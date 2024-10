FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (tautan berada di luar ibm.com), didirikan pada tanggal 6 Februari 1991, adalah produsen mobil penumpang berskala besar yang dioperasikan bersama oleh China FAW Co, Ltd, Volkswagen AG, Audi AG, dan Volkswagen (China) Investment Co, Ltd. Perusahaan ini memiliki tiga merek: Volkswagen, Audi dan Jetta, dan produknya dapat mencakup pasar kenyamanan dan pasar mewah.

Dalam proses pengembangan yang cepat, kekuatan penelitian dan pengembangan teknis FAW-VOLKSWAGEN terus ditingkatkan. Saat ini, perusahaan memiliki fasilitas uji R&D terkemuka di industri seperti tempat uji mobil, pusat pengembangan teknologi baru, pusat energi baru, uji bangku, uji akustik, dan sebagainya, dan memiliki kemampuan untuk menguji seluruh proses dari suku cadang hingga kendaraan, yang semakin mengkonsolidasikan keunggulan FAW-VOLKSWAGEN di bidang inovasi teknologi di masa depan.

Saat ini, FAW-VOLKSWAGEN memiliki kerja sama yang saling menguntungkan dengan lebih dari 2.400 pemasok Tingkat 1 untuk bersama-sama membangun sistem rantai pasokan yang sangat baik. Bekerja sama dengan lebih dari 1.700 dealer untuk menyediakan layanan mobil yang lebih baik dan lebih nyaman bagi konsumen.

Setelah lebih dari 30 tahun pengembangan, FAW-VOLKSWAGEN telah membentuk basis produksi kendaraan nasional yang mencakup Changchun di Tiongkok Timur Laut, Chengdu di Tiongkok Barat Daya, Foshan di Tiongkok Selatan, Qingdao di Tiongkok Timur, dan Tianjin di Tiongkok Utara.