Spesialis IT global Arvato Systems (tautan berada di luar ibm.com) mendukung perusahaan-perusahaan besar melalui transformasi digital. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 3.000 orang di lebih dari 25 lokasi dengan keahlian teknologi yang mendalam, pengetahuan industri dan fokus yang kuat pada kebutuhan pelanggan. Bekerja sebagai sebuah tim, Arvato Systems mengembangkan solusi IT yang inovatif, mentransisikan kliennya ke cloud, mengintegrasikan proses digital, serta menangani operasi dan dukungan sistem IT.