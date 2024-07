Para ilmuwan iklim terkemuka, pemerintah, dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui bahwa kita sedang menuju ke arah keadaan darurat iklim. Untuk menghindari kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan, para ahli memperingatkan bahwa umat manusia harus bertindak cepat untuk mencegah kenaikan suhu global yang berbahaya. Beralih ke sumber energi terbarukan adalah senjata utama dalam perang melawan perubahan iklim, dan Iberdrola berada di garis depan revolusi ini. Melayani lebih dari 100 juta pelanggan di berbagai negara di Eropa, Amerika Serikat, Brasil, Australia, dan Meksiko, Iberdrola memainkan peran utama dalam membantu bisnis dan masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi semua. Ramón Zumárraga, Direktur Layanan Pembelian di Iberdrola, menjelaskan: "Keberlanjutan sudah ada dalam DNA kami. Itulah sebabnya kami menjadikan misi kami untuk menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi sebanyak mungkin orang, sambil memastikan bahwa model bisnis kami berkelanjutan secara lingkungan, kompetitif, dan menguntungkan. Berdasarkan komitmen kami untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030 di Eropa dan 2050 secara global, kami ingin semua pemasok kami bergabung dengan kami dalam mengambil langkah aktif untuk mencegah perubahan iklim - dan merangkul teknologi inovatif akan membantu kami mencapai target ini." Iberdrola menetapkan tujuan ambisius untuk memastikan bahwa 70% dari pemasok intinya telah menerapkan kebijakan dan standar pembangunan berkelanjutan yang efektif pada tahun 2022. Untuk mencapai hal ini, perusahaan mencari cara untuk meningkatkan hubungan dengan pemasok, memantau dan mengukur kemajuan, serta membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan lebih efisien. "Selama bertahun-tahun, kami mengandalkan sistem manajemen hubungan pemasok yang sangat khusus," lanjut Zumárraga, "namun pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pendukung menjadi semakin mahal dan memakan waktu." Selain itu, solusi manajemen hubungan pemasok (SRM) menawarkan fitur tata kelola yang terbatas untuk pembelian di seluruh perusahaan dan, yang paling penting, tidak menyediakan kemampuan untuk menilai pemasok baru dan yang sudah ada berdasarkan kriteria keberlanjutan. "Platform SRM kami yang sudah ada sangat sulit untuk diperbarui sehingga kami tidak dapat mengikuti perkembangannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan proses pengadaan kami," komentar Zumárraga. "Hal ini membuat beberapa proses internal harus dilakukan secara manual melalui email. Dengan adanya percepatan persyaratan baru dan komitmen kuat kami terhadap keberlanjutan, melanjutkan proses-proses ini dengan cara yang tidak standar dapat menyebabkan kami tidak dapat memenuhi target lingkungan, sosial, dan tata kelola yang ambisius. Selain itu, menangani proses pengadaan secara manual juga dapat meningkatkan risiko tim kami dalam menyelesaikan kontrak yang bertentangan dengan kebijakan internal terkait keamanan siber atau risiko ketenagakerjaan."

Lebih dari 200 katalog Untuk membantu semua unit bisnis membeli dengan percaya diri, Iberdrola akan membuat lebih dari 200 katalog produk dan layanan EUR 15 miliar Iberdrola menghabiskan EUR 15 miliar untuk produk dan layanan menggunakan SAP Ariba

