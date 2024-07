Infrastruktur baru di TI APIS menyederhanakan proses pembuatan ulang aplikasi dari cadangan, memberikan ketahanan data untuk kelangsungan bisnis dan layanan TI. Hal ini memungkinkan kolaborasi lintas tim, dengan tim mikro yang berbeda mengelola komponen lingkungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis mereka. TI APIS juga kini mendapatkan manfaat dari keamanan berdasarkan desain untuk setiap aplikasi terkontainerisasi yang diterapkan, dari perspektif infrastruktur. Hal ini memungkinkan TI APIS untuk menerapkan kebijakan keamanan secara konsisten di seluruh ekosistem OpenShift, melindunginya dari ransomware dan malware.

Manfaat terbesar untuk APIS IT adalah bahwa IBM Spectrum Protect Plus hanya mencadangkan volume persisten snapshot tanpa memengaruhi volume persisten yang berjalan. Akibatnya, solusi ini memberikan ketahanan data tanpa mengganggu beban kerja produksi.

"Efisiensi yang dihasilkan akan memungkinkan APIS IT menjalankan beban kerja yang lebih beragam dalam volume yang lebih besar. Efisiensi ini juga akan memungkinkan APIS IT untuk memigrasikan beberapa aplikasi lama pelanggan kami ke aplikasi yang lebih baru dan modern," ujar Jasmin Strkonjic, Kepala Sistem Terdistribusi di APIS IT. "Semua entitas pemerintah, kementerian, dan kantor dari tingkat lokal hingga yang lebih besar sedang berusaha mendigitalkan pekerjaan mereka. Kroasia sedang berusaha membuat lebih banyak platform digital untuk warga negara kami; lingkungan ini akan sangat berperan dalam membantu kami mencapainya."

Untuk lebih menyederhanakan solusi, semua penyimpanan dikelola dari konsol OpenShift. Menambahkan database sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit.