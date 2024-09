Qu'est-ce que la simulation de Monte-Carlo ?

Contrairement à un modèle de prévision normal, la simulation de Monte-Carlo prédit un ensemble de résultats sur la base d'une gamme de valeurs estimées par rapport à un ensemble de valeurs d'entrée fixes. En d'autres termes, une simulation de Monte-Carlo crée un modèle de résultats possibles en s'appuyant sur une distribution de probabilité, par exemple une distribution uniforme ou normale, pour toute variable présentant une incertitude inhérente. Elle recalcule ensuite les résultats à maintes reprises, en utilisant à chaque fois un ensemble différent de nombres aléatoires compris entre les valeurs minimale et maximale. Dans une expérience Monte-Carlo typique, cet exercice peut être répété des milliers de fois pour produire un grand nombre de résultats probables.

Les simulations de Monte-Carlo sont également utilisées pour les prévisions à long terme en raison de leur précision. Plus le nombre d'entrées augmente, plus le nombre de prévisions s'accroît, ce qui permet de projeter les résultats plus loin dans le temps et avec davantage de précision. Lorsqu'une simulation de Monte-Carlo est terminée, elle donne une gamme de résultats possibles avec la probabilité que chaque résultat se produise.

Un exemple simple de simulation de Monte-Carlo consiste à calculer la probabilité de lancer deux dés standard. Il existe 36 combinaisons de lancers de dés. Sur cette base, vous pouvez calculer manuellement la probabilité d'un résultat particulier. Avec la simulation de Monte-Carlo, vous pouvez simuler le lancement des dés 10 000 fois (ou plus) pour obtenir des prédictions plus précises.