Advanced Technology Services (ATS) Group

ATS telah membantu beberapa pelanggan yang sudah ada dan mengakuisisi sekitar 30 pelanggan baru dalam beberapa bulan pertama setelah mengumumkan layanan terkelola dan penawaran konsultasi. Banyak yang ingin memperluas beban kerja on premises secara permanen atau sementara ke cloud publik. Yang lainnya ingin mereplikasi situs pemulihan bencana di cloud publik. Semua menginginkan kebebasan yang lebih besar dalam menggunakan arsitektur multicloud hybrid untuk menyimpan, mengelola, dan melindungi data secara efisien.

Misalnya, sebuah lembaga pemerintah federal AS berusaha untuk memigrasi data on premises ke platform cloud dengan cepat dan aman sesuai kebutuhan. Segera setelah dukungan AWS untuk IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud tersedia, ATS bekerja sama dengan agensi tersebut untuk menerapkan solusinya. "Ini benar-benar merupakan daftar keinginan mereka selama dua tahun, dan mereka sangat senang dengan hal ini," kata Conley.



ATS juga membantu perusahaan analitik besar yang menjalankan beban kerja komputasi berkinerja tinggi mereplikasi 1,6 PB data on premises ke lokasi pemulihan bencana sementara di awan AWS. Oleh karena itu, kebutuhan penting terpenuhi sambil menunggu pendanaan untuk solusi permanen.



Dalam kasus lain, sebuah perusahaan utilitas siap membeli infrastruktur untuk mendukung aplikasi baru yang berfokus pada keamanan on premises. ATS merekomendasikan agar pelanggan terlebih dahulu memigrasikan data uji coba ke IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud di AWS untuk menentukan kebutuhan komputasi dan penyimpanan aplikasi. Proyek ini menghemat lebih dari USD 1 juta dalam pengeluaran modal perusahaan.



ATS juga kini menggunakan perangkat lunak IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud sebagai bagian dari solusi Galileo Performance Explorer, yang memindahkan data beban kerja on premises pelanggan ke AWS, di mana peranti lunak ini menjalankan analisis prediktif. "Hal ini memungkinkan kami untuk memigrasikan data dengan lebih mudah dan transparan," jelas Conley.



Conley berharap dapat membantu lebih banyak lagi perusahaan dalam menavigasi transisi mereka ke dunia multicloud hybrid sekaligus mendorong pendapatan bagi ATS dan IBM. "Kami yakin ini adalah pengubah permainan bagi IBM dan para pelanggan kami," katanya.