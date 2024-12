Définition des mesures de qualité relatives aux soins de santé

Mesurer la qualité signifie collecter et analyser des données. Mais un volume de données qui ne cesse de croître rend la collecte de données - sans parler de l'analyse - complexe. De plus, la numérisation des soins de santé, accélérée par le déploiement et l'adoption des dossiers de santé électroniques (DSE), est désormais exploitée et optimisée par des technologies telles que le mobile, les réseaux sociaux, le cloud computing et l'analyse.

En raison de l'augmentation spectaculaire des sources de données disponibles, des métriques et de leur complexité, les organismes de soins de santé se tournent vers des logiciels pour faciliter le tri de ces informations. Ces organismes recherchent une meilleure façon d'analyser leurs coûts réels, la qualité du service, les modèles de risque et la segmentation de leurs populations, mais ils souhaitent également améliorer les relations avec les personnes auxquelles elles dispensent leurs services. Des logiciels spécialement conçus pour le domaine de la santé peuvent analyser et glaner les informations pertinentes dans cet océan de données et aider les praticiens, les chercheurs et les soignants à découvrir, analyser et agir de manière innovante sur les informations de mesure de la performance.

Certains progiciels intègrent des capacités d'intelligence artificielle (IA) qui modifient fondamentalement la façon dont les humains et les ordinateurs interagissent. Grâce aux capacités « d'apprentissage » de l'IA, le logiciel peut accélérer le travail dans la recherche clinique, les études génomiques, la médecine personnalisée, mais aussi faciliter la transition vers des soins davantage centrés sur la personne. Ces capacités cognitives peuvent considérablement améliorer les connaissances en fournissant une assistance experte dans le workflow d'un clinicien ou d'un soignant, ce qui peut aider les organisations à changer radicalement la façon et l'endroit où les soins sont dispensés.