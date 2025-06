IBM Ventures

Actualités

Ceramic.ai se lance pour offrir une formation de modèles d’IA plus rapide et plus économique aux entreprises

Pour soutenir sa croissance rapide et son développement continu, Ceramic.ai a obtenu un financement de démarrage de 12 millions de dollars auprès de NEA, d’IBM, de Samsung Next, d’Earthshot Ventures et d’Alumni Ventures.