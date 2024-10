Qu'est-ce que la technologie du secteur de la santé ?

Si la médecine a connu de nombreuses avancées technologiques au fil des siècles, peu ont eu un impact aussi considérable et généralisé que la technologie numérique. Les améliorations considérables des réseaux et des ordinateurs ont non seulement multiplié les options de traitements médicaux, mais ont également modifié en profondeur la façon dont les cliniciens exercent leur métier.

Le recours aux ordinateurs en médecine a été envisagé dès les années 1960 par des pionniers (lien externe à IBM.com). Toutefois, leur prix élevé et leur manque de fiabilité initial ont freiné leur utilisation courante dans les cabinets médicaux. La baisse des coûts et les progrès technologiques ont favorisé l'adoption de nouvelles technologies dans le secteur de la santé. Des politiques et des normes de données (lien externe à IBM.com) ont été établies pour encourager les établissements de santé à les adopter, non seulement pour les équipements médicaux comme les machines d'imagerie diagnostique, mais aussi pour la gestion courante des dossiers patients. Les dossiers médicaux papier ont été numérisés et largement supplantés par des dossiers médicaux électroniques (DME), ce qui a permis d'accéder plus facilement et en toute sécurité aux données de santé comme les résultats de tests ou les diagnostics.

Les systèmes de DME ou d'autres technologies sont désormais couramment utilisés lors des interactions avec les patients et de la création de protocoles de traitement. Les ordinateurs portables et les tablettes sont devenus aussi indispensables dans les établissements de santé que les stéthoscopes, et de plus en plus d'études montrent que les DME ont un effet positif sur l'accès et l'échange des informations de santé.

Toutefois, un défi de taille posé par les DME est l'accumulation de données éparses et non uniformes en grande quantité. Aujourd'hui, la plupart des organisations de santé disposent d'une mine de données qu'elles pourraient utiliser pour améliorer leurs procédures et leurs pratiques commerciales, mais elles pourraient manquer des outils ou de l'expertise nécessaires pour en tirer des enseignements. Des technologies plus récentes, comme le cloud, la blockchain et les outils d'IA basés sur le machine learning, peuvent aider les organisations de santé à identifier des tendances dans de vastes quantités de données tout en renforçant la sécurité et la gestion de ces données.

Face aux nouveaux défis du secteur de la santé, les solutions technologiques permettent aux dirigeants d'améliorer les performances, de renforcer la collaboration entre les systèmes et de maîtriser les coûts. Au fur et à mesure que les organisations sont soumises à des demandes croissantes, les technologies de la santé peuvent rationaliser les processus, automatiser les tâches et améliorer les workflows à une échelle inégalée par l'homme seul. Alors que les prestataires de soins dans les hôpitaux et les systèmes de santé adoptent des modèles de rémunération basés sur la valeur, ces solutions aident les professionnels de la santé à améliorer les soins aux patients, à créer de meilleures expériences et à réduire l'épuisement professionnel.