Memanfaatkan kekuatan komputasi awan Untuk meningkatkan efisiensi pengadaan dan meningkatkan tata kelola pembelian, Iberdrola memilih untuk menghentikan sistem SRM lokal dan beralih ke solusi SAP® Ariba® yang serba cloud. Disebut secara internal di dalam Iberdrola sebagai "IBuy," SAP Ariba akan melengkapi tim pembelian perusahaan dengan rangkaian lengkap solusi pengadaan dan manajemen rantai pasokan yang dihosting di lingkungan cloud SAP. Imanol Barquin, Bertanggung Jawab untuk Transformasi Digital dan Proses dalam Pengadaan dan Direktur Proyek Implementasi SAP Ariba di Iberdrola, mengatakan: “Kami mempertimbangkan berbagai solusi SRM dan SAP Ariba berdiri di liga sendiri, karena fleksibilitas, kemampuan, dan skalabilitasnya. Fakta bahwa kami dapat dengan mudah mengintegrasikan SAP Ariba dengan solusi SAP ERP kami yang ada juga merupakan nilai tambah yang besar, karena akan memudahkan kami mengintegrasikan pengadaan dengan proses bisnis inti, seperti perencanaan kapasitas dan sumber daya, keuangan, dan banyak lagi.” Zumárraga menambahkan: "Dengan SAP Ariba, kami dapat mempertahankan fitur-fitur canggih dari solusi on-premise kami yang sudah ada, dan mendapatkan kemampuan untuk menambahkan fitur dan fungsionalitas baru. Kami sangat terkesan dengan fakta bahwa SAP Ariba akan membantu kami merancang protokol pembelian terpandu dan pelaporan yang lebih baik, sekaligus mendukung koneksi API dengan alat pihak ketiga, seperti solusi penilaian keberlanjutan pemasok kami. "Tim SAP bekerja ekstra untuk memastikan bahwa kami dapat memanfaatkan integrasi pihak ketiga yang tersedia di SAP Ariba. Sebagai contoh, tim SAP membantu kami dengan mudah mengintegrasikan solusi penilaian keberlanjutan pemasok dengan SAP Ariba dan mendukung kami dalam mengonfigurasikannya dengan kebutuhan unik kami." Untuk memastikan praktik terbaik selama implementasi SAP Ariba, Iberdrola meminta dukungan IBM Consulting™. Dengan memanfaatkan template yang dibuat oleh IBM dari penerapan SAP Ariba yang sukses di perusahaan global lainnya, tim gabungan merancang prototipe lingkungan SAP Ariba baru Iberdrola dan mengonfigurasikan solusi selangkah demi selangkah dengan mengikuti metodologi waterfall yang direncanakan dengan cermat. "Sebagai salah satu mitra strategis jangka panjang SAP, kami tahu bahwa IBM memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memastikan bahwa kami dapat menyelesaikan perpindahan ke SAP Ariba dengan cepat dan efektif," kata Barquin. "Dengan portofolio yang luas dari implementasi SAP Ariba yang sukses dan minat yang serius untuk membantu Iberdrola mentransformasi operasi pengadaannya, IBM berbeda dengan penyedia layanan lain yang kami pertimbangkan untuk bekerja sama." “IBM menawarkan proposal yang paling kompetitif dan tim mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik menjelaskan bagaimana kami dapat mengoptimalkan migrasi kami ke SAP Ariba dan bekerja melalui kompleksitas perpindahan dari solusi lokal ke platform berbasis cloud. IBM mendukung kami di setiap langkah, dan kami senang melihat bahwa anggota senior tim IBM berkomitmen penuh untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar dan sukses.” Setelah merancang dan menguji versi prototipe SAP Ariba dan menyesuaikan templat yang digunakan untuk implementasi dengan kebutuhan Iberdrola, IBM membantu perusahaan untuk menerapkan modul SAP Ariba Source-to-Contract, yang akan memberikan solusi yang sepenuhnya terdigitalisasi dan terotomatisasi kepada tim pengadaan untuk membuat, mengelola, dan melaksanakan kontrak baru dan yang sudah ada. Setelah ini, IBM mengonfigurasi SAP Ariba Procure-to-Order untuk mendukung pembelian terpandu dalam tim pengadaan Iberdrola dan di seluruh organisasi yang lebih luas. "Berkat dukungan luar biasa dari IBM, kami berhasil memigrasikan solusi SRM lama kami, yang berisi 20 tahun pengembangan kustom internal Zumárraga yang terus berlanjut ke SAP Ariba dalam waktu kurang dari satu tahun," jelas Zumárraga.

