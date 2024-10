Les processus archaïques entravent de nombreux systèmes de financement du commerce, ce qui entraîne des risques et des coûts plus élevés. Les solutions IBM Blockchain pour le financement du commerce sont basées sur nos services et notre plateforme blockchain, leader sur le marché, pour vous aider à établir de nouveaux partenariats commerciaux, à découvrir de nouveaux modèles de mise en commun de liquidités et à créer de nouveaux modèles de gestion. Vous pouvez désormais compter sur la technologie de registre distribué, les contrats intelligents, une sécurité renforcée, une gouvernance intégrée et des capacités de contrôle étendues pour un accès en temps réel aux données de financement du commerce.