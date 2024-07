Constance Hotels, Resorts &; Golf telah meluncurkan platform IBM Cloud® baru ke kedua propertinya di Mauritius, dan memiliki peta jalan untuk memperluas solusi ke tujuh resor lainnya dalam beberapa bulan mendatang. Setelah peluncuran selesai, akan memungkinkan untuk mendapatkan gambaran umum yang lengkap tentang operasi di seluruh grup—tingkat wawasan yang tidak pernah mudah dicapai di masa lalu.

"Sebelumnya, jika kami ingin membuat laporan untuk seluruh grup, kami harus mengekstrak laporan dari masing-masing sistem manajemen properti lokal kami dan kemudian menggabungkannya secara manual," jelas Roshan Koonja. "Sebentar lagi kami akan dapat melakukan pelaporan di seluruh grup dengan satu sentuhan tombol—membuat manajemen kinerja dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah."

Analisis operasional untuk masing-masing hotel juga jauh lebih cepat. Alih-alih meminta data dari tim IT dan menunggu hingga tiga minggu untuk membuat laporan baru, pengguna kini bisa menggunakan IBM Watson Analylitcs untuk mengeksplorasi data dan membuat dasbor untuk mereka sendiri. Dan karena data di repositori IBM Db2 Warehouse on Cloud kini diperbarui beberapa kali per hari, wawasan yang mereka peroleh selalu tepat waktu dan relevan—mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan membantu mengatasi masalah dengan lebih cepat.

Roshan Koonja berkomentar: "Kami masih memiliki jalan panjang dengan peluncuran kami, tetapi sudah ada saat-saat di mana solusi telah menunjukkan potensinya. Misalnya, kami melihat beberapa data tentang jenis akomodasi di resor kami yang berbeda, dan Watson Analytics menyarankan bahwa jika kami membuka vila keluarga di salah satu hotel kami di Seychelles, kami akan meningkatkan pendapatan kami. Kami bahkan tidak menanyakan pertanyaan—aplikasi hanya melihat data, menyimpulkan hasilnya, dan menyorotinya kepada kami sebagai topik yang mungkin untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat itulah kami benar-benar bersemangat tentang apa yang bisa dilakukan Watson Analytics untuk kami."

Perusahaan ini juga ingin mengeksplorasi kemampuan IBM Cloud lainnya, seperti mengintegrasikan feed data cuaca dari The Weather Company, untuk membantunya menilai tren pemesanan dan memprediksi pendapatan—terutama dari area bisnis yang sensitif terhadap cuaca seperti lapangan golf dan aktivitas luar ruangan.

Roshan Koonja menyimpulkan: "Prioritas pertama kami adalah menyelesaikan peluncuran kami di seluruh grup—saat itulah kami akan mulai melihat manfaat penuhnya. Setelah itu, kami akan melihat membuka potensi integrasi dengan sumber data lain dan memperkenalkan teknologi baru seperti pembelajaran mesin dan AI—melanjutkan tradisi inovasi Constance Hotels, Resorts & Golf, dan menjaga diri kami selangkah lebih maju dari kompetisi. "