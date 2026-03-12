Tugas E.ON adalah menjaga lampu tetap menyala. Sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Eropa, ia mengoperasikan jaringan energi sepanjang 1,6 juta kilometer untuk melayani 47 juta pelanggan dengan listrik dan gas di 17 negara Eropa. E.ON menyediakan energi untuk rumah, rumah sakit, pabrik, transportasi, dan berbagai infrastruktur penting lainnya yang mendukung kehidupan abad ke-21. Dan pekerjaan itu makin rumit.

Seiring dengan dukungan E.ON terhadap transisi Eropa menuju energi terbarukan, tuntutan terhadap jaringan listrik menjadi kian kompleks. Cara lama mendistribusikan energi dapat diprediksi. Dengan adanya pembangkit listrik besar dan pasokan bahan bakar yang stabil, tidak terlalu sulit untuk menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu megawatt listrik besok atau setahun dari sekarang. Saat permintaan berubah selama gelombang panas atau cuaca dingin ekstrem, relatif mudah untuk menyesuaikan produksi naik dan turun.

Sekarang, listrik berasal dari sumber-sumber yang lebih kecil dan lebih dinamis, termasuk tenaga surya dan angin. Pada saat yang sama, kendaraan listrik dan sistem cerdas di rumah-rumah sedang mengubah pola konsumsi secara drastis, dan semakin banyak sektor yang menjadi terelektrifikasi, seperti mobilitas dan pemanasan. E.ON, yang bertanggung jawab untuk menyediakan pasokan listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu sepanjang tahun, harus mempersiapkan diri dengan matang jauh-jauh hari untuk mengantisipasi perubahan dinamis yang kompleks baik dalam hal pasokan maupun permintaan. Perusahaan saat ini sedang menjajaki komputasi kuantum, sebuah alat untuk mengatasi kompleksitas, sebagai solusi untuk masalah ini.

“Kami menjadi perusahaan digital,” jelas Dr. Giorgio Cortiana, Head of Data & AI, Energy Intelligence di E.ON. “Teknologi data akan sangat penting untuk membantu kita menguasai kompleksitas sistem ini.”

Satu bagian besar dari upaya ini bermuara pada masalah harga.

“Kita perlu memastikan pasokan listrik sebelum pelanggan memintanya,” kata Dr. Piergiacomo Sabino, Quantitative Risk Expert di E.ON Energy Markets.

Kontrak E.ON mengharuskan perusahaan untuk menyediakan energi kepada pelanggan dengan harga tetap, meskipun tingkat konsumsi dan biaya pengiriman naik dan turun. Sering kali akan ada beberapa ketidakcocokan antara jumlah energi yang dibeli di muka dan permintaan aktual. Jadi, berbagai pihak di pasar saling melindungi satu sama lain dari risiko-risiko tersebut—dengan membeli dan menjual derivatif energi dan memastikan pasokan listrik tetap terjaga.

Di lantai perdagangan E.ON, para ahli seperti Dr. Sabino bekerja untuk menentukan harga derivatif tersebut secara efisien. Mereka menggunakan simulasi Monte Carlo untuk tugas ini—cara memprediksi hasil untuk peristiwa yang tidak pasti menggunakan teknologi komputasi saat ini. Metode-metode ini memperhitungkan volatilitas dari cuaca, pola penggunaan, dan faktor lainnya. Namun, superkomputer terbesar di dunia sekalipun tetap kesulitan mengatasi masalah semacam ini.

“Hal ini mengharuskan kita untuk cerdas dan visioner, bertahun-tahun sebelumnya,” kata Dr. Cortiana. "Perubahan iklim dan peristiwa black swan harus menjadi bagian dari model kita. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keterjangkauan energi kepada pelanggan kami.”

Selama krisis energi baru-baru ini yang menyebabkan lonjakan harga yang dramatis di seluruh Eropa, E.ON mampu melindungi pelanggan dan mengendalikan kenaikan harga karena perencanaan ini. Jika E.ON tidak menangani krisis ini dengan benar, pelanggan bisa saja mengalami pemadaman listrik.

