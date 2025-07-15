Avec de nouveaux modèles majeurs constamment publiés dans le classement des LLM, la course pour améliorer la performance et l’efficacité au niveau de la couche modèle se poursuit. Les entreprises comme les startups ont du mal à suivre le rythme.

L’IA n’est plus un jeu d’échelle, où les grands modèles signifient de meilleurs résultats. Des start-ups, telles que Not Diamond, rendent l’IA plus pratique et plus répandue en développant des solutions rentables qui favorisent l’efficacité. En s’appuyant sur une stratégie ouverte, multimodèle et adaptée aux besoins, la technologie de l’IA peut évoluer en production et devenir véritablement transformatrice. Cependant, nous continuons de constater que les entreprises peinent, car elles sont confrontées à une série de questions difficiles :

Quel modèle dois-je choisir pour mon application ?

Combien dois-je dépenser ?

Dois-je mettre à jour ma sélection de modèles existante ?

Dois-je intégrer des modèles de raisonnement ?

Dois-je m’entraîner sur mes propres données ?

Quels sont les prompts qui conviennent le mieux à ma liste existante de modèles approuvés ?

IBM aide ses clients à répondre à ces questions grâce à des solutions innovantes.

L’avenir n’est pas un modèle unique et monolithique. C’est un réseau de modèles — modulaires, efficaces et intelligemment orchestrés — stimulant la productivité et la croissance.



Aucun modèle n’est le meilleur dans tous les domaines. Certains sont plus rapides, moins chers ou meilleurs pour des domaines spécifiques et des exigences réglementaires. L’idée qu’un modèle unique puisse résoudre toutes les tâches est de moins en moins réaliste, car les besoins en matière de performances, de coûts et de conformité divergent. Les modèles open source, tels que LLaMA et Mistral, gagnent en popularité.

Parallèlement, des modèles axés sur l’entreprise émergent pour des cas d’utilisation spécialisés et les pressions réglementaires entraînent une demande de souveraineté et de contrôle des données. Les entreprises ont besoin de flexibilité pour s’adapter à l’évolution de l’écosystème, que ce soit pour la synthèse, la génération de code ou la conformité.

La solution ne consiste pas à choisir un seul modèle, mais à acheminer chaque prompt vers le modèle approprié pour la tâche. Le PDG de Not Diamond l’a parfaitement exprimé : le monde a déjà compris qu’un réseau d’ordinateurs vaut mieux qu’un énorme ordinateur. Il en ira de même pour les modèles : un réseau de modèles sera plus compétitif qu’un seul grand modèle.