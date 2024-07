Mitra Bisnis IBM INATIGO (tautan berada di luar ibm.com) membangun solusi yang membantu mengotomatisasi dan meningkatkan keterlibatan klien, pemasaran, dan konversi prospek dengan sentuhan manusia yang didorong oleh AI. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan Inggris ini telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai finalis untuk penghargaan "Innovator of the Year" dan "Rising Star of the Year" di UK Fintech Awards 2021. Salah satu pendirinya juga masuk ke dalam daftar Women in Fintech Powerlist 2020.