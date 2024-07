Cargills Bank Ltd.

Cargill Bank Ltd. (tautan berada di luar ibm.com) adalah bank komersial berlisensi yang berbasis di Sri Lanka.Cargills adalah merek yang telah setia melayani masyarakat Sri Lanka selama 174 tahun, yang dibangun berdasarkan fondasi nilai dan etika.Sesuai dengan warisan dan etos "Banking on the Human Spirit," Cargills Bank membawa perbankan kepada masyarakat luas dengan menjadi inklusif dan mudah diakses melalui penawaran seperti Rekening Tabungan Tunai Cargills, yang tersedia di lebih dari 340 gerai Cargills Food City, dan Kartu Debit Cargills Bank.