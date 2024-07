Untuk menemukan teknologi yang tepat guna membantu mentransformasi bisnisnya, ARDIC menguji coba berbagai solusi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mesir. Setelah menguji beberapa solusi, perusahaan memutuskan untuk menggunakan IBM Planning Analytics untuk mendukung penganggaran dan perencanaan yang lebih efisien serta merampingkan manajemen proyek.

Soueif berkomentar: "Awalnya, kami melihat perencanaan, penganggaran, dan sistem manajemen proyek yang out of the box. Namun, kami segera menyadari bahwa model bisnis kami yang kompleks membutuhkan solusi yang jauh lebih serbaguna yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik kami.



"Kami terkesan dengan ketangguhan dan fleksibilitas IBM Planning Analytics. Kami juga menyukai fakta bahwa kami bisa menerapkan Planning Analytics di cloud dan menghindari biaya pengelolaan dan pemeliharaan solusi di lokasi. IBM juga merekomendasikan untuk bekerja sama dengan Business Vision untuk membantu kami melalui proses implementasi."



Business Vision, Mitra Bisnis IBM, bekerja sama dengan ARDIC untuk mengembangkan solusi komprehensif untuk perencanaan strategis, operasional, dan proyek dalam IBM Planning Analytics. Dengan mendefinisikan hubungan antara ketiga rencana tersebut secara eksplisit di dalam sistem, ARDIC akan lebih mampu menyelaraskan bisnisnya dengan kondisi pasar yang terus berubah.



Untuk membantu mengendalikan dan mengalokasikan biaya secara efektif, ARDIC sedang membangun sebuah modul di IBM Planning Analytics yang akan menerapkan kebijakannya untuk memeriksa permintaan pembelian terhadap anggaran proyek sebelum pembayaran dilakukan, sehingga mengurangi risiko pengeluaran yang tidak direncanakan.



Pada saat penulisan, ARDIC dan Business Vision juga sedang dalam proses mengintegrasikan IBM Planning Analytics dengan sistem ERP Maisonette perusahaan. Setelah integrasi selesai, ARDIC akan dapat mengimpor aktual secara otomatis dari sistem keuangannya ke dalam rencananya dan memastikan bahwa setiap proyek tetap pada jalurnya.



“Kami sangat senang dengan Business Vision,” lanjut Soueif. “Tim mereka mudah diajak bekerja sama dan mereka mengadopsi pendekatan yang ramah dan profesional untuk implementasi. Misalnya, mereka bersedia memperluas ruang lingkup proyek ketika kami menyadari bahwa persyaratan kami lebih kompleks daripada yang awalnya muncul. Sepanjang keseluruhan proses, Business Vision menunjukkan bahwa mereka 100 persen berkomitmen untuk membantu kami memanfaatkan IBM Planning Analytics secara maksimal.”