Memungkinkan pergeseran nasional ke penggunaan energi rumah bersih

Departemen Keamanan Energi dan Net Zero (DESNZ) mengarahkan transisi energi bersih Inggris, yang bertujuan untuk energi bersih pada tahun 2030 dan net zero pada tahun 2050. Kemajuan sedang berlangsung namun hanya 2 juta pemilik rumah yang beralih dari boiler gas atau kombi ke pompa panas sumber udara. Pada tahun 2030 DESNZ bertujuan untuk menumbuhkan instalasi pompa panas tahunan lebih dari 5 kali lipat tingkat yang dilaporkan saat ini.

Pemanasan tetap menjadi peluang utama. 30 juta rumah di Inggris menghasilkan sekitar 20% dari emisi nasional, dan banyak yang dibangun sebelum standar isolasi modern, membuat peningkatan lebih kompleks.

Mencapai target jangka panjang membutuhkan pendekatan baru—menggunakan insight konsumen dan keterlibatan digital untuk mendorong kebiasaan baru dalam cara orang memanaskan rumah mereka.

Meningkatkan efisiensi energi rumah berarti memahami perilaku mapan seputar kenyamanan dan pemanasan. Banyak rumah tangga masih lebih akrab dengan sistem yang lebih tua dan mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat jangka panjang dari langkah-langkah retrofit atau alternatif rendah karbon. Pindah dari boiler kombi ke pompa panas sering tampak seperti pergeseran signifikan yang membutuhkan adaptasi teknis dan perilaku.

DESNZ telah memperkenalkan berbagai skema hibah untuk mendukung transisi. Kesadaran, biaya awal, dan kapasitas rantai pasokan tetap menjadi tantangan penting untuk diatasi. Mengatasi aspek-aspek ini sangat penting untuk mendorong percepatan adopsi serta memastikan tetap selaras dengan tujuan jangka panjang Inggris.