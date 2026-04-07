Memungkinkan pergeseran nasional ke penggunaan energi rumah bersih

DESNZ mempercepat adopsi solusi energi rumah rendah karbon yang lebih bersih dan lebih terjangkau di Inggris
Departemen Keamanan Energi dan Net Zero (DESNZ) mengarahkan transisi energi bersih Inggris, yang bertujuan untuk energi bersih pada tahun 2030 dan net zero pada tahun 2050. Kemajuan sedang berlangsung namun hanya 2 juta pemilik rumah yang beralih dari boiler gas atau kombi ke pompa panas sumber udara. Pada tahun 2030 DESNZ bertujuan untuk menumbuhkan instalasi pompa panas tahunan lebih dari 5 kali lipat tingkat yang dilaporkan saat ini.
Pemanasan tetap menjadi peluang utama. 30 juta rumah di Inggris menghasilkan sekitar 20% dari emisi nasional, dan banyak yang dibangun sebelum standar isolasi modern, membuat peningkatan lebih kompleks.
Mencapai target jangka panjang membutuhkan pendekatan baru—menggunakan insight konsumen dan keterlibatan digital untuk mendorong kebiasaan baru dalam cara orang memanaskan rumah mereka.
Meningkatkan efisiensi energi rumah berarti memahami perilaku mapan seputar kenyamanan dan pemanasan. Banyak rumah tangga masih lebih akrab dengan sistem yang lebih tua dan mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat jangka panjang dari langkah-langkah retrofit atau alternatif rendah karbon. Pindah dari boiler kombi ke pompa panas sering tampak seperti pergeseran signifikan yang membutuhkan adaptasi teknis dan perilaku.
DESNZ telah memperkenalkan berbagai skema hibah untuk mendukung transisi. Kesadaran, biaya awal, dan kapasitas rantai pasokan tetap menjadi tantangan penting untuk diatasi. Mengatasi aspek-aspek ini sangat penting untuk mendorong percepatan adopsi serta memastikan tetap selaras dengan tujuan jangka panjang Inggris.
Untuk mendukung program dekarbonisasi energi rumah DESNZ, DESNZ melibatkan IBM® Consulting untuk merancang dan menghadirkan SIGMA, Aplikasi Manajemen Hibah Terpadu Salesforce. Platform data dan AI yang didukung Salesforce ini menyederhanakan administrasi hibah domestik, meningkatkan layanan warga negara, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, membantu DESNZ memajukan ambisi jangka panjangnya dengan lebih efisien.
Bekerja sama dengan tim Policy dan Integrated Corporate Services – Digital, IBM® Consulting menilai seluruh siklus hidup‑program hibah—mulai dari strategi saluran dan desain KPI hingga solusi CRM yang dapat diskalakan. Tim mempertimbangkan persyaratan yang berfokus pada masa depan seperti retensi data selama lebih dari 25 tahun dan pertumbuhan peran AI dalam analitik, tata kelola, penyebaran standar, dan realisasi nilai.
IBM® Consulting menyatukan tim multidisiplin untuk membentuk pendekatan manajemen portofolio yang kuat. Ini termasuk mendefinisikan visi produk, peta jalan, arsitektur, manfaat, dan tata kelola, dan memperkenalkan cara kerja yang berpusat pada produk yang didukung oleh DevOps untuk pengiriman multi-rilis yang lebih cepat. Ketika platform SIGMA matang, IBM® Consulting membantu membangun model operasi jangka panjang untuk platform dan mengalihkan kepemilikan ke ICS, memastikan organisasi memiliki kemampuan dan independensi yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan platform.
Fokus yang berpusat pada pelanggan yang konsisten mendukung seluruh program, menciptakan perjalanan yang mulus bagi semua pengguna. Tata kelola terpadu dan pendekatan DevOps bersama memastikan kualitas, kegunaan kembali, dan produktivitas di seluruh pengembangan.
Cloud Pemasaran Salesforce, Data Cloud, dan Solusi Sektor Publik menyediakan antarmuka intuitif, kecocokan fungsional yang kuat, dan arsitektur modular yang diperlukan untuk konfigurasi yang cepat dan peningkatan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang erat, tim Salesforce, IBM®, ICS Digital dan Policy mempercepat pengembangan dan mengurangi upaya pengiriman dengan menggunakan kembali komponen yang dapat dikonfigurasi di seluruh platform.
Dengan menggabungkan kemampuan Salesforce dengan akselerator dan keahlian pengiriman IBM® Consulting, tim mampu menerapkan solusi secara signifikan lebih cepat—sekitar 70% lebih cepat daripada pendekatan perusahaan yang sebanding. Salesforce Data Cloud memungkinkan integrasi yang lancar dengan sistem pembayaran, memperkuat aliran data dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh program.
Tonggak pengiriman awal termasuk orientasi tiga vendor utama DESNZ, lima produk, dan memberikan pelatihan manajemen alur kerja kepada lebih dari 30 pegawai negeri sipil. Otomatisasi telah mengurangi upaya manual secara substansif, menggantikan tugas-tugas seperti manajemen spreadsheet, unggahan batch, dan rekonsiliasi data dengan proses digital yang efisien. Indikator awal menunjukkan peningkatan yang nyata dalam produktivitas DESNZ.
Platform SIGMA sekarang digunakan secara aktif di lebih dari 270 otoritas lokal, mendukung administrasi hibah yang konsisten dan berkualitas tinggi secara nasional. IBM® Consulting bermitra dengan pengguna bisnis dan tim digital untuk membangun keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk kesuksesan jangka panjang, mencakup analisis web, ilmu data, kepemilikan produk, manajemen produk, dan pengiriman multi-vendor.
Dengan platform Salesforce yang sekarang tertanam dan dapat diskalakan, DESNZ berada di posisi yang baik untuk mempercepat pengiriman pompa panas nasional dan tujuan energi bersih. Manajemen portofolio dan otomatisasi yang ditingkatkan akan membantu departemen maju lebih cepat menuju dekarbonisasi 30 juta rumah di Inggris—mengubah ambisi strategis menjadi hasil yang terukur dalam perjalanan menuju nol bersih.
DESNZ (Departemen Keamanan Energi dan Net Zero) dibentuk pada Februari 2023 bertanggung jawab atas keamanan energi Inggris, melindungi pembayar tagihan, dan mencapai net zero. Ini berfokus pada memimpin misi pemerintah untuk mencapai daya bersih pada tahun 2030 dan bertujuan untuk memajukan dekarbonisasi rumah di parlemen ini untuk memotong tagihan rakyat dan kemiskinan bahan bakar sambil mendekarbonisasi sektor bangunan.
