SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Mengingat betapa pentingnya akses tak terbatas ke lingkungan pengembangannya, SEG memiliki sejarah panjang dalam berinvestasi pada mainframe IBM Z. Tetapi hanya jika ada alasan bisnis yang kuat bagi perusahaan untuk membeli server baru dari generasi terbaru. Sebagai hasilnya, selama bertahun-tahun perusahaan ini telah bekerja sama dengan IBM Global Asset Recovery Services untuk menjaga infrastrukturnya tetap mutakhir dengan server IBM Pra-Milik Bersertifikat dengan biaya yang masuk akal, memastikan bahwa perusahaan ini memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak kelas satu yang juga memanfaatkan solusi database IBM Db2 for z/OS terbaru.

Ketika bekerja sama dengan Peralatan Pra-milik Bersertifikat IBM, SEG tahu bahwa mereka bisa mendapatkan mainframe, fitur, dan suku cadang IBM pra-milik untuk server, dan yang lebih penting lagi, mendapatkan kualitas yang diinginkan yang didukung oleh Sertifikasi IBM. Hal ini sangat penting, karena mainframe adalah tulang punggung aktivitas pengembangannya dan waktu henti yang berkepanjangan akan merugikan bisnis, baik dari segi finansial maupun reputasi.

Karl Henn menambahkan: "Kami mengetahui pasar dan telah bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga yang menjual peralatan bekas di masa lalu. Namun kami segera menyadari bahwa hanya IBM Global Asset Recovery Services yang bisa memberikan solusi yang kami butuhkan, saat kami membutuhkannya, dengan harga yang masuk akal. Mampu menyesuaikan sistem dengan kebutuhan kami sangat penting untuk memastikan bahwa server pra-milik bersertifikat memiliki kinerja yang cukup dan semua fungsionalitas yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja pengembangan dan pengujian kami."

Stabilitas khas platform IBM Z juga meluas ke kompatibilitas perangkat keras di seluruh generasi server. Berkat pengenalan fungsionalitas baru yang berwawasan ke depan, yang biasanya tidak merusak kompatibilitas hingga dua generasi server ke belakang, SEG dapat menggunakan perangkat lunak terbaru pada server yang diproduksi ulang.

Dalam peningkatan terbaru, SEG bekerja sama dengan IBM Global Asset Recovery Services untuk menggunakan server IBM zEnterprise BC12 (zBC12) Pra-Milik Bersertifikat. Server ini digunakan untuk mengembangkan alat bantu seperti SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) dan WLX Audit for Db2 z/OS yang membantu klien untuk menyempurnakan aplikasi mereka untuk performa terbaik, mempermudah administrasi database, mengotomatisasi tugas-tugas standar, mengatasi tantangan baru yang dihadirkan oleh Db2 12 continuous delivery, serta memberikan kemungkinan untuk kepatuhan penuh dengan biaya yang kecil atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, arsitektur server modern ini menyajikan berbagai Db2 z/OS Pocket Tools.