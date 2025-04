CAC Engineering

IBM menyediakan solusi komprehensif yang menggabungkan layanan konsultasi dan lisensi perangkat lunak. IBM Consulting membantu CAC mengkonsolidasikan berbagai sistem platform ke dalam satu lingkungan SAP S/4HANA, standarisasi prosedur dan mengotomatiskan tugas untuk efisiensi dan fungsionalitas yang lebih besar. CAC berhasil memigrasikan beban kerja sistem ERP-nya ke cloud dan menyediakan akses ke SAP melalui mobile. Proyek CAC termasuk mengoptimalkan prosedur pengadaan dan pengiriman dan mentransfer tugas sistem ERP ke cloud, menggunakan penawaran BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP. IBM Consulting membantu inisiatif untuk memajukan inovasi, kerja sama, pengurangan biaya dan digitalisasi di CAC.