Bell bermitra dengan IBM Consulting® untuk menghadirkan platform generasi berikutnya sesuai anggaran hanya dalam 16 bulan. Komponen SAP ERP Central Bell (ECC) dimigrasikan ke SAP S/4HANA dan Google Cloud, mengurangi volume data dari 18 TB menjadi 10 TB dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan SAP Fiori. Sebagai bagian dari proyek, beberapa sistem di sekitar SAP, termasuk Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) dan Business Planning and Consolidation (BPC), juga dimigrasikan ke Google Cloud.

IBM mengumpulkan tim yang tepat untuk sukses, termasuk IBM Business Partner SNP dan smartShift. Platform berbasis perangkat lunak SNP untuk transformasi data memungkinkan pemahaman cepat tentang lingkungan SAP yang kompleks dan migrasi volume data besar yang efisien. smartShift membawa kemampuan remediasi kode yang didukung AI, membantu memodernisasi dan mendukung masa depan lebih dari 25.000 objek Advanced Business Application Programming (ABAP) khusus, mengurangi risiko transisi dan membantu memastikan pemeliharaan jangka panjang.

Menggunakan IBM® Rapid Move untuk SAP S/4HANA, tim ini menyederhanakan migrasi lebih dari 700 antarmuka dan membantu memastikan keberlangsungan bisnis di seluruh lini bisnis kritis. Layanan modernisasi aplikasi IBM dan layanan konsultasi keuangan IBM membantu lebih meningkatkan operasi Bell—mempercepat pelaporan, memperpendek siklus penutupan, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan lebih strategis.