Pada tahun 2022, Deoleo menjadi perusahaan EVOO barang konsumen yang bergerak cepat (FMCG) pertama di Spanyol yang menunjukkan asal-usul dan ketertelusuran produknya, botol demi botol. Mereka melakukannya, bekerja sama dengan IBM yang menyediakan teknologi dan bimbingan. Bersama-sama, kedua perusahaan memperkenalkan kode QR inovatif yang unik untuk setiap botol Deoleo, yang memungkinkan konsumen untuk menemukan semua rahasia EVOO yang telah mereka beli. Dengan memindai kode secara langsung dengan ponsel mereka, konsumen dapat menelusuri semua tahapan yang telah dilalui oleh batch tertentu, menemukan asal usulnya, varietas zaitun, proses sertifikasi kualitas, rasa, dan asal usul produksi berkelanjutan dari minyak merek Maestros de Hojiblanca. Semua informasi ini diperoleh melalui database yang disertifikasi dengan teknologi blockchain IBM Food Trust.

Perjalanan minyak, dari pohon zaitun hingga ke meja, tersedia di pasar Spanyol melalui tiga varietas Maestros de Hojiblanca EVOO dari rangkaian "Oda a Nuestra Tierra", campuran no. 5, no. 6 dan no. 7. Setelah uji coba ini, solusi telah diperluas ke berbagai merek di pasar yang berbeda, seperti Prancis dan Amerika Serikat.

Implementasinya dilakukan oleh tim yang beragam seperti departemen pembelian bahan baku, kualitas, operasi, pemasaran, TI dan legal, selalu didampingi oleh IBM Consulting. Momen-momen penting dalam proses ini adalah definisi proses dan parameterisasi IBM Food Trust, desain antarmuka konsumen, integrasi mitra eksternal, dan adaptasi kemasan.

Teknologi IBM memungkinkan untuk meluncurkan, dalam waktu yang sangat singkat, solusi yang paling inovatif dan canggih untuk jenis produk ini, terutama dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang kompleks seperti data dari seluruh rantai nilai, verifikasi yang unik, tidak dapat diubah, dan independen, penggabungan para pemasok utama, dan identifikasi unik dari setiap botol minyak zaitun.