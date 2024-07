STEP sangat penting untuk tidak hanya meningkatkan efisiensi proses dan kolaborasi secara internal, tetapi juga untuk meningkatkan kolaborasi dengan layanan kebakaran dan darurat lainnya.Membangun model kolaboratif standar terbuka untuk penemuan dan pengembangan proses bisnis dalam STEP dengan demikian menjadi titik fokus, mendorong keputusan untuk mengintegrasikan IBM Blueworks Live dengan IBM Business Process Manager on Cloud (IBM BPM on Cloud), berdasarkan platform cloud IBM SoftLayer®.Dengan memanfaatkan IBM Db2® on Cloud sebagai database repositori untuk solusi ini, CFRS memiliki database yang dikelola sepenuhnya, kuat, dan aman yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja untuk dipelihara.



Hingga saat ini, CFRS telah menerapkan 16 proses bisnis di IBM BPM on Cloud, yang mencakup lebih dari 600 anggota staf di 29 lokasi.Pemangku kepentingan di seluruh CFRS memanfaatkan IBM Blueworks Live berbasis cloud untuk penemuan dan pemodelan proses, mengidentifikasi kondisi 'apa adanya dan yang akan terjadi' dari setiap proses.



"Analis bisnis kami keluar dan, dengan pemilik proses dan pemangku kepentingan lainnya, mereka memetakan proses apa adanya dan memodelkannya di IBM Blueworks Live.Blueworks Live telah bersama kami sejak awal dan sangat penting bagi analis proses kami selama penemuan. Setelah tahap itu, tim pengembangan dan saya mengembangkan proses yang lebih cerdas di IBM BPM on Cloud," kata Thompson.



IBM Integration Bus juga memainkan peran penting, mengingat CFRS beroperasi dengan enam database lama pada platform berbeda yang berisi volume besar data bisnis yang relevan dengan proses bisnis yang diotomatisasi oleh Mr. Thompson dan timnya.Perangkat lunak Bus Integrasi menyediakan fondasi integrasi yang umum, kuat, dan fleksibel, membuat data dari semua database tersedia untuk lingkungan BPM di Cloud.