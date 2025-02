Menetapkan aspirasi baru untuk transparansi dan efisiensi Untuk menjadi European Transmission Systems Operator yang bersertifikat dan memperdalam partisipasinya di pasar energi Eropa yang lebih luas, Georgian State Electrosystem (GSE) meluncurkan paket reformasi pasar yang ambisius. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan milik negara tersebut dapat menyelaraskan diri dengan peraturan Uni Eropa (UE) dan menyediakan pasar digital yang adil, bertanggung jawab, dan kompetitif. Karena proses perdagangan energi GSE yang lama tidak dapat mendukung pemrosesan transaksi secara hampir real-time atau mematuhi aturan UE, membangun platform perdagangan pasar energi baru menjadi agenda transformasi utama bagi mereka. Yang terpenting, organisasi ini ingin dapat memproses transaksi dalam hitungan detik, bukan bulan, dan bertujuan untuk membuat informasi pasar utama tersedia secara lebih luas bagi para pelaku pasar, regulator, dan masyarakat umum. Dengan pasar energi yang terbuka, mudah diakses, dan lebih kompetitif, GSE mengakui bahwa mereka dapat menggunakan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk fokus pada tujuan strategis jangka panjangnya, yaitu membangun lebih banyak kapasitas failover di jaringan distribusi listrik di Georgia. Hal ini dapat memperluas pembangunan sumber energi terbarukan yang baru dan mengubah GSE menjadi pengekspor utama energi berkelanjutan ke negara-negara Uni Eropa.

Dengan bermitra dengan IBM dan Blaze, kami percaya bahwa kami telah menetapkan standar emas untuk perdagangan listrik yang terbuka, efisien, dan dapat diandalkan di Eropa. Zviad Gachechiladze Director of JSC Georgian State Electrosystem of Organized Markets Development and Electricity Accounting GSE

Memilih solusi serbaguna dan mitra tepercaya Membangun platform pasar energi baru yang sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e) bukanlah hal yang mudah bagi GSE. Untuk memastikan praktik terbaik dan kepatuhan terhadap peraturan, organisasi meminta dukungan Orient Logic—Mitra Bisnis IBM—setelah melalui proses pengadaan pemerintah yang ketat. Bekerja sama dengan Blaze (anak perusahaan pengembangan perangkat lunak Orient Logic) dan IBM, GSE menciptakan platform Energy Market Participants (EMP) dengan menggunakan IBM Process Automation Manager Open Edition sebagai mesin proses bisnis utama dan platform IBM Instana Observability untuk pemantauan aplikasi yang komprehensif. Untuk memastikan bahwa GSE dapat dengan cepat mengembangkan dan merilis fitur-fitur baru untuk EMP di masa depan, Blaze memilih untuk membangun platform pasar menggunakan platform kontainer Red Hat OpenShift dan integrasi Red Hat. Penggunaan Red Hat Integration memungkinkan interkoneksi data yang lancar dengan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan sistem penagihan tanpa memerlukan perubahan invasif atau pengembangan ulang dalam sistem tersebut. Strategi ini mempercepat penyelesaian platform EMP dan mengurangi total biaya untuk proyek. Sekarang, platform EMP memungkinkan pemasok listrik, generator, pedagang, operator sistem transmisi, dan operator sistem distribusi di seluruh Georgia untuk membeli, menjual, mengimpor, dan mengekspor energi di seluruh jaringan listrik domestik negara tersebut. Secara paralel, auditor dan regulator dapat mengakses informasi secara hampir real-time mengenai perdagangan energi, harga, penggunaan, dan metrik lainnya. "Kami memilih solusi IBM karena bisa diandalkan, serta sudah teruji dan terbukti di sektor energi," ujar Zviad Gachechiladze, Director of JSC Georgian State Electrosystem of Organized Markets Development and Electricity Accounting di GSE. "Dan dengan dukungan dari Blaze dan Orient Logic, kami dapat mencapai siklus pengembangan yang cepat dan efektif untuk platform baru ini dan mulai beroperasi pada tanggal yang telah kami tentukan," lanjutnya. Lela Khalvashi, Product Owner di Blaze and Orient Logic, menambahkan: "Kami sangat senang mendapatkan kesempatan untuk membantu GSE dalam memberikan inisiatif yang begitu penting bagi negara kami. Proyek yang sukses ini juga memungkinkan kami untuk membangun pengalaman dan pengetahuan kami yang luas di sektor energi."

Membangun masa depan yang lebih terbuka dan terhubung Versi awal platform EMP telah memiliki dampak besar pada sektor energi di Georgia. Dengan menyatukan pelaku pasar utama dari seluruh industri listrik pada platform tepercaya, teregulasi, dan transparan, GSE telah berhasil mencapai tujuannya untuk membuat pasar listrik negara lebih terbuka. Nantinya, pencapaian tersebut akan membantu negara ini meningkatkan ekspor energi terbarukan di tahun-tahun mendatang dan membantu negara-negara tetangganya di Eropa untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan mereka. Dengan solusi gabungan dari Blaze dan IBM, GSE dapat memproses dan merekonsiliasi transaksi dalam hitungan menit, dibandingkan sebelumnya yang memerlukan waktu dua bulan. Pada saat yang sama, GSE sekarang dapat dengan mudah membagikan informasi kepada auditor dan badan publik, sehingga membantu organisasi mencapai kepatuhan terhadap peraturan ENSTO-e dan arahan Uni Eropa. "Dengan bermitra dengan IBM dan Blaze, kami percaya bahwa kami telah menetapkan standar emas untuk perdagangan listrik yang terbuka, efisien, dan dapat diandalkan di Eropa," tutup Gachechiladze. "Rekan-rekan kami di negara lain telah menyampaikan minat mereka kepada kami, dan kami sangat antusias untuk membantu mereka mencapai reformasi dan peningkatan pasar yang serupa."