Membangun proses pengadaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan Memindahkan proses pengadaannya ke SAP Ariba telah memungkinkan Iberdrola untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pengeluaran pemasok dan meningkatkan efisiensi pengadaan. Saat ini, Iberdrola menjalankan lebih dari 9.000 proyek pengadaan dan mengelola hubungan dengan lebih dari 20.000 pemasok menggunakan SAP Ariba. Sudah ada 4.000 pengguna yang secara teratur menggunakan solusi ini - angkanya diperkirakan akan terus bertambah seiring Iberdrola meluncurkan SAP Ariba di lebih banyak unit bisnis. Barquin berkomentar: “SAP Ariba akan membantu kami mengurangi risiko pengeluaran berlebihan karyawan Iberdrola atau melakukan pembelian dengan pemasok yang tidak diperiksa. Kami akan mencapai ini dengan menggunakan SAP Ariba untuk membangun protokol pembelian terpandu dan dengan membuat katalog produk dan layanan yang telah disetujui sebelumnya dari pemasok kami — kemampuan yang tidak kami miliki dengan solusi kami sebelumnya. Sejauh ini, kami telah meluncurkan katalog baru dan membimbing pembelian untuk departemen TI kami, dan kami berencana untuk meluncurkan 200 katalog lebih lanjut untuk semua departemen lain di Iberdrola.” Dengan protokol pembelian yang dipandu dan katalog produk dan layanan yang telah disetujui sebelumnya, Iberdrola dapat memastikan bahwa setiap departemen melakukan pembelian dengan harga terpadu, dan sesuai dengan ketentuan kontrak yang benar. Fitur baru ini juga menyediakan data terperinci tentang semua pembelian, biaya, dan ketentuan kontrak kepada perusahaan-informasi yang dapat digunakan Iberdrola untuk membuat perjanjian pemasok yang lebih hemat biaya di masa mendatang. Zumárraga menambahkan: "Karena semua kontrak pengadaan kami sekarang dilakukan di SAP Ariba, kami telah menghilangkan kebutuhan tim pengadaan kami untuk menyelesaikan perjanjian melalui email. Antarmuka pengguna yang intuitif dari SAP Ariba membantu departemen pengadaan kami untuk bekerja lebih efisien dan menyediakan data yang jauh lebih rinci kepada tim kami yang terdiri dari lebih dari 250 pembeli untuk mendorong keputusan pembelian yang lebih cerdas. Terlebih lagi, dengan menggunakan SAP Ariba, kami memastikan bahwa praktik terbaik telah diterapkan dalam semua keputusan pengadaan dan pembelian kami." Dia melanjutkan: "Dengan menggunakan teknologi cloud SAP untuk mendukung aktivitas pengadaan kami, kami mendapatkan lebih banyak fleksibilitas dan skalabilitas, serta membebaskan Iberdrola dari beban biaya dan pemeliharaan untuk menjalankan sistem di tempat. Dibantu oleh IBM, perpindahan ke solusi pengadaan SaaS sendiri telah membantu kami mencapai penghematan yang signifikan, dan kami berharap dapat melihat peningkatan lebih lanjut seiring dengan upaya kami untuk terus meningkatkan efisiensi aktivitas pengadaan kami." Dengan memanfaatkan konektivitas API dari SAP Ariba, Iberdrola bekerja sama dengan IBM untuk mengimplementasikan solusi pihak ketiga yang membantu perusahaan menilai para pemasok berdasarkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. "Mengintegrasikan SAP Ariba dengan alat penilaian keberlanjutan pemasok kami memberi kami pandangan terperinci tentang dampak lingkungan dari rantai pasokan kami," jelas Zumárraga. "Dengan menggunakan informasi ini, kami dapat memastikan bahwa semua pemasok kami memiliki komitmen yang sama besarnya terhadap kelestarian lingkungan seperti kami, dan mereka tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target kami di tahun 2022." Dia melanjutkan: "Untuk pemasok yang tidak memenuhi tujuan keberlanjutan kami pada awalnya, kami akan menggunakan alat penilaian kami untuk memberi mereka serangkaian tindakan yang jelas yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan keberlanjutan model bisnis mereka. Dengan cara ini kita dapat mendorong perubahan positif, tidak hanya di Iberdrola, tetapi juga di seluruh sektor energi secara keseluruhan." Ke depannya, Iberdrola sedang menjajaki kemungkinan menggunakan teknologi IBM Watson® untuk melakukan analisis tail-spend secara terperinci untuk membuka penghematan baru, dan telah menyelesaikan proof of concept untuk operasinya di Inggris. Menggunakan IBM Watson dan kemampuan IBM AI terkait, Iberdrola telah mengidentifikasi potensi penghematan pengadaan tambahan yang signifikan. Demikian pula, perusahaan ini bekerja sama dengan IBM untuk menemukan bagaimana perusahaan ini dapat lebih meningkatkan efisiensi di seluruh rantai pasokannya dengan memperluas penggunaan otomatisasi proses robotik di SAP Ariba, menghilangkan pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi di seluruh proses pengadaannya. Zumárraga menyimpulkan: "Kami sangat menantikan untuk memperdalam kemitraan kami dengan IBM dan SAP karena kami menggandakan komitmen kami untuk menyediakan energi yang terjangkau dan bersih kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Dengan IBM dan SAP di pihak kami, kami bahkan memiliki posisi yang lebih baik untuk memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. "