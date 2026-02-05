Dengan Atlas, Bay Point Advisors mengurangi peninjauan dokumen dan riset waktu dari jam menjadi detik, mempercepat uji tuntas dan meningkatkan respons klien. Platform ini memberikan jawaban yang berdasar dan didukung kutipan yang mengurangi tingkat kesalahan dan meminimalkan halusinasi, memastikan kepercayaan yang lebih tinggi dalam keputusan investasi. Para penasihat melaporkan peningkatan produktivitas yang signifikan karena pemindaian manual digantikan oleh pertanyaan otomatis berbasis percakapan. Tata kelola tetap kuat dengan izin tingkat dokumen yang diberlakukan ujung ke ujung, melindungi data sensitif. Astra DB dalam watsonx.data memberikan dasar yang aman dan dapat diskalakan untuk Transformasi ini, sementara para Pakar IBM memandu desain alur kerja dan penyetelan parameter untuk mengoptimalkan kinerja. “Kami tidak bisa menyelesaikan proyek ini tanpa tim IBM Astra DB — dukungan dan bimbingan langsung mereka membuat perbedaan, mempercepat pengembangan dan memastikan kesuksesan.” Ke depan, Bay Point Advisors berencana untuk mengintegrasikan kemampuan AI agentic untuk intelijen proaktif. Atkinson berkomentar, “Atlas memberikan pengalaman yang aman dan dipersonalisasi untuk setiap klien. Dengan menggabungkan data terstruktur dan tidak terstruktur dengan AI, penasihat dapat memberikan panduan yang disesuaikan sambil melindungi informasi sensitif — saling menguntungkan sejati untuk kepercayaan dan kinerja.