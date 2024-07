Ketika negara dan dunia kita bergulat dengan beberapa masalah yang paling menantang di zaman kita - kebangkitan COVID-19, perang melawan ketidakadilan rasial, dan banyak lagi - merek-merek perlu mengubah cara mereka menjangkau dan berkomunikasi dengan konsumen mereka.

Dengan pemikiran ini, Ad Council (tautan berada di luar ibm.com) berpaling kepada IBM Watson Advertising untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan upaya kampanye "Fight for Freedom" "Love Has No Labels" yang berpusat pada ketidakadilan rasial, bias, dan kesetaraan.