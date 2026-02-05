Platform RAG yang aman dengan layanan obrolan mendorong pengambilan keputusan investasi yang lebih cepat dan cerdas bagi klien perusahaan
Bay Point Advisors, sebuah perusahaan manajemen investasi yang berbasis di Atlanta, mengkhususkan diri dalam peluang pasar swasta yang sering diabaikan oleh investor tradisional. Di ruang ini, kecepatan penting, tetapi melakukan riset peluang adalah sama sekali tidak cepat. Ruang data aman menyimpan ratusan PDF, spreadsheet, dan kontrak, menciptakan segunung informasi yang harus disaring oleh penasihat dan klien sebelum membuat keputusan penting. Proses manual ini memperlambat aliran transaksi dan berisiko kehilangan peluang. Bay Point Advisors membutuhkan cara untuk mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengorbankan akurasi atau keamanan. Tujuan mereka: membangun platform yang memungkinkan klien berinteraksi secara percakapan dengan ruang data dan menerima jawaban yang didukung kutipan dalam milidetik.
Untuk mengatasi keterlambatan yang disebabkan oleh peninjauan dokumen manual, Bay Point Advisors bermitra dengan IBM untuk keahlian dan panduan. “Mereka tidak hanya menjawab pertanyaan—mereka membuka saluran Slack, menjadwalkan pertemuan mingguan, dan bahkan membantu kami membangun bukti konsep,” kata Rick Atkinson, CTO. Dengan dukungan IBM, perusahaan membangun Atlas, platform didukung AI yang memungkinkan akses percakapan ke ruang data yang aman. Memanfaatkan IBM® DataStax® Astra DB dalam IBM watsonx.data®, Azure Blob Storage, Azure OpenAI, dan lapisan metadata SQL, Atlas menggunakan arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk mengubah dokumen statis menjadi lapisan pengetahuan yang dapat dicari. Integrasi ini mengotomatiskan alur kerja, menggantikan peninjauan manual yang memakan waktu dengan jawaban instan yang didukung kutipan yang disampaikan dalam milidetik. Dukungan langsung IBM mempercepat pengembangan, memandu alur kerja dan menyematkan penyetelan parameter untuk memastikan keamanan, skalabilitas, dan kinerja. “Kami tidak dapat menyelesaikan proyek ini tanpa tim IBM Astra DB—dukungan dan bimbingan langsung mereka membuat perbedaan, mempercepat pengembangan dan memastikan kesuksesan,” kata Rick Atkinson.
Dengan Atlas, Bay Point Advisors mengurangi peninjauan dokumen dan riset waktu dari jam menjadi detik, mempercepat uji tuntas dan meningkatkan respons klien. Platform ini memberikan jawaban yang berdasar dan didukung kutipan yang mengurangi tingkat kesalahan dan meminimalkan halusinasi, memastikan kepercayaan yang lebih tinggi dalam keputusan investasi. Para penasihat melaporkan peningkatan produktivitas yang signifikan karena pemindaian manual digantikan oleh pertanyaan otomatis berbasis percakapan. Tata kelola tetap kuat dengan izin tingkat dokumen yang diberlakukan ujung ke ujung, melindungi data sensitif. Astra DB dalam watsonx.data memberikan dasar yang aman dan dapat diskalakan untuk Transformasi ini, sementara para Pakar IBM memandu desain alur kerja dan penyetelan parameter untuk mengoptimalkan kinerja. “Kami tidak bisa menyelesaikan proyek ini tanpa tim IBM Astra DB — dukungan dan bimbingan langsung mereka membuat perbedaan, mempercepat pengembangan dan memastikan kesuksesan.” Ke depan, Bay Point Advisors berencana untuk mengintegrasikan kemampuan AI agentic untuk intelijen proaktif. Atkinson berkomentar, “Atlas memberikan pengalaman yang aman dan dipersonalisasi untuk setiap klien. Dengan menggabungkan data terstruktur dan tidak terstruktur dengan AI, penasihat dapat memberikan panduan yang disesuaikan sambil melindungi informasi sensitif — saling menguntungkan sejati untuk kepercayaan dan kinerja.
Bay Point Advisors adalah perusahaan investasi yang berbasis di Atlanta yang didirikan pada tahun 2012, yang mengkhususkan diri pada solusi investasi kreatif terutama di pasar utang swasta di seluruh Amerika Serikat. Perusahaan ini berfokus pada peluang pasar swasta yang sering diabaikan oleh investor tradisional. Bay Point Advisors bertujuan untuk mempercepat kemampuan klien untuk membuat keputusan keuangan penting dengan memanfaatkan teknologi canggih.
