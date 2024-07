"Kami telah menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik di semua titik kontak yang didukung oleh teknologi dan data digital," kata Jin.

Dan pelanggan telah memperhatikannya. Lebih dari tiga juta pengguna baru telah mendaftar untuk aplikasi seluler merek VW dan Jetta milik FAW-Volkswagen sejak transformasi pengembangan dan integrasi perusahaan.

Mulai dari memesan mobil hingga mengendarainya, FAW-Volkswagen telah meningkatkan pengalaman.

Perusahaan ini menjadi perusahaan kendaraan patungan arus utama pertama yang memungkinkan pemesanan kendaraan khusus secara online. Lebih dari sekadar fitur baru yang nyaman, "Proyek Order to Delivery memprakarsai perubahan besar dalam perencanaan produksi kami," jelas Jin. "Kami telah beralih dari model yang berorientasi pada inventaris ke model yang berorientasi pada pelanggan. Kami dapat memahami preferensi dan kebutuhan pengguna, dengan cepat mengubahnya menjadi produk dan secara fleksibel menyesuaikan produksi untuk memenuhi harapan."

Sebagai contoh dari inovasinya dalam pengalaman berkendara, FAW-Volkswagen memenangkan 2021 Red Dot Brand and Communication Design Award (tautan berada di luar ibm.com) untuk desain Smart Cockpit Human-Machine Interface (HMI).

Perusahaan ini mendapatkan penghargaan tambahan karena telah mengubah sifat tim pengembangannya dari departemen perangkat lunak yang berfokus pada pabrik menjadi kelompok inovator yang gesit. Tim R&D Chengdu menjadi tim pertama dalam FAW-Volkswagen yang mendapatkan kemampuan R&D independen dan memenangkan penghargaan IDC untuk "Best in Future of Digital Innovation" untuk proyek pengembangan kapasitas digital jaringan cerdas, yang mencakup pembentukan platform middleware ekosistem cerdas. Weipeng Jin juga diakui sebagai "Rising Star of the Year" dalam IDC China Future Enterprise Awards 2021.

FAW-Volkswagen telah mengubah arti perusahaan bagi pelanggannya. Tidak lagi hanya produsen mobil, itu juga inovator dari pengalaman berkendara modern. “Bergerak maju,” kata Jin, “pengalaman pelanggan akan terus menjadi prinsip panduan kami. Dengan menggunakan pengembangan dan integrasi yang gesit, kami akan terus menciptakan layanan bisnis dan perjalanan yang sangat baik dan mengoptimalkan pengalaman berkendara dan berkendara pelanggan.”