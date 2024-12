Qu'est-ce que la transparence des prix dans le secteur de la santé ?

La transparence des prix dans le secteur de la santé vise à ce que les consommateurs soient plus préparés, impliqués et informés. Bien que certains organismes payeurs et prestataires aient déjà reçu des estimations de tarification pour sélectionner des articles et services avant la prestation de soins, les services de santé ne ressemblent à aucun autre bien. Les soins de santé sont plus coûteux, déroutants et personnels, et ils impliquent des décisions qui peuvent avoir des conséquences à vie. Plus de la moitié des consommateurs américains, dont 50 % sont allés à l'université, ne comprennent pas suffisamment le système de santé pour choisir leurs prestations de santé et utiliser correctement les services. L'incapacité des consommateurs à rechercher et comparer efficacement les coûts et la qualité des soins constitue un obstacle à l'obtention d'une compétence en la matière et au final, à la réduction des coûts.

Pour aider les consommateurs à améliorer leur compréhension des coûts, les CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) ont publié deux règles finales : l'une concerne la transparence des frais hospitaliers et l'autre la transparence de la couverture. En associant des solutions « high-tech » à une approche « high-touch » de l'engagement du consommateur, les prestataires de soins de santé et les organismes payeurs peuvent faire de nombreux progrès afin de respecter ces nouvelles règles.