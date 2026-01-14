Bell menyiapkan panggung untuk ketangkasan dan pertumbuhan dengan SAP S/4HANA dan IBM Consulting
Bell adalah perusahaan komunikasi terbesar di Kanada berdasarkan total pendapatan dan koneksi pelanggan gabungan. Mereka memimpin dalam jaringan fiber dan nirkabel canggih, layanan perusahaan dan media digital.
Perusahaan membutuhkan lingkungan SAP yang disesuaikan untuk mendukung proses keuangan, rantai pasokan, dan operasional yang mencakup beberapa unit bisnis dan ratusan antarmuka dan terabyte data historis. Kompleksitas ini membuatnya makin sulit untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Bell perlu mengorkestrasi transformasi skala besar dari sistem SAP mereka, yang tidak hanya akan memodernisasi infrastruktur tetapi juga meletakkan dasar untuk inovasi masa depan, ketangkasan, dan operasi yang mengutamakan cloud.
Bell bermitra dengan IBM Consulting® untuk menghadirkan platform generasi berikutnya sesuai anggaran hanya dalam 16 bulan. Komponen SAP ERP Central Bell (ECC) dimigrasikan ke SAP S/4HANA dan Google Cloud, mengurangi volume data dari 18 TB menjadi 10 TB dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan SAP Fiori. Sebagai bagian dari proyek, beberapa sistem di sekitar SAP, termasuk Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) dan Business Planning and Consolidation (BPC), juga dimigrasikan ke Google Cloud.
IBM mengumpulkan tim yang tepat untuk sukses, termasuk IBM Business Partner SNP dan smartShift. Platform berbasis perangkat lunak SNP untuk transformasi data memungkinkan pemahaman cepat tentang lingkungan SAP yang kompleks dan migrasi volume data besar yang efisien. smartShift membawa kemampuan remediasi kode yang didukung AI, membantu memodernisasi dan mendukung masa depan lebih dari 25.000 objek Advanced Business Application Programming (ABAP) khusus, mengurangi risiko transisi dan membantu memastikan pemeliharaan jangka panjang.
Menggunakan IBM® Rapid Move untuk SAP S/4HANA, tim ini menyederhanakan migrasi lebih dari 700 antarmuka dan membantu memastikan keberlangsungan bisnis di seluruh lini bisnis kritis. Layanan modernisasi aplikasi IBM dan layanan konsultasi keuangan IBM membantu lebih meningkatkan operasi Bell—mempercepat pelaporan, memperpendek siklus penutupan, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan lebih strategis.
Bell kini beroperasi di lingkungan SAP S/4HANA yang terintegrasi dengan cloud dan efisien, yang mendukung lebih dari 15.000 pengguna di berbagai lini bisnis. Sistem baru ini memberikan kinerja yang lebih cepat, skalabilitas yang lebih besar, dan ketahanan yang lebih baik, memberdayakan tim untuk bekerja lebih efisien dan merespons kebutuhan bisnis dengan tangkas.
Beberapa hasil utama meliputi:
IBM terus mendukung Bell sebagai mitra strategis, membantu perusahaan mengembangkan kemampuan TI dan keuangan mereka.
Bell dianggap sebagai perusahaan komunikasi terbesar di Kanada, yang memimpin dalam jaringan fiber dan nirkabel canggih, layanan perusahaan dan media digital. Dengan menghadirkan teknologi generasi berikutnya yang memanfaatkan solusi berbasis cloud dan berbasis AI, mereka menjaga pelanggan tetap terhubung, mendapat informasi, dan terhibur sambil memungkinkan bisnis untuk bersaing di panggung dunia.
