksperimen menuju hasil yang nyata

Dengan memanfaatkan enabler utama, termasuk AI dan teknologi lainnya, IBM® meraih kenaikan produktivitas senilai 3,5 miliar USD— dengan total manfaat yang diproyeksikan mencapai 4,5 miliar USD pada akhir 2025.

Dampak di seluruh perusahaan

Merancang lebih dari 155 contoh penggunaan AI untuk fungsi inti dengan tujuan untuk merampingkan pekerjaan dan meningkatkan skala pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dampak khusus domain

  • Keuangan:
    Selama 3 bulan awal implementasi, tim melakukan observasi:
    • Sekitar 90% memproyeksikan pengurangan waktu siklus di seluruh pemrosesan jurnal dan alur kerja terkait.
    • Potensi penghematan biaya tahunan sebesar 600.000 USD bagi tim keuangan yang menerapkan solusi otomatisasi.
       
  • Rantai Pasokan & Pengadaan:
    • Menghemat sekitar 26.000 jam setiap tahun dalam pengadaan dengan data, AI, dan otomatisasi.
    • Memungkinkan tim pengadaan untuk fokus pada strategi pemasok dan sumber strategis.
    • Mengurangi kompleksitas dan memperbaiki manajemen pengeluaran.
    • Sejak tahun 2022, organisasi rantai pasokan IBM® telah mencapai pengurangan biaya logistik yang signifikan—sekitar 30% selama tiga tahun—didorong oleh penggunaan gabungan data, AI, dan alat otomatisasi.
    • Sekitar 15,6% dalam penghematan produktivitas dalam biaya rantai pasokan perangkat keras yang didorong oleh AI dan otomatisasi.  
       
  • Dukungan TI:
    • Mengotomatiskan berbagai tugas TI rutin, memangkas tiket dukungan standar sebesar 56% dari tahun 2022 hingga 2024.
    • Menyelesaikan 86% pertanyaan dengan agen AI.
    • Memberikan pengurangan biaya awal sebesar 18 juta USD, sekarang menghasilkan penghindaran biaya tahunan yang berkelanjutan.
    • Mengurangi panggilan dan obrolan sebesar 74% sejak peluncuran AskIt tahun 2023.
    • Meningkatkan kepuasan karyawan di ASKit menjadi 91,6% CSAT, naik 11,6 poin dari peluncuran awal.
       
  • SDM:
    • Agen AI AskHR sekarang menyelesaikan 94% pertanyaan umum, menghasilkan pengurangan 75% dalam tiket dukungan dibandingkan dengan tingkat historis—hasil yang dicapai melalui perjalanan transformasi yang dimulai pada tahun 2017.
    • Mengurangi anggaran operasi sebesar 40% selama empat tahun terakhir melalui upaya transformasi secara keseluruhan.

  • Pajak:
    • Puluhan ribu jam diharapkan dapat dihemat setiap tahun dari tiga contoh penggunaan yang mengotomatiskan proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu.
    • Akurasi peninjauan faktur pada pemeriksaan awal mencapai lebih dari 95% dengan agen AI dalam pengujian terhadap 18 dari 19 format faktur.
    • EY.ai for tax, yang dibangun dengan IBM® watsonx dan dikembangkan bersama Ernst & Young, LLP, dirancang untuk menyederhanakan kepatuhan pajak global serta mendukung transformasi berbasis A.

  • Penjualan:
    • Asisten Penjualan, kemampuan AI yang paling banyak digunakan dalam suite AskSales, telah menjawab lebih dari 250.000 pertanyaan penjual hingga saat ini pada tahun 2025—menghemat jam riset dan insight.
    • AskSales, memanfaatkan kemampuan yang beragam, menandai dasar untuk solusi AI terpadu untuk Tim Penjualan IBM®.

Dampak masa depan

IBM® juga mengembangkan AskIBM untuk menyatukan dan mengatur agen AI khusus domain—membuatnya lebih mudah diakses dan terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja karyawan sebagai bagian dari strategi berwawasan ke depan kami.
Tentang IBM

IBM® adalah perusahaan teknologi multinasional dengan sejarah panjang yang bermula sejak tahun 1911. Kami melayani klien yang beragam, menawarkan beragam produk dan layanan dalam komputasi awan, AI, analisis data, dan konsultasi. IBM® diakui atas komitmen kami terhadap inovasi, dengan fokus signifikan pada riset dan pengembangan. Tenaga kerja kami terdiri dari para profesional berbakat, berkontribusi pada pendapatan dan pengaruh besar IBM® di industri teknologi.

