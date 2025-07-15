Avec de nouveaux modèles majeurs constamment publiés dans le classement des LLM, la course pour améliorer la performance et l’efficacité au niveau de la couche modèle se poursuit. Les entreprises comme les startups ont du mal à suivre le rythme.
L’IA n’est plus un jeu d’échelle, où les grands modèles signifient de meilleurs résultats. Des start-ups, telles que Not Diamond, rendent l’IA plus pratique et plus répandue en développant des solutions rentables qui favorisent l’efficacité. En s’appuyant sur une stratégie ouverte, multimodèle et adaptée aux besoins, la technologie de l’IA peut évoluer en production et devenir véritablement transformatrice. Cependant, nous continuons de constater que les entreprises peinent, car elles sont confrontées à une série de questions difficiles :
IBM aide ses clients à répondre à ces questions grâce à des solutions innovantes.
L’avenir n’est pas un modèle unique et monolithique. C’est un réseau de modèles — modulaires, efficaces et intelligemment orchestrés — stimulant la productivité et la croissance.
Aucun modèle n’est le meilleur dans tous les domaines. Certains sont plus rapides, moins chers ou meilleurs pour des domaines spécifiques et des exigences réglementaires. L’idée qu’un modèle unique puisse résoudre toutes les tâches est de moins en moins réaliste, car les besoins en matière de performances, de coûts et de conformité divergent. Les modèles open source, tels que LLaMA et Mistral, gagnent en popularité.
Parallèlement, des modèles axés sur l’entreprise émergent pour des cas d’utilisation spécialisés et les pressions réglementaires entraînent une demande de souveraineté et de contrôle des données. Les entreprises ont besoin de flexibilité pour s’adapter à l’évolution de l’écosystème, que ce soit pour la synthèse, la génération de code ou la conformité.
La solution ne consiste pas à choisir un seul modèle, mais à acheminer chaque prompt vers le modèle approprié pour la tâche. Le PDG de Not Diamond l’a parfaitement exprimé : le monde a déjà compris qu’un réseau d’ordinateurs vaut mieux qu’un énorme ordinateur. Il en ira de même pour les modèles : un réseau de modèles sera plus compétitif qu’un seul grand modèle.
IBM considère que Not Diamond construit une infrastructure essentielle pour le prochain chapitre de l’IA d’entreprise, conformément à notre vision d’écosystèmes d’IA ouverts, sécurisés et flexibles. Tout comme Kubernetes est devenu la couche d’orchestration des applications cloud-natives, les routeurs modèles comme Not Diamond peuvent constituer l’épine dorsale des systèmes natifs de l’IA.
Not Diamond construit une plateforme qui achemine instantanément les requêtes entre les modèles, adapte dynamiquement les prompts et permet aux entreprises d’adopter de nouveaux modèles sans délai, sans réécriture et sans blocage. Leur système d’adaptation des prompts réécrit automatiquement les prompts pour différents modèles, améliorant ainsi la précision jusqu’à 60 % et réduisant le temps de prompt engineering de plusieurs heures à quelques minutes.
Les équipes ne sont plus obligées d’ajuster manuellement les prompts pour chaque nouveau modèle. Une adaptation des prompts permet de rechercher des milliers de variantes et de déployer la solution la plus efficace .
Avec le routage des modèles, la plateforme de Not Diamond est un catalyseur critique d’une stratégie IA adaptée : les meilleurs prompts pour vos modèles, et les meilleurs modèles pour vos clients, intégrés de façon fluide dans les workflows.
IBM est fier de soutenir Not Diamond alors que nous construisons collectivement une stratégie multi-modèles.
