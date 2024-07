Tim Blackwell, Technology & Innovation BI Service Delivery Manager di Etihad Airways, menjelaskan bagaimana eksperimen awal dengan Microsoft Power BI mengarah pada adopsi perusahaan di Etihad Airways: "Mengikuti inisiatif FP&A, grup arsitektur perusahaan di Etihad Airways meneliti kemungkinan teknologi BI, dan sampai pada kesimpulan yang sama: Power BI menawarkan cara yang sangat cepat untuk membuat pelaporan visual yang interaktif - dan dengan biaya per pengguna yang menarik secara komersial."



Dengan keputusan untuk menggunakan Power BI, unit Financial Planning and Control (FP&C) memprioritaskan pengembangan dasbor keuangan utama, yang dirancang untuk memberikan visualisasi interaktif yang mencakup penelusuran ke sumber data yang mendasarinya.



Etihad mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang Power BI dan kemampuannya yang sebenarnya, berdasarkan bukti konsep yang telah diluncurkan dan dibagikan kepada para eksekutif. Tim IBM Services kemudian ditugaskan untuk merancang dan membangun fungsionalitas backend untuk mendukung Etihad Finance Dashboard yang lengkap.



Untuk mencapai kesederhanaan yang elegan dari dasbor keuangan, IBM menciptakan struktur dan pemodelan data yang mendukung solusi ini, merancang arsitektur sistem, dan mendefinisikan serta mengimplementasikan aturan keamanan data di lokasi dan cloud. Pekerjaan yang luar biasa ini diselesaikan dalam waktu sembilan bulan, dengan solusi berkekuatan perusahaan yang siap digunakan oleh perusahaan.



Etihad Airways mengikuti pedoman tata kelola data perusahaan yang ketat. Dengan para eksekutif senior yang meminta laporan keuangan tingkat tinggi yang berisi informasi komersial yang terperinci, masih ada pertanyaan mengenai keamanan, akses, dan lokasi data rahasia.



"Persyaratan keamanan cloud didefinisikan relatif terlambat dalam proses desain," kata Tim Blackwell. "Sebagai kebijakan, kami tidak ingin menyimpan data sensitif secara komersial di cloud. Untuk layanan berbasis cloud seperti Power BI, hal ini menghadirkan tantangan teknis yang berat."



IBM menciptakan solusi hybrid pertama yang memungkinkan akses ke kekuatan dan kemampuan Power BI Service berbasis cloud Microsoft Azure, sambil menyimpan data sepenuhnya di tempat dalam gudang data Microsoft SQL Server yang aman melalui Power BI On-premise Data Gateway.



Solusi yang dirancang dan diimplementasikan oleh IBM ini mengisi layanan Power BI dengan data yang tersimpan di gudang data SQL di Pusat Data Etihad Airways, melalui gateway yang aman. Desain ini memastikan bahwa tidak ada data yang berada di cloud, sesuai dengan kebijakan keamanan Etihad Airways, sekaligus menyediakan fungsionalitas penuh dari Power BI Service. IBM Services menginstal dan mengonfigurasi gateway data untuk mematuhi panduan keamanan dan infrastruktur, mengaktifkan lingkungan Microsoft Azure yang mendukung keamanan yang menghubungkan layanan, dan mengonfigurasi alat bantu Microsoft Power BI.



Meskipun solusi ini memastikan data disimpan di lokasi, fungsionalitas Power BI tidak berubah. Sebagai contoh, Etihad Airways memanfaatkan fitur Power BI yang diaktifkan di perangkat seluler, sehingga para eksekutif dapat memeriksa KPI saat bepergian. Demikian pula, fitur 'paket konten' yang kuat dari Power BI menyediakan set laporan yang disesuaikan untuk audiens yang berbeda. Etihad Airways kini telah menciptakan paket-paket yang berbeda, dengan bantuan dari IBM, yang menyajikan pilihan data penting untuk audiens tertentu.



Tim Blackwell berkomentar, "Tim IBM telah melakukan lebih dari sekadar tugas untuk merancang ulang solusi kami dengan menggunakan data on-premise, yang tersedia di alat Power BI online melalui data gateway. Arsitektur solusi hybrid ini, yang dirancang oleh IBM Services, memenuhi kebijakan tata kelola dan kontrol kami yang ketat, sementara visualisasinya dihasilkan dan disajikan oleh layanan Power BI.



“IBM memanfaatkan kekuatannya secara mendalam untuk menemukan orang yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada banyak rintangan dari sisi tata kelola, kepatuhan, dan teknis, namun IBM menyadari pentingnya proyek ini secara strategis dan membuat semuanya berjalan dengan baik untuk Etihad Airways."



CEO Etihad Airways, Peter Baumgartner, juga sangat antusias dengan prospek Power BI dan potensi yang dimilikinya untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. "Lebih dari sebelumnya dalam sejarah kami, Etihad harus membuat keputusan yang cepat, berdasarkan informasi dan data dalam waktu yang singkat, dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah. Kunci untuk membuat keputusan bisnis yang tepat bergantung pada analisis data real time yang berwawasan, menggunakan alat analitik tangkas yang mudah digunakan."